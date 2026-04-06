Il film Petite maman si distingue come una delle opere più intime e profonde del cinema contemporaneo, proposta stasera in televisione su Rai 5. Questa pellicola drammatica del 2021, diretta dalla talentuosa Céline Sciamma, narra la storia delicata di Nelly, una bambina di otto anni che affronta l’elaborazione del lutto dopo la scomparsa della nonna materna. La piccola accompagna i genitori nella vecchia casa d’infanzia della madre per sgomberare l’abitazione colma di ricordi. Mentre esplora il fitto bosco circostante, Nelly si imbatte in una coetanea che le somiglia in modo impressionante. Tra giochi spensierati e confidenze sussurrate, le due bambine intrecciano un legame magico che permette alla protagonista di scoprire un segreto ancestrale. Questo incontro straordinario trasforma radicalmente la percezione che Nelly ha di sua madre, offrendo una chiave di lettura inedita sul passato della sua famiglia e sul dolore che lo attraversa.

Regia, produzione e protagonisti del film Petite maman

La regia di Céline Sciamma conferisce al film un’impronta stilistica inconfondibile, dove il silenzio e gli sguardi contano più delle parole. La cineasta firma anche la sceneggiatura, costruendo un racconto che evita accuratamente i cliché del genere fantastico per concentrarsi sul realismo magico delle emozioni. La produzione interamente francese, curata da Lilies Films e distribuita in Italia con successo da Teodora Film, punta sulla qualità estetica e sulla profondità tematica. Joséphine Sanz interpreta la piccola Nelly con una naturalezza sorprendente, rendendo tangibile ogni sua riflessione interiore. Al suo fianco, la sorella gemella Gabrielle Sanz interpreta Marion da bambina, creando un gioco di specchi visivo che incanta lo spettatore.

Nina Meurisse interpreta invece Marion in età adulta, trasmettendo con estrema efficacia il senso di smarrimento e malinconia che colpisce chi deve dire addio a un genitore. Il cast ridotto all’essenziale permette alla regista di focalizzarsi esclusivamente sui legami primari, evitando distrazioni narrative. La chimica tra le due giovanissime attrici protagoniste costituisce il cuore pulsante della pellicola, portando sullo schermo una complicità che solo la realtà può alimentare. Di conseguenza, il film ottiene un impatto emotivo devastante pur mantenendo una forma sobria ed elegante, tipica delle migliori produzioni d’oltralpe degli ultimi anni.

Dove è stato girato?

Le riprese di Petite maman si sono svolte interamente in Francia, privilegiando la regione dell’Île-de-France. La scelta delle location risulta fondamentale per definire l’atmosfera sospesa del racconto. In particolare, il set ha interessato:

Zone boschive e periferie residenziali : i boschi autunnali circondano la casa come un abbraccio protettivo, diventando il luogo dove il tempo si ferma.

: i boschi autunnali circondano la casa come un abbraccio protettivo, diventando il luogo dove il tempo si ferma. Abitazioni reali : la produzione ha utilizzato case autentiche per ricreare l’ambiente domestico della madre, evitando la freddezza degli studi cinematografici.

: la produzione ha utilizzato case autentiche per ricreare l’ambiente domestico della madre, evitando la freddezza degli studi cinematografici. Ambienti naturali: i colori caldi delle foglie secche e la luce tenue dell’autunno diventano elementi narrativi che accompagnano lo stato d’animo della protagonista.

Trama del film Petite maman: un viaggio nel tempo e nell’anima

L’incipit della storia vede Nelly impegnata a salutare le pazienti di una casa di riposo, un gesto che anticipa la sua precoce comprensione della fine. Dopo la morte della nonna, la famiglia si trasferisce temporaneamente nella casa d’infanzia della madre, Marion. La donna attraversa un periodo di profonda prostrazione emotiva; la sofferenza la rende distante, quasi assente agli occhi della figlia. Nelly, dal canto suo, osserva con attenzione ogni minimo cambiamento nel volto dei genitori, percependo il peso dei segreti e dei rimpianti che aleggiano tra quelle mura cariche di storia.

Un pomeriggio, mentre esplora i dintorni alla ricerca di una capanna di rami menzionata nei racconti materni, Nelly incontra una bambina identica a lei. Questa nuova amica si chiama proprio Marion. Inizialmente, le due instaurano un rapporto di gioco classico, ma presto Nelly comprende la verità: quella bambina è sua madre proiettata dal passato nel presente. In questo spazio boschivo magico, le due “versioni” della famiglia convivono. Nelly ha così l’opportunità incredibile di conoscere la madre prima che diventasse tale, scoprendo le sue paure infantili, la sua solitudine e l’intervento chirurgico che l’aveva segnata da piccola. Pertanto, il bosco funge da ponte temporale che annulla le distanze anagrafiche.

Inoltre, il film esplora il concetto di trasmissione emotiva. Nelly non si limita a giocare con Marion, ma cerca di consolarla e di prepararla al futuro. Questo dialogo impossibile permette alla bambina di elaborare il proprio lutto attraverso la comprensione di quello materno. La trama si sviluppa con una lentezza necessaria, permettendo al pubblico di immergersi completamente in questa fiaba moderna che parla di perdono e accettazione. La capanna costruita insieme simboleggia il rifugio sicuro dove le paure possono finalmente essere condivise e superate.

Spoiler finale: un abbraccio oltre il tempo

Nelle sequenze conclusive, il legame tra le due bambine raggiunge il suo apice emotivo. Nelly e la giovane Marion si scambiano un addio colmo di gratitudine, sapendo che il varco temporale sta per chiudersi definitivamente. Quando Nelly torna nella casa del presente, trova la madre adulta seduta sul pavimento, finalmente pronta a confrontarsi con il proprio dolore. La bambina si avvicina e la chiama semplicemente per nome, “Marion”, stabilendo un contatto orizzontale che supera il tradizionale rapporto gerarchico tra genitore e figlio. L’abbraccio finale sancisce una nuova pace interiore: Nelly ora conosce l’essenza della donna che l’ha messa al mondo, comprese le sue fragilità di bambina.

Cast completo del film Petite maman

L’efficacia del film dipende interamente dalla straordinaria prova recitativa del piccolo gruppo di attori selezionato da Céline Sciamma. Ecco l’elenco dei protagonisti: