Il Paradiso delle Signore 5 prevede un nuovo colpo di scena con il ritorno di Giuseppe, il marito di Agnese. Accade molto presto, la prossima settimana. E questo rientro improvviso e imprevisto, stravolge completamente le dinamiche della serie. In particolare la vita della moglie, Agnese Amato. La sarta de Il Paradiso delle Signore, infatti, aveva finalmente trovato l’amore in Armando capo magazziniere del grande magazzino di Milano dove si svolge la vicenda.

Il Paradiso delle Signore 5 torna Giuseppe

Giuseppe Amato di cui si erano perse le tracce torna dalla famiglia. Le ultime notizie che la moglie Agnese aveva avuto riguardavano la nuova relazione di suo marito con un’altra donna. Sembrava che l’uomo si fosse rifatta una famiglia in Germania come aveva scoperto il figlio Salvatore. Ed aveva abbandonato completamente la prima composta dalla moglie Agnese, dai figli Salvatore, Antonio e Tina. Ad essere maggiormente sconvolta da questa notizia e dalla ricomparsa del consorte è proprio Agnese.

La sarta stava per rivelare, finalmente, la sua relazione con Armando al figlio ed al nipote Rocco. Invece le parole le muoiono in gola alla vista dell’uomo che le ha procurato e le procura ancora tante sofferenze. Molto presto la presenza di Giuseppe Amato inizia a diventare ingombrante. Ed a generare attriti. Giuseppe deve giustificarsi per la lunga assenza e non riesce a trovare una giustificazione che possa convincere. Ed infatti tutti sono estremamente diffidenti nei confronti dell’uomo che, tra l’altro, inizia anche ad accorgersi del particolare legame esistente tra Agnese e Armando. Infatti i due innamorati senior non rinunciano al loro amore e sono costretti a vedersi molto più di rado e di nascosto. Vedremo che una volta rischieranno anche di essere scoperti.

Agnese non rinuncia ad Armando

L’uomo a questo punto fa di tutto per riconquistare la fiducia della moglie. E si rende conto di essere soltanto sopportato da tutti, ad eccezione che da Rocco. Il nipote sembra l’uomo a dargli ancora credito. E si mostra felice del suo ritorno.

Giuseppe si è reso conto di quanto sia importante Armando per la sua famiglia. Ma finge di non accorgersene. E chiede alla moglie di essere presentato al Paradiso delle Signore. Agnese accondiscende ma è in grande imbarazzo come notato in molti.

Infine Giuseppe annuncia alla moglie di volerla portare a Partanna, il paesino della Sicilia di cui sono originari, durante le vacanze natalizie. Agnese non è molto d’accordo.

Il Paradiso delle Signore 5 è fruibile anche in streaming su RaiPlay.

