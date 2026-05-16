Il fine settimana si chiude con un palinsesto televisivo straordinariamente ricco di appuntamenti imperdibili, grandi ritorni e cinema d’autore. Di conseguenza, la sfida degli ascolti si accende tra l’atteso debutto di una nuova commedia italiana, la musica dei giovani talenti della scuola più famosa d’Italia e il giornalismo d’inchiesta che caratterizza la domenica sera. Per chi non vuole perdere l’emozionante esordio della nuova produzione cinematografica nazionale, è possibile sintonizzarsi sulla diretta streaming di Rai 1, mentre i canali Mediaset e le altre reti generaliste completano un’offerta ricca di talk show e intrattenimento.
Stasera in TV domenica 17 maggio 2026, i programmi Rai
La programmazione della tv di Stato offre una selezione variegata che spazia dalle novità cinematografiche alle serie internazionali di successo, fino agli approfondimenti giornalistici più dettagliati.
- Rai 1: Lapponia I love iù (Film, 21:30) – Gli attori Erasmo Genzini e Niccolò Galasso interpretano i protagonisti di questa commedia avventurosa. La trama racconta le vicende di un giovane napoletano e dei suoi storici amici che intraprendono un viaggio bizzarro e inaspettato nel cuore della fredda Lapponia, affrontando imprevisti culturali e personali.
- Rai 2: The Rookie (Serie TV, 21:00) – In prima visione Rai vanno in onda gli episodi 11 (Speed) e 12 (Pesce d’aprile) della settima stagione. Le anticipazioni svelano che l’agente John Nolan conduce una rischiosa operazione sotto copertura sui mezzi pubblici cittadini per sventare una minaccia imminente.
- Rai 3: Report (Inchiesta, 20:30) – Il giornalista Sigfrido Ranucci conduce la storica trasmissione di giornalismo investigativo. La puntata di stasera propone nuovi e scottanti retroscena legati al mondo della politica, all’economia nazionale e alla complessa attualità sociale.
- Rai 4: Salt (Film, 21:19) – L’attrice Angelina Jolie interpreta magistralmente Evelyn Salt, un’abile agente della CIA. La donna affronta una dura prova di lealtà quando un disertore la accusa pubblicamente di essere una spia russa dormiente.
- Rai 5: Una giornata particolare (Documentari, 21:22) – Il conduttore Aldo Cazzullo guida un emozionante viaggio storico. Il programma ripercorre con minuzia di particolari i momenti cruciali e decisivi che hanno segnato le vite di grandi personaggi del passato.
- Rai Movie: Il sesso degli angeli (Film, 21:10) – Una divertente commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni con la partecipazione di Sabrina Ferilli. Il racconto si incentra su Don Simone, un prete di frontiera che riceve un’eredità molto particolare e bizzarra nella città di Lugano.
- Rai Premium: Boss in incognito (Docureality, 21:20) – La rete propone la replica della puntata che ospita Elettra Lamborghini. La cantante, affiancata stabilmente da Samuel Peron, assume un travestimento per lavorare insieme ai dipendenti di un’azienda senza rivelare la propria identità.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Le reti commerciali e le frequenze generaliste private rispondono con grandi show in prima serata, sfide artistiche, passaggi sportivi ed eccezionali interviste con ospiti internazionali.
- Canale 5: Amici di Maria (Talent Show, 21:30) – La conduttrice Maria De Filippi guida una nuova ed entusiasmante puntata del celebre talent show. I giovani allievi della scuola intraprendono sfide accese a colpi di coreografie e canzoni inedite per difendere il proprio posto all’interno del programma.
- Italia 1: Geostorm (Film, 21:28) – L’attore Gerard Butler interpreta il personaggio principale di questo avvincente disaster movie fantascientifico. Un sofisticato sistema di satelliti meteorologici subisce un grave guasto e minaccia di distruggere l’intero pianeta Terra.
- Rete 4: Fuori dal coro (Talk Show, 21:34) – Il giornalista Mario Giordano propone le sue inchieste e i suoi approfondimenti legati ai temi caldi della politica. Il programma analizza l’attualità e l’economia dando voce ai disagi dei cittadini italiani.
- La7: In Onda (Talk Show, 20:35) – La giornalista Marianna Aprile coordina il dibattito della domenica sera. La discussione si concentra sui principali fatti politici della settimana insieme a numerosi ospiti e opinionisti in studio.
- TV8: Moto GP Zona Rossa (Sport, 21:35) – La rete dedica ampio spazio ai motori con i commenti a caldo e le interviste ai piloti del motomondiale. Successivamente, alle ore 21:50, il palinsesto propone il film thriller The Tunnel – Trappola nel buio.
- Nove: Che tempo che fa (Talk Show, 20:00) – Il conduttore Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e al numeroso tavolo di ospiti fissi, accoglie grandi personalità della cultura e dello spettacolo per le sue celebri interviste.
I film di questa sera in tv domenica 17 maggio 2026
Gli amanti del grande cinema possono scegliere tra una vasta gamma di generi cinematografici, che spaziano dall’azione pura della scuola americana fino ai grandi classici della commedia italiana degli anni Ottanta.
- Armor (Canale 20, 21:12): Gli attori Sylvester Stallone e Jason Patric recitano in questo serrato action thriller. Un guardiano di un furgone blindato e suo figlio affrontano l’assalto di una spietata banda di criminali per salvare la propria vita.
- Old (Iris, 21:14): Il regista M. Night Shyamalan firma un misterioso thriller psicologico. Un gruppo di turisti scopre con orrore che una spiaggia isolata provoca un invecchiamento precoce e rapidissimo dei loro corpi.
- I padroni della notte (Cielo, 21:15): Gli attori Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg interpretano due fratelli dalle vite opposte. Un poliziotto e un gestore di un locale notturno si scontrano duramente con la spietata mafia russa nella città di New York.
- Un tipo imprevedibile (Twentyseven, 21:16): L’attore Adam Sandler interpreta un mancato giocatore di hockey. Il protagonista scopre di possedere un tiro potentissimo nel golf e partecipa a un torneo professionistico per salvare la casa della nonna.
- Amore per sempre (TV2000, 21:38): L’attore Mel Gibson interpreta un coraggioso pilota di aerei che, nel 1939, accetta di partecipare a un esperimento scientifico di ibernazione, risvegliandosi cinquant’anni dopo nel 1992.
- Pensieri pericolosi (La7 Cinema, 21:15): L’attrice Michelle Pfeiffer interpreta un’ex marine che inizia a lavorare come insegnante in una classe di ragazzi problematici e ribelli all’interno di un difficile liceo di periferia.
- Inga Lindstrom – L’amore è per sempre (La5, 21:10): Una commedia romantica che segue le vicende di una neolaureata in architettura. La ragazza cerca la svolta professionale e affronta al contempo dinamiche sentimentali del tutto inattese.
- Bomber (Cine34, 21:00): Gli attori Bud Spencer e Jerry Calà fanno coppia in questa indimenticabile commedia sportiva. Un ex pugile decide di allenare un giovane talento promettente per portarlo alla vittoria.
I film su Sky domenica 17 maggio 2026
La piattaforma satellitare arricchisce la serata con una selezione d’autore che include pellicole drammatiche intense, animazione per tutta la famiglia e il cinema d’autore scandinavo premiato agli Oscar.
- Le cose non dette (21:15) – Un intenso film drammatico che scava con delicatezza all’interno dei segreti più intimi e dei lunghi silenzi che rischiano di logorare gli affetti di una famiglia tradizionale.
- Un semplice incidente (21:15) – Un thriller psicologico ad alta tensione che focalizza l’attenzione dello spettatore sulle conseguenze imprevedibili e devastanti di un evento apparentemente casuale.
- Per un pugno di dollari (21:15) – Il leggendario capolavoro western del regista Sergio Leone. L’attore Clint Eastwood interpreta il misterioso e solitario straniero senza nome che stravolge le dinamiche di una cittadina di confine.
- Megamind (21:00) – Un divertente lungometraggio d’animazione che ribalta i classici cliché dei supereroi. La trama mostra la storia attraverso il punto di vista di un simpatico e sfortunato supercattivo dalla pelle blu.
- Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi (21:00) – Un’avventura crime in cui una squadra ecologica, addetta alle pulizie delle scene del crimine, trova inaspettatamente una valigetta piena di soldi sporchi appartenente alla malavita.
- Nella morsa del ragno (21:00) – L’attore Morgan Freeman interpreta nuovamente il celebre criminologo Alex Cross, impegnato in una disperata corsa contro il tempo per ritrovare la giovane figlia rapita di un noto senatore.
- L’ultimo giorno sulla Terra (21:00) – Una pellicola fantastica a sfondo apocalittico. Il regista analizza le complesse reazioni psicologiche dell’umanità dinanzi a una imminente e distruttiva minaccia cosmica.
- Tutte lo vogliono (21:00) – Gli attori Enrico Brignano e Vanessa Incontrada guidano una spumeggiante commedia italiana basata su una fitta serie di equivoci sentimentali e sintonie umane inaspettate.
- Sentimental Value (21:15) – Questa toccante opera d’animazione e dramma si incentra sul valore profondo dei ricordi familiari e sugli oggetti storici che tengono in vita i legami d’affetto del passato.