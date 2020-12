Ascolti Tv sabato 12 dicembre 2020. Sotto il 10% la Festa di Natale Tetethon di Rai 1. Vince la finale di All Togher now con 18.7%. Buon inizio, anche se al di sotto delle aspettative per Ricomincio da Rai 3. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 12 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Telethon – Festa di Natale: 1.912.000 spettatori sintonizzati con 9.8%

Su Rai 2 Criminal Minds 1.440.000 spettatori con 5.7%

Su Rai 3 Ricomincio da Raitre ha coinvolto 1.162.000 spettatori con 5.2%.

Su Canale 5 All Together Now finale: 3.784.000 spettatori con 18.7%

Su Rete 4 Il film Kidnap ha registrato 1.259.000 telespettatori con 5.1%.

Su Italia 1 Tomorrowland – Il mondo di domani:1.865.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Il film The Aviator ha registrato 439.000 telespettatori con 2.1%.

Su Tv8 Il film Sempre Natale: 451.000 telespettatori con 1.8%.

Su NOVE Il caso Vannini ha registrato 514.000 telespettatori con 2.2%.

Ascolti Tv sabato 12 dicembre 2020, la fascia preserale Ricaduta libera al 16.6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.472.000 con 18.7%. L’Eredità: 4.970.000 con 22.9%. Su Rai 2 Dribbling ha conquistato 670.000 persone con 3.3% Su Rai 3 Tg Regione: 3.266.000 con 14.4%. Blob: 1.308.000 con 5.3% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.715.000 con 14.9%. RiCaduta Libera: 3.533.000 con 16.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 898.000 persone con 3.8% Su Italia 1 C.S.I. New York è visto da 686.000 persone con 2.9% Su Tv8 X Factor: 149.000 spettatori con 0.8%. Ascolti Tv sabato 12 dicembre 2020, l’access prime time Striscia oltre il 18% Su Rai 1 Soliti ignoti non in onda Su Rai 3 Le Parole della Settimana interessa 1.984.000 persone con 7.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.872.000 spettatori con 18.4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.281.000 con 4.9% e 1.257.000 con 4.7% Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.166.000 con 4.4%. Su La 7 La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.414.000 persone con 5.3% Su Tv8 Ristoranti: 402.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Fratelli di Crozza ha raccolto 434.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 12, daytime mattutino

Rai 2 all’11.7% con i funerali di Paolo Rossi

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno: 182.000 con 10%. Telethon Sport: 910.000 con 9.3%

Su Rai 2 Tg Sport – funerali di Paolo Rossi: 942.000 spettatori con 11.7%

Su Rai 3 Elisir del Sabato convince 332.000 persone con 5.2%.

Su Canale 5 X-Style raggiunge 607.000 spettatori con 8.4%.

Su Rete 4 Sempre Verde conquista 387.000 persone con 2.2%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 151.000 spettatori con 2.1% e 173.000 con 2.2%

Su La 7 Like – Tutto ciò che Piace interessa 197.000 con 1.2%.

Ascolti Tv sabato 12, day time pomeridiano

Il filo rosso al 2.1%

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.008.000 con 11.2%. Italia Sì: 1.845.000 con 12.5% e 2.262.000 con 13.7%

Su Rai 2 Il Filo Rosso ha conquistato 372.000 con 2.1%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.385.000 spettatori con 9.3%. Frontiere: 869.000 con 6.3%

Su Canale 5 Amici 20 conquista 3.495.000 persone con 21.1%. Verissimo: 2.953.000 con 20.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 688.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 Lucifer: 378.000 spettatori con 2.3%.

Su La 7 I girasoli è visto da 301.000 persone con 1.9%

Ascolti Tv sabato 12, seconda serata

Le news Rai al 5.1%

Su Rai 1 Rai News: 249.000 spettatori con 5.1%

Su Rai 2 Blue Bloods: 1.130.000 spettatori con 5.1%

Su Rai 3 Tg3 Mondo informa 473.000 spettatori con 4.2%

Su Italia 1 I guardiani del destino: 639.000 spettatori con 7.7%

Su La 7 TgLa7 informa 109.000 persone con 1.7%