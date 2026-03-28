Venerdì 27 marzo, su Rai 1, è andata in onda la finale di The Voice Generations, al termine della quale Jessica e Gilda sono state incoronate vincitrici. Le due artiste, nel corso del talent, sono state seguite dalla coach Loredana Bertè.

The Voice Generations Jessica Gilda, chi sono le due artiste

Il percorso a The Voice Generation di Jessica e Gilda è iniziato durante la terza puntata delle Blind Auditions. La prima ha 29 anni, la seconda ne ha 48 ma, nonostante la differenza di età, sono legate da una forte amicizia.

Entrambe sono originarie della provincia di Benevento. Gilda lavora come impiegata, ma da quando ha 15 anni ha la passione per il canto, che l’ha portata ad entrare in una orchestra. È in questa fase della vita che incontra Antonietta, con la quale diventa subito amica.

Oggi sono passati svariati anni ed Antonietta, nel frattempo, è diventata la mamma di Jessica, maestra di danza che ha un ottimo rapporto con Gilda, al punto da considerarla una seconda mamma, ed ama cantare. Per questo motivo, le due hanno deciso di partecipare insieme al format di Rai 1.

The Voice Generations Jessica Gilda, come è andata la finale

Durante la finale di The Voice Generations si sono esibiti, nella prima fase, i dodici finalisti, tre per ogni team. Gilda e Jessica hanno gareggiato con Proud Mary di Tina Turner, convincendo il pubblico e qualificandosi alla seconda fase, quella della finalissima.

Ad essa hanno partecipato quattro coppie di concorrenti: oltre a Jessica e Gilda, hanno gareggiato per la vittoria anche Matilde e Sara (team Nek), Antonio e Flora (team Clementino-Hunt) e Francesco con Paola (team Arisa).

Nella seconda ed ultima fase, gli artisti si sono esibiti con il loro cavallo di battaglia. Jessica e Gilda, poi vincitrici, hanno intonato Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics, ovvero il singolo con il quale avevano partecipato già alle Blind Auditions. Al secondo posto, nella classifica finale, si sono posizionati Antonio e Flora. Terzo posto, infine, per Matilde e Sara.

Gli ascolti

Le quattro puntate di The Voice Generations hanno ottenuto degli ascolti decisamente molto positivi, con i dati che sono cresciuti con il passare delle settimane. La finale del 27 marzo, infatti, è la puntata più vista dell’edizione, avendo tenuto compagnia ad un totale di circa 3 milioni e 400 mila persone, con una share del 24%. In totale, gli appuntamenti hanno ottenuto una media del 22,17%, con circa 3 milioni e 100 mila individui intrattenuti.