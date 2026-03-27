Giovedì 26 marzo è proseguita, con la terza puntata su Sky Uno, l’edizione di Pechino Express 2026. Lo show, guidato da Costantino Della Gherardesca con Lillo, si è svolto interamente in Indonesia.

Pechino Express terza puntata, la partenza a Malang

La terza puntata di Pechino Express ha costretto le coppie ancora in gioco ad affrontare un percorso di 329 km, con la partenza da Malang e l’arrivo presso Madiun.

Le DJ, ovvero Jo Squillo e Michelle Masullo, vincitrici della scorsa settimana, hanno penalizzato, rallentando la partenza di 15 minuti, I Comedian (Tay Vines ed Assane Diop).

Dopo una prima tappa presso il Pasar Burung Kota Malang, il mercato di Malang, le coppie, in autostop, si sono recate presso il mercato degli uccelli di Malang. Qui hanno affrontato la prima missione: individuare le gabbiette di uccelli con il logo del format e dare da mangiare ai volatili. Solo dopo aver completato la prova hanno ottenuto le indicazioni per raggiungere Omah Semar Malang, dove hanno trovato delle jeep.

Le DJ hanno ottenuto l’immunità

Nella terza puntata di Pechino Express, le coppie, a bordo dell’auto, hanno raggiunto la sommità del Monte Bruno, sede del Libro Rosso. I primi ad apporre le firme sono Le DJ, Gli Ex (Steven Balasari e Viviana Vizzini), I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens) e I Spassusi (Biagio Izzo con Francesco Paolantoni). Esse hanno affrontato una complessa prova immunità, che ha richiesto memoria e abilità fisiche.

Alla fine, hanno avuto la meglio Le DJ, che dunque hanno ricevuto l’immunità e si sono qualificate alla prossima puntata. Squillo e Masullo, poco prima della sfida, hanno penalizzato due coppie: Gli Ex ed I Veloci. A tal proposito, Fiona May si è lasciata andare ad uno sfogo, attaccando Jo Squillo dopo che quest’ultima l’ha invitata a “prendere bene anche le sconfitte“.

Durante la tappa, le coppie sono ripartite verso Tongas Kulon e, lungo la strada, hanno dovuto cercare un posto per passare la notte. Durante la pausa, Chanel Totti si è commossa perché le manca la sorella. Il secondo giorno di gara è continuato con una missione: i concorrenti hanno dovuto individuare una bambina con la quale imparare a memoria l’inno nazionale indonesiano, per poi affrontare una interrogazione. Tale manche ha messo in difficoltà svariate coppie, specie I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), che hanno litigato fra loro.

Pechino Express 2026 terza puntata, chi eliminato

Nella terza puntata di Pechino Express, i protagonisti in gara hanno raggiunto la Zidan Brick Factory a Jurangsari, fabbrica nella quale hanno dovuto produrre dieci mattoni a testa. A seguire, dopo aver portato a Lillo un totale di 15 kg di mattoni a viaggiatore, i concorrenti hanno terminato l’estenuante tappa con l’arrivo al Tappeto Rosso, posto a Madiun.

La vittoria è andata a I Raccomandati, cioè Chanel Totti e Filippo Laurino. A loro è spettato il compito di eliminare una coppia fra Gli Ex ed I Comedian, ultimi classificati. La scelta, alla fine, è ricaduta su Stevan Balasari e Viviana Vizzini, che hanno dovuto abbandonare per sempre lo show dopo che la Busta Nera ha definito eliminatoria la tappa.