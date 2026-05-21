Il film drammatico intitolato True Story si presenta come un agghiacciante thriller psicologico, programmato per la prima serata in Italia sui teleschermi nazionali di La7 Cinema. Questa opera cinematografica trae ispirazione da una sconvolgente storia vera che ha profondamente turbato l’opinione pubblica degli Stati Uniti d’America, unendo il giornalismo d’inchiesta al dramma giudiziario. La trama si sviluppa attorno al legame ambiguo e morboso che unisce un reporter caduto in disgrazia a un pericoloso latitante accusato del brutale sterminio della propria famiglia. L’uomo sceglie di rivelare la sua personale versione dei fatti esclusivamente a questo cronista, avviando un pericoloso gioco mentale basato sulla manipolazione psicologica, su verità abilmente distorte e sul furto d’identità. Gli spettatori delle diverse regioni italiane possono seguire un racconto lineare e teso, perfetto per gli amanti delle grandi inchieste basate su fatti realmente accaduti.

Regia, produzione e protagonisti del film True Story

Il regista britannico Rupert Goold assume la direzione artistica della pellicola, gestendo con grande precisione la tensione narrativa all’interno degli spazi chiusi. Inoltre, il regista cura la stesura della sceneggiatura insieme all’autore David Kajganich, basandosi sulle pagine del libro autobiografico scritto dal vero cronista Michael Finkel. La produzione cinematografica beneficia delle interpretazioni di due celebri star di Hollywood, capaci di conferire una straordinaria intensità drammatica alla narrazione complessiva.

L’attore statunitense Jonah Hill interpreta il ruolo principale del giornalista Michael Finkel, mostrando l’ossessione e il desiderio di riscatto di un professionista che ha perso la propria credibilità. Accanto a lui, il divo americano James Franco interpreta l’ambiguo e inquietante Christian Longo, offrendo una performance magnetica che destabilizza continuamente lo spettatore. L’attrice britannica Felicity Jones interpreta invece Jill, la compagna del reporter, mentre gli attori Ethan Suplee e Gretchen Mol completano il cast principale con ruoli di grande spessore drammatico.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese principali negli Stati Uniti d’America, selezionando luoghi caratterizzati da un forte realismo visivo. I tecnici hanno girato molte scene nello Stato di New York, muovendosi tra gli ambienti urbani della metropoli e i veri uffici della redazione giornalistica. Successivamente, la produzione si è spostata nello Stato del Rhode Island per girare le sequenze ambientate all’interno delle prigioni di massima sicurezza e nelle aule dei tribunali americani. Infine, i falegnami hanno allestito specifici set ricostruiti in teatro di posa per ospitare le lunghe e intense scene delle interviste e degli interrogatori. Il direttore della fotografia adotta una tavolozza di colori freddi, che accentua la cupa tensione psicologica della vicenda.

Trama del film True Story

Il brillante giornalista Michael Finkel affronta il momento più difficile della sua carriera professionale dopo il licenziamento ufficiale dal prestigioso quotidiano New York Times, causato dalla falsificazione di alcune fonti d’informazione per un reportage in Africa. Di conseguenza, il reporter decide di rifugiarsi nella sua cittadina natale per sfuggire alla gogna mediatica e cercare un modo per riabilitare il proprio nome nell’ambiente editoriale.

Inaspettatamente, la svolta arriva quando gli agenti speciali dell’FBI arrestano in Messico il latitante Christian Longo, inserito nella lista dei criminali più ricercati d’America per l’omicidio della moglie e dei suoi tre figli piccoli. Durante il periodo di latitanza, Longo ha vissuto utilizzando stabilmente la falsa identità di Michael Finkel. Incuriosito da questo bizzarro furto della sua identità, il vero giornalista ottiene un colloquio esclusivo nella prigione di massima sicurezza. Il detenuto accetta di rivelare i dettagli segreti della sua vita, ma impone una condizione precisa: il cronista deve ascoltare la confessione senza esprimere alcun tipo di giudizio morale o legale. Da quel momento, si sviluppa una complessa relazione psicologica nella quale il prigioniero manipola i fatti storici, mentre il reporter insegue con ostinazione la verità, rendendo il confine tra colpevolezza e innocenza sempre più labile per il pubblico televisivo italiano.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive della pellicola, la giuria popolare emette il verdetto definitivo, dichiarando Christian Longo pienamente colpevole degli orribili reati e condannandolo alla pena di morte. A questo punto, Michael Finkel, che aveva iniziato a nutrire seri dubbi sulla colpevolezza dell’amico, comprende l’amara realtà: l’assassino lo ha manipolato fin dal primo incontro per i propri scopi. Il lungometraggio termina mostrando il giornalista mentre pubblica il suo libro di successo sulla vicenda, mentre il detenuto continua a inviargli lettere dal braccio della morte, confermando la sua spietata natura manipolatoria.

Cast completo del film True Story

L’elenco dei professionisti che compongono il cast artistico del film include celebri interpreti della televisione e del cinema statunitense contemporaneo: