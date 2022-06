Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, Gigi- Uno Come Te 24.5%, New Amsterdam 8.6%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022. La serata- evento di Gigi D’Alessio nel quale celebra 30 anni di carriera vince nel prime time. Supera New Amsterdam. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, il prime time

. Su Rai 1 Gigi- Uno come te trent’anni insieme ha registrato 3.462.000 spettatori con 24.5%.

Su Rai 2 Mediterraneo 480.000 con 3.1%.

Su Rai 3 Il conformista 370.000 spettatori con 2.4%.

Su Canale 5 New Amsterdam 4 1.209.000 telespettatori con 8.6%

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie 1.312.000 spettatori con 10.6%

Su Italia 1 Moschettieri del Re – la penultima missione 832.000 persone con 5.5%.

Su La 7 Propaganda Live 548.000 spettatori con 5.4%.

Su Tv8 I delitti del Barlume- il re dei giochi 182.000 spettatori con 1.4%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 421.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 18% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.519.000 con 24.9%. Reazione a Catena 3.771.000 con 29.7%. 2.519.000 con 24.9%.3.771.000 con 29.7%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 488.000 persone con 3.4%. Su Rai 3 TGR 1.806.000 con 13.5%. Blob 755.000 con 5.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.342.000 con 14.1% Avanti un Altro! 2.202.000 con 18% Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 714.000 persone con 4.8%. Su Italia 1 CSI Miami 589.000 spettatori con 4.2%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 221.000 con 1.6%. Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, l’access prime time La seconda parte di Stasera Italia al 5.5% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.049.000 telespettatori con 19%.

Su Rai 2 Tg2 Post 804.000 spettatori con 5%.

Su Rai 3 Un Posto al Sole 1.255.000 con 7.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.467.000 persone con 15.4%. Su Rete 4 Stasera Italia 704.000 con 4.5%- 882.000 con 5.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.225.000 spettatori con 7.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.168.000 spettatori con 7.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 291.000 con 1.8%.

Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 7.4%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 632.000 con 15%. Camper 1.276.000 con 13.8%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 377.000 spettatori con 5.5%.

Su Rai 3 Agorà 247.000 -5.8% Agorà Extra 146.000-3.8%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 846.000 con 20.7%- 888.000 con 23.1%. Forum 1.412.000 con 21.2%.

Su Rete 4 Hazzard 85.000 spettatori con 2.2%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 862.000 persone con 7.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 262.000 con 5.3%-365.000 con 3.8% .

Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, day time pomeridiano

Italiani Fantastici al 3.2%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.705.000 con 20.4%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 338.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Overland 361.000-4.6%;690.000-8.9%. Geo Magazine 786.000 con 9% .

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 1.433.000 spettatori con 17.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 681.000 spettatori con 6.7%.

Su Italia 1 Lethal Weapon 363.000 4.3%. NCIS Los Angeles 269.000-3.5.

Su La 7 Tagadà 355.000 con 4.2%. Tagadà#Focus 315.000 con 4%.

Ascolti Tv venerdì 17 giugno 2022, seconda serata

Io li conoscevo bene sotto il 2%

Su Rai 1 Scialla 417.000 telespettatori con 10.8%. 417.000 telespettatori con 10.8%.

Su Rai 2 Desideri proibiti 159.000 persone con 1.8%.

Su Rai 3 Io li Conoscevo Bene è seguito da 205.000 spettatori con 1.9%.

Su Canale 5 Station 19 432.000 spettatori con 6.5%.

Su Rete 4 Training day 295.000 spettatori con 8.9%.

Su Italia 1 I soliti Idioti 254.000 telespettatori con 3.9%.