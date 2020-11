Ascolti Tv sabato 14 novembre 2020. Si è ripetuta la classica sfida del sabato sera che conferma i risultati della scorsa settimana. Ballando al 20.1%. Ma Tu si que vales conquista sei punti percentuali in più. Sapiens – un solo pianeta, su Rai 3 si ferma al 5.6%. Per il resto la programmazione ha offerto molti film e qualche serie tv. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in inda ieri.

Ascolti Tv sabato 14 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha ottenuto 4.234.000 spettatori con 20.1%

Su Rai 2 S.W.A.T. ha ottenuto 1.360.000 con 5%. Criminal Minds 1.065.000 con 4%

Su Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta ha interessato 1.321.000 spettatori con 5.6%.

Su Canale 5 Tú sí que vales ha raggiunto 5.458.000 spettatori con 26.2%

Su Rete 4 Il film The Bourne Supremacy ha registrato 798.000 con 3.2%.

Su Italia 1 Biancaneve e il cacciatore: 1.395.000 persone interessate con 5.7

Su La 7 Il film Indovina chi viene a cena: 629.000 con 2.4%.

Su Tv8 Il film Il collezionista di ossa: 403.000 telespettatori con 1.6%.

Su NOVE Tutta la verità ha registrato 363.000 telespettatori con 1.8%.

Ascolti Tv sabato 14 novembre 2020, la fascia preserale Cresce Blob che va oltre il 5% Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei Sette: 3.474.000 con 17.5%. L'Eredità: 4.860.000 spettatori con 21.5%. Su Rai 2 Dribbling: 497.000 con 2.4%. N.C.I.S. Los Angeles: 994.000 spettatori con 4% Su Rai 3 Blob sigla 1.363.000 telespettatori con 5.5% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.862.000 con 14.9%. RiCaduta Libera: 3.996.000 con 18.1% Su Rete 4 Tempesta d'amore: 849.000 telespettatori con 3.5%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 642.000 telespettatori con 2.7%. Su La 7 Nomad – The Warrior è scelto da 347.000 persone con 1.8% Su Tv8 X Factor sigla 186.000 spettatori con 0.9%. Su NOVE Riaccendiamo i Fuochi: 248.000 persone con 1.2% Ascolti Tv sabato 14 novembre 2020, l'access prime time Striscia la notizia oltre il 20% senza Soliti ignoti – il ritorno. Cresce il gradimento per Gramellini e Le parole della settimama Su Rai 1 Ballando Tutti in Pista ha conquistato 4.754.000 telespettatori con 17.4% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.904.000 spettatori con 7% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.489.000 con 20.1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.167.000 con 4.4% e 1.324.000 con 4.8%. Su Italia 1 C.S.I. – Scene del Crimine: 1.212.000 spettatori con 4.5%. Su La 7 Otto e mezzo Sabato: 1.279.000 telespettatori con 4.7%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 565.000 telespettatori con 2.1%. Su NOVE Fratelli di Crozza ha ottenuto 491.000 persone con 1.9%.

Ascolti Tv sabato 14, daytime mattutino

Crescono gli ascolti per Ricette all’italiana su Rete 4.

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno: 172.000 con 8.4%. Unomattina in Famiglia: 1.650.000 con 22.9% e 1.530.000 con 20.6%

Su Rai 2 Dream Hotel Maldive ha registrato 566.000 telespettatori con 5.2%.

Su Rai 3 Elisir del sabato ha coinvolto 374.000 persone con 5.5%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.303.000 telespettatori con 12.6%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 203.000 con 2.4% e 319.000 con 2.3%

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 234.000 persone con 2.5%

Su La 7 Like – Tutto ciò che Piace: 192.000 spettatori con 1.1%.

Su Tv8 Tg8 Sport è seguito da 124.000 persone con 0.8%

Ascolti Tv sabato 14, day time pomeridiano

La prima puntata di Amici al 20.5%. Oltre il 21% Verissimo

Su Rai 1 Linea Blu: 1.773.000 con 9.8%. Italia Si: 1.737.000 con 11.7% e 2.126.000 con 12.3%

Su Rai 2 Stop and Go raccoglie 353.000 persone con 2.4%

Su Rai 3 Tv Talk è seguito da 1.408.000 telespettatori con 9%

Su Canale 5 Amici ha coinvolto 3.452.000 spettatori con 20.5%. Verissimo: 3.146.000 con 21.3%,

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 853.000 telespettatori con 4.8%

Su Italia 1 Drive Up ha registrato 784.000 con 4.1%

Su Tv8 Prove di Formula 1 hanno conquistato 730.000 tifosi con 4.1%

Ascolti Tv sabato 14, seconda serata

Ottimi ascolti per Un giorno in pretura.

Su Rai 1 Ayla La figlia senza nome ha registrato 442.000 con 7.3%.

Su Rai 2 Bull ha siglato 925.000 telespettatori con 3.9%.

Su Rai 3 Un giorno di Pretura ha registrato 519.000 persone con 7.5%.

Su Rete 4 Il medico dei pazzi: 106.000 telespettatori con 1%.