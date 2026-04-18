The Martian Child (titolo italiano Un bambino da amare) è un delicato dramma familiare del 2007 diretto da Menno Meyjes, in onda su Tv2000. Il film narra la storia di David, uno scrittore di fantascienza che, dopo la perdita della moglie, decide di intraprendere il percorso dell’adozione come genitore single. Il suo incontro con Dennis, un bambino convinto di essere un alieno proveniente da Marte, dà il via a un viaggio emotivo che sfida le convenzioni sociali e burocratiche, mettendo al centro il potere terapeutico dell’accettazione e dell’amore incondizionato.

Tratto dal racconto semi-autobiografico di David Gerrold, la pellicola evita i sentimentalismi facili per concentrarsi sulla costruzione psicologica del legame padre-figlio, offrendo una riflessione profonda su cosa significhi realmente “appartenere” a qualcuno.

Regia, produzione e protagonisti del film The Martian Child

La regia è affidata a Menno Meyjes, che sceglie uno stile narrativo intimo e misurato. La produzione è statunitense, sebbene le atmosfere richiamino un cinema più introspettivo. Il cast è impreziosito dalla presenza di John Cusack nel ruolo del protagonista David. Accanto a lui, il giovanissimo Bobby Coleman offre una performance straordinaria nei panni del piccolo Dennis. Completano il cast Amanda Peet, l’iconica Anjelica Huston e Joan Cusack (sorella di John anche nella realtà), che interpreta la sorella del protagonista.

Location: dove è stato girato?

Nonostante la storia sia ambientata negli Stati Uniti, la produzione ha scelto il Canada per gran parte delle riprese:

Vancouver (Canada) : la città ha ospitato le riprese principali, offrendo gli scorci urbani e residenziali necessari per la quotidianità dei protagonisti.

: la città ha ospitato le riprese principali, offrendo gli scorci urbani e residenziali necessari per la quotidianità dei protagonisti. British Columbia : i parchi e i paesaggi naturali della regione sono stati utilizzati per le scene all’aperto, enfatizzando il senso di isolamento del bambino.

: i parchi e i paesaggi naturali della regione sono stati utilizzati per le scene all’aperto, enfatizzando il senso di isolamento del bambino. Set interni: la casa di David e gli uffici dell’assistenza sociale sono stati ricostruiti per permettere una gestione ottimale delle luci, fondamentale per riflettere lo stato d’animo dei personaggi.

Trama del film The Martian Child

David Gordon è un autore di successo che vive in un limbo di solitudine dopo la morte della compagna. Sentendo il bisogno di dare un senso nuovo alla propria vita, decide di adottare Dennis, un bambino di sei anni che vive in un istituto. Dennis è considerato un caso difficile: convinto di essere un marziano in missione esplorativa sulla Terra, si protegge dai raggi solari, colleziona oggetti bizzarri e indossa una pesante cintura di piombo perché teme che la gravità terrestre, troppo debole per lui, lo faccia volare via nello spazio.

Invece di tentare di “normalizzare” Dennis con la forza, David sceglie di entrare nel suo mondo, parlando la sua lingua e assecondando le sue stranezze. Questo approccio mette però David in rotta di collisione con gli assistenti sociali, preoccupati che l’uomo non stia fornendo al bambino una guida educativa adeguata. La sfida di David diventa doppia: dimostrare alle istituzioni di essere un padre idoneo e convincere Dennis che il calore di una famiglia reale è meglio del freddo distacco di un pianeta immaginario.

Spoiler finale: il ritorno sulla Terra

Il culmine emotivo avviene quando Dennis, temendo di essere nuovamente rifiutato, si rifugia su un osservatorio astronomico convinto che un’astronave stia per prenderlo. David lo raggiunge e, in un momento di vulnerabilità assoluta, gli confessa di essersi sentito anche lui un alieno per tutta la vita. Spogliando Dennis della sua cintura di pesi, David gli dimostra che ciò che lo tiene ancorato al suolo non è il metallo, ma l’amore che li unisce.

Dennis accetta finalmente la sua natura umana e il suo posto nella vita di David. Il film si conclude con l’ufficializzazione dell’adozione e un Dennis finalmente solare, che gioca a baseball senza più la paura di volare via, consapevole che il suo “pianeta” ora ha un nome e un volto: quello di suo padre.

Cast completo del film The Martian Child

Un gruppo di interpreti affiatati per una storia dal grande cuore: