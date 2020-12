Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020. Flop per la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua che è stato frettolosamente spostato al mercoledì contro L’Alligatore in onda su Rai 2. Il risultato è stato peggiore dell’esordio della serie. Il percorso per la fiction di Mediaset è tutto in salita. Ecco, nei dettagli, il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Gigi, che Spettacolo ha raggiunto 3.263.000 spettatori con 14.1%

Su Rai 2 L’Alligatore ha interessato 1.000.000 persone con 4.2%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raggiunto 2.008.000 spettatori con 9%

Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua 2 ha siglato 2.053.000 persone con 9.4%.

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia interessa 1.126.000 spettatori con 5%

Su Italia 1 The Legend of Tarzan ha registrato 1.962.000 persone con 7.9%

Su La 7 Atlantide ha registrato 833.000 spettatori con 4.9%.

Su Tv8 X Factor 14 ottiene 540.000 telespettatori con 2.6%

Su NOVE Speciale Accordi & Disaccordi: 482.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 24.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.629.000 con 19.2%. L’Eredità: 5.651.000 con 24.8%. Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 982.000 spettatori con 3.8% Su Rai 3 Tg Regione: 3.694.000 con 15.6%. Blob: 1.329.000 con 5.2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.608.000 con 14%. Caduta Libera: 3.923.000 con 17.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore intrattiene 923.000 persone econ 3.7% Su Italia 1 Amici 20 è seguito da 674.000 persone con 3.2% Su La 7 The Good Wife: 310.000 con 1.8% e 342.000 con 1.6% Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars: 357.000 spettatori con 1.5% Ascolti Tv mercoledì 2 dicembre 2020, l’access prime time Al 5% la deludente striscia della Cucciari. Testa a testa tra Tv8 e Nove Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.074.000 telespettatori con 18.2%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.144.000 persone con 4.1% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.341.000 con 5% e Un Posto al Sole 1.815.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 4.643.000 spettatori con 16.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.266.000 con 4.7% e 1.094.000 con 3.9% Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine ha coinvolto 1.099.000 spettatori con 4%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.067.000 persone con 7.4% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 678.000 spettatori con 2.4% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 648.000 telespettatori con 2.3%.

Ascolti Tv mercoledì 2, daytime mattutino

Balzo in avanti per E’ sempre mezzogiorno che arriva al 15.4%

Su Rai 1 Unomattina – Prima Pagina: 565.000 con 12.2% Unomattina: 1.137.000 con 16.9%. Storie Italiane: 1.016.000 con 15.9% e 1.173.000 con 15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno: 2.032.000 con 15.4%

Su Rai 2 Speciale Rai Parlamento segna 549.000 persone con 4.6%

Su Rai 3 Agorà: 508.000 con 7.6%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.076.000 con 16% e 1.016.000 con 16%. Forum: 1.652.000 con 16.6%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 117.000 con 1.4% e 253.000 con 1.9%

Su Italia 1 The Mentalist: 374.000 spettatori con 4.6%

Su La 7 L’Aria che Tira: 500.000 con 6.4% e 648.000 con 4.8%

Su Tv8 Ogni Mattina: 37.000 con 0.4% e 122.000 con 0.8%

Ascolti Tv mercoledì 2, day time pomeridiano

Nuova vittoria di Matano con La Vita in Diretta

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.899.000 con 12.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.135.000 con 16.2%. La Vita in Diretta: 2.393.000 con 15.3%

Su Rai 2 Ore 14 ha conquistato 403.000 persone con 2.4%

Su Rai 3 Tg Regione: 3.352.000 con 19.7%. Geo: 2.172.000 con 13.6%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.030.000 con 14% e 2.358.000 con 14.3%

Su Rete 4 Sportello di Forum: 926.000 spettatori con 5.8%

Su La 7 Tagadà: 465.000 spettatori con 3.2%

Su Tv8 Un Natale incantato: 524.000 con 3.9%. Vite da Copertina: 190.000 con 1.2% 524.000 con 3.9%.190.000 con 1.2%

Ascolti Tv mercoledì 2, seconda serata

Vince il Costanzo show su Porta a porta

Su Rai 1 Porta a Porta: 843.000 con 10%

Su Rai 2 ReStart: 230.000 spettatori con 2.2%

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show: 769.000 con 10.5%

Su Rete 4 Confessione Reporter: 262.000 persone con 3.3%

Su Italia 1 Pressing Champions League: 1.045.000 con 10.1%.

Su Tv8 Piacere Maisano: 149.000 spettatori con 2.1%.