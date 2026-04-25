Il palinsesto di Rai 4 propone il film El Niño, un action-thriller spagnolo caratterizzato da una tensione costante e ambientato nello Stretto di Gibilterra. Questa zona geografica rappresenta uno dei punti più critici per il traffico di sostanze illecite nel continente europeo. La trama segue le vicende di due giovani amici che, spinti dal desiderio di guadagni facili e dall’attrazione per il rischio, decidono di addentrarsi nel pericoloso mondo del narcotraffico locale, sfidando le autorità e le leggi del mare.

Parallelamente alle peripezie dei ragazzi, il racconto sviluppa l’indagine di una squadra antidroga d’élite guidata da un ispettore di grande esperienza. L’obiettivo delle autorità è smantellare la complessa rete criminale che gestisce i flussi tra le coste del Marocco e quelle della Spagna. Le due linee narrative procedono su binari paralleli fino a intrecciarsi inevitabilmente in un susseguirsi di inseguimenti spettacolari, tradimenti e decisioni cruciali che cambieranno in modo definitivo il destino di tutti i protagonisti coinvolti.

Regia, produzione e protagonisti del film El Niño

La direzione di questa pellicola è affidata a Daniel Monzón, il quale ha impresso al film un forte impianto realistico che cattura l’essenza cruda della cronaca. Si tratta di una produzione interamente spagnola che si distingue per la qualità delle sequenze d’azione e la profondità psicologica dei personaggi. Nel cast principale spicca l’interpretazione di Jesús Castro nel ruolo del giovane protagonista, affiancato da attori di calibro internazionale come Luis Tosar, Sergi López ed Eduard Fernández.

Le riprese si sono svolte in location autentiche che conferiscono all’opera un tono quasi documentaristico. Il set principale è stato lo Stretto di Gibilterra, con scene girate ad Algeciras e La Línea de la Concepción per ricostruire fedelmente gli ambienti portuali e urbani. Alcune sequenze chiave sono state realizzate in Marocco e presso le Isole Canarie, utilizzate per girare le scene d’azione più complesse in mare aperto. Questa scelta di set reali permette allo spettatore di percepire la vastità e la pericolosità del confine naturale tra i due continenti.

Trama del film El Niño

I protagonisti El Niño e il suo amico Compi vivono in Andalusia, un territorio dove le prospettive per il futuro appaiono limitate. La loro vita cambia drasticamente quando ricevono l’opportunità di occuparsi del trasporto di carichi proibiti attraverso lo Stretto. Nonostante l’inesperienza, l’abilità del giovane pilota con i motoscafi attira l’attenzione dei vertici del narcotraffico. Al contempo, l’ispettore Jesús coordina una sorveglianza serrata, seguendo le rotte utilizzate dai criminali da anni per cercare di identificare i capi dell’organizzazione.

Il film analizza l’ascesa rapida e spericolata dei due giovani, contrapponendola alla pressione psicologica e fisica esercitata dalla polizia. Mentre i ragazzi si godono i frutti dei loro guadagni, la squadra dell’ispettore si avvicina progressivamente alla verità. Pertanto, la narrazione esplora il confine sottile tra il sogno di libertà economica e la dura realtà di un mondo violento dove ogni errore può essere fatale, mettendo in luce come l’ambizione possa trasformarsi rapidamente in una trappola senza via d’uscita.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva del film, i due amici si ritrovano coinvolti in un’operazione su larga scala che sfugge completamente al loro controllo. La polizia stringe il cerchio intorno a loro durante un drammatico inseguimento in mare, che rappresenta il punto di non ritorno della vicenda. El Niño riesce a sfuggire alla cattura per un soffio, ma deve fare i conti con la perdita del suo amico Compi, che paga il prezzo più alto. Sebbene l’ispettore Jesús ottenga una vittoria significativa contro l’organizzazione, la pellicola lascia un senso di amarezza, suggerendo che nel mondo del crimine non esistano veri vincitori.

Cast completo del film

L’affiatamento tra gli attori contribuisce a rendere credibile ogni sfumatura di questo thriller metropolitano. Di seguito l’elenco degli interpreti principali: