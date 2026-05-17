Domenica 17 maggio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è visibile dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 17 maggio, la Valnerina

Al timone di Linea Verde di domenica 17 maggio torna il trio composto da Margherita Granbassi, Peppone Calabrese e Fabio Gallo. Nell’appuntamento, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play, è realizzato un approfondimento sulla Valnerina, zona che corrisponde al cuore dell’Umbria.

Si tratta di un territorio ricchissimo, con i suoi borghi medievali dove il tempo sembra essere sospeso, una natura ancora integra e tanti prodotti di eccellenza. I tre presentatori iniziano il loro percorso da Cerreto di Spoleto, paese che è legato alla storica figura del ciarlatano, a cui è dedicato un Museo, oltre che una festa.

I tantissimi prodotti gastronomici di eccellenza

A seguire, nel corso di Linea Verde di domenica 17 maggio è proposto un lungo focus sui tantissimi prodotti di eccellenza che, partendo da questa terra, arrivano sulle tavole dei consumatori di tutta Italia e non solo.

La valle ha una lunghissima tradizione legata alla pastorizia, legata soprattutto ad Apagni, borgo dal quale arriva il pecorino a latte crudo. Ma il territorio ha una lunghissima tradizione legata alla norcineria, bottega artigianale specializzata nella lavorazione e vendita di carne suina e salumi tradizionali. Storicamente, fra i prodotti più richiesti in queste botteghe c’è il Prosciutto Crudo di Norcia, che si lega all’antichissima Scuola di Chirurgia di Preci, fondata dai Monaci Benedettini dell’Abbazia di Sant’ Eutizio. Altra tradizione gastronomica molto sentita, nella Valnerina, è quella della pasta fresca.

Fabio Gallo, a Linea Verde, va alla scoperta dei segreti della troticoltura, ovvero l’allevamento delle trote. Si tratta di uno dei settori trainanti dell’intera economia locale, praticata lungo le acque del fiume Nera. Il conduttore, a seguire, parla della storia della lavorazione della canapa a Sant’Anatolia di Narco, oltre alla coltivazione e preparazione di legumi antichi di montagna come la roveja. Antico legume simile al pisello, è stato riscoperto per caso una cantina da un’appassionata agricoltrice.

Linea Verde 17 maggio, l’eremo della Madonna della Stella

Margherita Granbassi, durante Linea Verde del 17 maggio, propone un focus sul lato spirituale della Valnerina, rappresentata alla perfezione dall’eremo della Madonna della Stella, scavato nella roccia e risalente al 1300. La conduttrice, inoltre, racconta i tanti benefici delle erbe selvatiche. Per il gran finale, i tre presentatori si incontrano a Vallo di Nera, per assaggiare i tanti prodotti ammirati durante la puntata.