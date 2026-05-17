Domenica 17 maggio, su Rai 1, è in onda il film tv Lapponia I Love Iù. La pellicola è proposta dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Lapponia I Love Iùfilm, regista e dove è girato

Il film Lapponia I Love Iù è una produzione internazionale, realizzata dalle società WhateverGroup, Viola Film e Rein Film. Esse hanno lavorato con la collaborazione di YLE, Rai Fiction e GlassRiver. Inoltre, il progetto ha goduto del sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

La pellicola ha una durata di circa 90 minuti ed è diretta da Ken Are Bongo. La sceneggiatura, invece, è firmata da Guglielmo Finazzer, Dario Carraturo, Aleksi Puranen e Jens Martin Mienna. Le riprese si sono svolte fra l’Italia, più precisamente Napoli, e la Lapponia finlandese, in un contrasto netto fra il profondo sud e il profondo nord.

Lapponia I Love Iù film, la trama

Il protagonista di Lapponia I Love Iù è Carmine Esposito. Interpretato da Erasmo Genzini (Che Dio ci aiuti), è nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina agli ambienti malavitosi. Sin da piccolo è immerso in un ambiente disfunzionale e commette piccoli furti insieme agli amici Enzo e Antonio. Quando commettono una rapina a un potente boss mafioso, però, tutto cambia: Carmine, infatti, è costretto, per sopravvivere, a restituire tutti i soldi.

Poco dopo, Carmine viene a sapere che Salvatore, fratello maggiore rinnegato dalla famiglia per aver fatto arrestare il padre, è morto e gli ha lasciato in eredità la sua villa in Finlandia.

Spoiler finale

Carmine, Enzo e Antonio, durante Lapponia I Love Iù, decidono di partire per la Finlandia con l’idea di vendere la casa per guadagnare i soldi e saldare il loro debito. Una volta qui, però, scoprono che per ottenerla, e dunque formalizzare la vendita, devono affrontare una scomoda clausola testamentaria che li obbliga a rimanere in Finlandia per due lunghi mesi. Un periodo, questo, nel quale le differenze culturali fra Napoli e la Finlandia emergono creando momenti di ironia, fino a quando Carmine conosce Maren Ellen, ragazza finlandese di cui si innamora. Come se non bastasse, scopre dei dettagli legati alla morte di Salvatore che mettono in dubbio tutte le sue certezze.

Lapponia I Love Iù film, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Lapponia I Love Iù.