Interprete apprezzato, uomo fascinoso, star internazionale ed ora testimonial nella pubblicità per il lancio di Sky Wifi. L’attore inglese Jude Law è il volto della nuova campagna pensata da Sky per raccontare l’evoluzione della sua offerta. In arrivo cambiamenti sostanziali dal punto di vista tecnico e da quello dei contenuti. Lo spot principale è in rotazione televisiva da una settimana.

Spot in TV – L’attore Jude Law testimonial del servizio fibra di Sky



Non è la prima volta che i destini di Jude Law e Sky si incontrano. Ma negli ultimi anni il sodalizio è cresciuto, soprattutto da quando l’attore ha recitato in The Young Pope nel 2016. Nella serie diretta da Paolo Sorrentino, Sky ha avuto un ruolo cruciale nella produzione e poi nella messa in onda, in esclusiva su Sky Atlantic. Un buon successo, suggellato dalla candidatura ai Golden Globe, da cui è nata un’altra collaborazione. Si tratta di The third day, in onda nei prossimi mesi.

Ecco, dunque, la scelta di Jude Law come testimonial nello spot in tv di Sky Wifi. Un personaggio di calibro internazionale per un’operazione importante nel prossimo futuro della pay tv.

Sky Wifi, infatti, è il servizio che fornisce la fibra internet ai propri clienti. Si tratta di un collegamento FTTH, che porta il cavo direttamente al router dell’utente.

L’azienda aveva stabilito tempo fa un sodalizio con Fastweb per fornire un servizio simile. Adesso, la scelta di esporsi con il proprio marchio. Sky wifi porta nelle abitazioni il collegamento internet e voce, ma cambierà anche il modo di fruire i contenuti. In effetti, non sarà necessario essere un abbonato alla piattaforma per come l’abbiamo conosciuto finora, la parabola potrà essere dismessa e ci saranno nuovi modi per fruire i contenuti on demand, soprattutto quelli originali Sky.

Per più di un decennio, Sky è stata sinonimo di contenuti esclusivi. Che si trattasse di dirette sportive, film usciti da poco al cinema o serie televisive, era difficile non pensare alla pay tv. Poi, la sempre maggiore delle piattaforme streaming, il cambio nel modo di fruire i contenuti da parte del pubblico e la conseguente necessità di adeguarsi. Sky Wifi rientra in questo processo di evoluzione, celebrato dallo spot.

Pubblicità Sky Wifi con l’attore Jude Law – Il video

Il video della pubblicità di Sky Wifi con Jude Law dura un minuto ed è realizzato dall’Agenzia M&C Saatchi insieme ad Akita.

Già dalle prime immagini, l’attore inizia un dialogo. Un botta e risposta per inquadrare un oggetto misterioso ma carico di intensità. “C’è questa cosa invisibile che ci lega tutti”, gli dice qualcuno. “Semplice. È l’amore”, risponde Jude Law. Ma la risposta è un’obiezione: l’amore non è affatto semplice. Law ribatte che, però, è potente e stavolta riceve un’approvazione. Tuttavia, l’oggetto del dialogo è anche invisibile e si muove velocemente. Allora, Jude Law capisce che non si tratta dell’amore. “Ma crea connessioni altrettanto spettacolari”, rilancia infine la sua interlocutrice. “Semplice, veloce, spettacolare” è proprio il claim scelto per lanciare Sky Wifi.

Il dialogo di cui è protagonista Jude Law vuole metterne in risalto le conseguenze umane. Come a dire che la fibra veloce non è solo una fredda innovazione tecnologica. Ha un impatto reale nella vita delle persone, finisce per rafforzare le connessioni tra di loro.

Durante tutto il video, l’attore è al centro di scenari suggestivi e significativi per la pubblicità. Mentre a scandire il ritmo è la canzone Hypnotized, dei Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Lo si vede a Venezia mentre parla d’amore, a Genova quando tira in ballo la potenza del vento. A Milano e Londra quando entra nel salotto di due clienti e, infine, a casa.

Finisce anche avvolto da un fascio di luci fucsia, come si trovasse all’interno di un cavo della fibra. Ciò che mantiene sempre, però, è un certo sguardo ammiccante con cui ogni volta guarda dritto in camera.

In fin dei conti, sono proprio le parole di Jude Law, il suo modo di muoversi nei diversi scenari e di interpretare il ruolo a rendere più incisivo lo spot.