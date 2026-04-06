Io sono nessuno 2 si presenta come uno dei titoli film più attesi del 2026, approdando stasera nella programmazione di Sky Cinema Uno. Questo nuovo capitolo, diretto con maestria da Timo Tjahjanto, prosegue le vicende di Hutch Mansell, l’ex assassino governativo che ha conquistato il pubblico nel 2021. La narrazione sposta l’azione nella tranquilla cittadina turistica di Plummerville, dove Hutch cerca di godersi una meritata vacanza insieme ai suoi cari. Tuttavia, la serenità dura poco, poiché il protagonista finisce rapidamente al centro di una rete criminale spietata. Il film fonde sapientemente combattimenti brutali, un umorismo nero graffiante e un ritmo narrativo che non concede pause, ampliando l’universo del primo capitolo e scavando più a fondo nella psicologia di un uomo che cerca disperatamente di proteggere la propria normalità.

Regia, produzione e protagonisti del film Io sono nessuno 2

La regia di Timo Tjahjanto conferisce alla pellicola un’energia visiva straordinaria, tipica del suo stile crudo e dinamico. La sceneggiatura, curata da Derek Kolstad e Aaron Rabin, mantiene lo spirito del capostipite, puntando tutto su dialoghi taglienti e situazioni paradossali. La produzione statunitense, guidata da colossi come Universal Pictures e 87North, garantisce uno standard qualitativo elevatissimo, specialmente per quanto riguarda gli effetti speciali e il montaggio sonoro. Bob Odenkirk interpreta Hutch Mansell con una fisicità impressionante, dimostrando ancora una volta di poter reggere l’intero peso di un franchise action di successo. La sua trasformazione da tranquillo padre di famiglia a macchina da guerra risulta credibile e magnetica.

Accanto a lui, Connie Nielsen interpreta Becca Mansell, fornendo al personaggio una profondità maggiore rispetto al passato. Christopher Lloyd ritorna nei panni di David Mansell, il padre di Hutch, regalando momenti di humour nero e d’azione che esaltano il legame generazionale della famiglia. Una delle novità più rilevanti è l’ingresso di Sharon Stone, che interpreta Lendina, la carismatica e pericolosa proprietaria del parco a tema locale. La sua interpretazione aggiunge un tocco di eleganza malvagia al film, rendendo il confronto con Hutch memorabile. La combinazione di veterani del cinema e nuovi volti permette a Io sono nessuno 2 di elevarsi oltre i canoni del semplice sequel, offrendo una performance corale di grande impatto.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in diverse aree strategiche tra il Nord America e set cinematografici specializzati. La produzione ha selezionato con cura:

Canada : utilizzato per le ambientazioni urbane e le spettacolari sequenze d’inseguimento, grazie ai suoi paesaggi industriali perfetti per il tono noir del film.

: utilizzato per le ambientazioni urbane e le spettacolari sequenze d’inseguimento, grazie ai suoi paesaggi industriali perfetti per il tono noir del film. Stati Uniti : diverse location hanno ricreato la fittizia Plummerville, una cittadina che nasconde un’anima corrotta dietro una facciata solare.

: diverse location hanno ricreato la fittizia Plummerville, una cittadina che nasconde un’anima corrotta dietro una facciata solare. Set ricostruiti: gli interni del parco a tema, scenario fondamentale del finale, sono frutto di un lavoro di scenografia imponente per permettere coreografie complesse.

Trama del film Io sono nessuno 2: la vacanza interrotta

Hutch Mansell, dopo aver accettato la sua natura violenta nel primo capitolo, tenta di mantenere un equilibrio tra il suo passato da sicario e la vita domestica. Per riconnettersi con la moglie Becca e i figli, decide di organizzare un viaggio a Plummerville. Purtroppo, la cittadina è dominata da una rete criminale guidata da un gestore corrotto di un parco a tema e da uno sceriffo locale senza scrupoli. Quando Hutch assiste a un abuso di potere, interviene istintivamente, attirando l’attenzione del boss del crimine. Di conseguenza, la famiglia Mansell si ritrova assediata da sicari professionisti determinati a eliminare ogni testimone scomodo.

Per proteggere i suoi cari, Hutch deve riattivare i suoi contatti e le sue letali abilità tattiche. Il film esplora il conflitto interiore del protagonista, il quale capisce che non può sfuggire a ciò che è realmente. Fortunatamente, riceve il supporto fondamentale del padre David e del fratello Harry, interpretato da RZA. Insieme, i tre uomini mettono in atto una strategia di difesa che trasforma la cittadina in un campo di battaglia. Pertanto, la trama si sviluppa come un crescendo di tensione dove ogni scontro diventa più brutale del precedente. La minaccia rappresentata da Lendina si rivela particolarmente insidiosa, poiché la donna non utilizza solo la forza bruta, ma anche una manipolazione psicologica che mette a dura prova la tenuta emotiva di Becca e dei ragazzi.

Inoltre, la pellicola approfondisce il rapporto tra Hutch e i suoi figli, i quali iniziano a comprendere la vera identità del padre. Questo elemento drammatico si intreccia costantemente con le scene d’azione, creando un equilibrio narrativo che giustifica ogni singola esplosione di violenza. La cittadina di Plummerville diventa così lo specchio di un mondo dove la corruzione è radicata e dove solo un uomo “nessuno” come Hutch può fare la differenza, agendo fuori dalle leggi tradizionali per ristabilire una forma primitiva di giustizia.

Spoiler finale: la resa dei conti al parco

Il confronto finale si svolge all’interno del parco a tema di Lendina, un luogo che si trasforma in un labirinto mortale pieno di trappole. Hutch affronta Lendina e i suoi mercenari in uno scontro all’ultimo sangue. Nonostante la netta inferiorità numerica, la famiglia Mansell coordina un attacco geniale che neutralizza le forze nemiche una dopo l’altra. Nel duello decisivo, Hutch riesce a eliminare Lendina, ponendo fine al suo regno di terrore. Tuttavia, la tranquillità è solo apparente: nelle scene conclusive, un misterioso agente governativo contatta Hutch, suggerendo che le sue abilità servono ancora ai piani alti. Questo finale aperto conferma che la doppia vita di Hutch è appena iniziata.

Cast completo del film Io sono nessuno 2

Il successo di questa pellicola si deve anche a una scelta accurata degli interpreti secondari, che arricchiscono ogni sequenza. Di seguito l’elenco completo degli attori:

Bob Odenkirk : interpreta Hutch Mansell

: interpreta Hutch Mansell Connie Nielsen : interpreta Becca Mansell

: interpreta Becca Mansell Christopher Lloyd : interpreta David Mansell

: interpreta David Mansell Sharon Stone : interpreta Lendina

: interpreta Lendina RZA : interpreta Harry Mansell

: interpreta Harry Mansell John Ortiz : interpreta Wyatt Martin

: interpreta Wyatt Martin Colin Hanks : interpreta lo Sceriffo Abel

: interpreta lo Sceriffo Abel Gage Munroe : interpreta Brady Mansell

: interpreta Brady Mansell Paisley Cadorath : interpreta Sammy Mansell

: interpreta Sammy Mansell Colin Salmon : interpreta The Barber

: interpreta The Barber Jacob Blair : interpreta il Vice Dann

: interpreta il Vice Dann Daniel Bernhardt : interpreta Kartoush

: interpreta Kartoush David Lawrence Brown : interpreta l’Agente governativo

: interpreta l’Agente governativo Rodrigo Beilfuss : interpreta Wild Bill Martin

: interpreta Wild Bill Martin Joanne Rodriguez: interpreta l’autista del bus

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