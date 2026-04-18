È tornato sabato 18 aprile, su Rai Play, lo sceneggiato Camilla. L’opera è riproposta, mediante Rai Teche, a 50 anni di distanza dalla prima messa in onda.

Camilla Rai Play, protagonista del film è Giulietta Masina

La miniserie Camilla, composta da quattro puntate, ha debuttato su Rete 1 (l’attuale Rai 1) il 18 aprile del 1976. La sceneggiatura, tratta dal romanzo Un inverno freddissimo di Fausta Caliente, è firmata da Tullio Pinelli e Sandro Bolchi. Quest’ultimo ha curato anche la regia.

La Rai, negli anni ’70, lo trasmise in bianco e nero, ma l’opera venne girata a colori. Tale scelta fu effettuata con la prospettiva di vendere i diritti della miniserie anche all’estero.

Al centro della trama c’è la protagonista Camilla Motturi, madre coraggiosa interpretata dalla compianta Giulietta Masina. Considerata una delle attrici più brave del cinema italiano, ha ottenuto grande fama internazionale grazie alla partecipazione a film come Fortunella di Edoardo De Filippo, Nella città l’inferno di Renato Castellani e Le Notti di Cabiria diretto dal marito Federico Fellini.

Camilla Rai Play, la trama

La storia della miniserie, come detto, verte intorno a Camilla Motturi, madre mite e generosa, dedita completamente ai suoi figli Alba, Guido e Lalla. Nel tentativo di garantire alla famiglia un futuro migliore, decide coraggiosamente di abbandonare la campagna e cercare fortuna a Milano.

Sono numerosi, però, i problemi che deve affrontare la protagonista. La storia, infatti, è ambientata nell’Italia del secondo dopoguerra: dopo gli orrori e la violenza ricomincia la vita, ma le difficoltà sociali sono enormi. I combattimenti sono cessati, ma hanno lasciato dietro di loro una scia di distruzione e macerie e fra i sopravvissuti sono molti quelli rimasti senza un tetto.

Spoiler finale

Camilla e i suoi figli, a Milano, vivono in una piccola soffitta, che la protagonista si impegna a rendere bella e accogliente. Nonostante i forti sentimenti, la protagonista lascia Alba, Guido e Lalla liberi di fuggire ed è proprio quello che avviene. Lalla, la più piccola, decide di andare a vivere con il papà, mentre l’unico figlio si rifugia in un mondo intellettuale, escludendo però la madre. Alba, infine, rischia di rimanere vittima della sua stessa ribellione.

Camilla Rai Play, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati nella miniserie Camilla.