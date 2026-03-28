Da qualche giorno ha debuttato la pubblicità della U-Power con testimonial Ronaldinho. Come intuibile già dalla scelta del volto della campagna, nello sviluppo narrativo è centrale il mondo del calcio.

U-Power pubblicità Ronaldinho, il calciatore brasiliano fra i più forti al mondo

La pubblicità della U-Power è realizzata dall’agenzia Visionworks. Prodotta dalla Movie Magic, la regia è curata da Bellone & Consonni. Oltre che in Italia, la campagna di comunicazione coinvolge il mercato spagnolo.

U-Power ha deciso di realizzare lo spot con l’obiettivo di promuovere la nuova calzatura da lavoro Red Stratos. Si tratta di una particolare tipologia di calzatura da lavoro, ideata per garantire ai clienti più comfort e meno fatica.

La pubblicità delle U-Power ha una durata di circa 50 secondi ed il testimonial è un volto noto in tutto il mondo. Si tratta di Ronaldinho, calciatore brasiliano che ha militato nel Milan, nel Barcellona e nel Paris Saint Germain e che ha vinto, nel 2005, il Pallone d’Oro. Ricchissimo il palmares del giocatore, fra cui una Champions League, una Coppa Libertadores ed un Mondiale, vinto con la maglia del Brasile nel 2002.

Cosa succede nello spot

Grande protagonista della pubblicità della U-Power è, inevitabilmente, il mondo del calcio. In una piazza, un gruppo di ragazzi sta giocando a pallone. Ad un certo punto, finisce fra i piedi di una persona che indossa le U-Power. I giovani, ironicamente, richiamano la sua attenzione: “Signore, palla! Se ce la fai“.

La telecamera, a questo punto, allarga l’inquadratura e svela il mistero: l’uomo a cui è andata la palla è Ronaldinho. Il fantasista brasiliano effettua una serie di dribbling acrobatici, spostandosi per le vie del centro città ed attirando l’attenzione di alcune persone sedute ai tavolini di un bar, fra cui il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi.

Alla fine, uno dei giovani ragazzi afferma: “Signore, come si chiama?”. Ronaldinho risponde dicendo il suo nome, ma l’interlocutore risponde: “Ma no, intendevo la scarpa!”. Il testimonial, allora, afferma: “Sono le nuove U-Power“.

U-Power pubblicità Ronaldinho, il calcio protagonista

L’intera pubblicità delle U-Power verte intorno al mondo del calcio, una mossa inevitabile considerando il testimonial scelto. La narrazione è incentrata completamente sul calciatore, uno fra i più importanti e vincenti della storia del pallone. La scelta di Ronaldinho come testimonial è azzeccata. D’altronde, attira la curiosità del pubblico, considerando anche che è un volto che, di rado, si vede nelle televisioni italiane.

Interessante, infine, anche l’accenno di ironia sul finale, quando i giovani ragazzi rimangono affascinati non dal Pallone d’Oro, bensì dalle scarpe. Una battuta, questa, che permette di riportare l’attenzione sul prodotto in vendita, dopo che per tutta la durata della produzione sono state un po’ in ombra proprio dalla presenza di Ronaldinho.