Lunedì 30 marzo, su Rai 5, è in onda La prima volta Storie d’amore con il grande schermo. Il format è proposto dalle ore 23:00.

La prima volta Storie d’amore con il grande schermo, un format dedicato al mondo del cinema

La trasmissione La prima volta Storie d’amore con il grande schermo è articolata in una serie di documentari, trasmessi sulla rete della TV di Stato e dedicati al mondo del cinema.

In particolare, in ogni puntata, dalla durata di circa 30 minuti ciascuna, presenziano dei registi e degli attori molto noti del mondo del cinema italiano. Essi sono incontrati all’interno dei luoghi che sono stati fondamentali per lo sviluppo delle loro carriere.

Si tratta, molto spesso, dei cinema (o di quel che ne rimane) sparsi per il nostro Paese, nei quali i protagonisti hanno capito che la passione per il grande schermo si sarebbe potuta trasformare, un giorno, in un lavoro.

La prima volta Storie d’amore con il grande schermo, la puntata del 30 marzo dedicata a Kim Rossi Stuart

Lunedì 30 marzo, nella puntata de La prima volta Storie d’amore con il grande schermo al via alle 23:00, il giornalista e conduttore Hakim Zejjari intervista Kim Rossi Stuart.

L’appuntamento, come tutti quelli della trasmissione, oltre che in televisione, sulla rete visibile sul canale 23 del digitale terrestre, è fruibile anche in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

Nato nel 1969 a Roma, la carriera di Rossi Stuart sembra quella di un predestinato. Muove i primi passi nel mondo del cinema quando ha appena cinque anni, recitando nel film Fatti di gente perbene di Mauro Bolognini. Qualche anno più tardi, l’attore, 14enne, è scelto di Marcello Aliprandi per il suo primo ruolo da protagonista, ovvero I ragazzi della valle misteriosa.

Il lavoro di regista ed i riconoscimenti

La grande popolarità, come ricorda Kim Rossi Stuart durante La prima volta Storie d’amore con il grande schermo, arriva negli anni ’90, nel momento in cui l’attore partecipa alla miniserie Fantaghirò di Lamberto Bava. Negli anni successivi, al lavoro di attore alterna quello di regista, ricevendo svariati riconoscimenti, come un David di Donatello come Miglior regista esordiente, oltre che un Ciak d’oro per la Miglior sceneggiatura per Anche libero va bene, che ha diretto nel 2006. Come interprete, invece, vince ben tre Nastri d’Argento.

L’ultimo impegno lavorativo di Rossi Stuart è stato distribuito lo scorso anno, quando sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix è rilasciata la serie Il Gattopardo, nella quale ha prestato il volto a Fabrizio Corbera di Salina.