Il film Pretty Lethal – Ballerine all’inferno è un action-thriller del 2026 disponibile nel catalogo di Prime Video. La narrazione segue le vicende di un talentuoso gruppo di danzatrici in viaggio verso una prestigiosa competizione internazionale. Il tragitto si trasforma in un incubo quando un guasto meccanico al loro autobus le costringe a cercare riparo in una locanda isolata. Quello che inizia come un banale imprevisto logistico evolve rapidamente in una spietata lotta per la vita contro una cellula criminale gestita da una ex étoile dal passato torbido e inquietante.

Regia, produzione e protagonisti del film Pretty Lethal Ballerine all’inferno

La regia è affidata a Vicky Jewson, mentre la sceneggiatura porta la firma di Kate Freund. La produzione è statunitense e si caratterizza per un montaggio serrato che fonde l’azione pura con venature di dark comedy e atmosfere tipiche dei survival thriller. Il cast principale include nomi di rilievo come Maddie Ziegler, Lana Condor, Lydia Leonard, Avantika, Millicent Simmonds, Iris Apatow e la celebre Uma Thurman. La combinazione di queste interpreti permette di esplorare la dualità tra la grazia della danza classica e la ferocia necessaria per resistere a un assedio.

Dove è stato girato?

La pellicola ha trovato le sue ambientazioni ideali in Ungheria, sfruttando location capaci di evocare un senso di isolamento estremo:

Zone rurali e boschive : utilizzate per le riprese in esterna che sottolineano lo smarrimento delle protagoniste nel cuore dell’Europa dell’Est.

: utilizzate per le riprese in esterna che sottolineano lo smarrimento delle protagoniste nel cuore dell’Europa dell’Est. Locanda set principale : una struttura ricostruita appositamente per trasmettere un’estetica decadente e minacciosa.

: una struttura ricostruita appositamente per trasmettere un’estetica decadente e minacciosa. Interni claustrofobici: le inquadrature negli spazi chiusi sono state studiate per accentuare la tensione e il senso di trappola imminente.

Trama del film Pretty Lethal Ballerine all’inferno

Cinque ballerine americane, selezionate per un tour europeo, si ritrovano bloccate in una regione sperduta dopo che il loro mezzo di trasporto smette di funzionare. Accolte in una locanda da una donna apparentemente gentile, un tempo promessa della danza, le ragazze pensano di essere al sicuro. Tuttavia, la maschera di ospitalità cade velocemente: la proprietaria rivela una follia ossessiva legata alla perfezione estetica e tecnica, trasformando la dimora in un terreno di caccia. Le giovani artiste vengono separate e messe sotto scacco da un gruppo di mercenari al servizio della donna.

Mentre i segreti personali e le vecchie rivalità tra le compagne di ballo affiorano prepotentemente, le protagoniste comprendono che la loro unica via di fuga consiste nel superare le divergenze. In un crescendo di violenza, le ragazze iniziano a utilizzare la disciplina, la forza fisica e l’agilità acquisite in anni di duro allenamento alla sbarra per contrastare i loro aguzzini, trasformando i passi di danza in mosse letali da combattimento.

Spoiler finale

Attenzione spoiler: Nello scontro finale, le ballerine mettono in atto una vera e propria coreografia di guerra contro la proprietaria e i suoi uomini. Bones, dimostrando un carattere d’acciaio, assume il comando del gruppo e utilizza le tecniche di controllo corporeo per neutralizzare la minaccia della donna, mettendo fine al suo regime di terrore. Dopo una fuga rocambolesca attraverso i boschi, le sopravvissute riescono a intercettare i soccorsi sulla strada maestra. Nonostante i traumi subiti, la pellicola si conclude con la ferma volontà delle ragazze di onorare il loro impegno e presentarsi alla competizione, legate ora da un segreto e da una sorellanza indissolubile nata nel sangue.

Cast completo del film Pretty Lethal Ballerine all’inferno

Di seguito i nomi degli interpreti e i rispettivi personaggi:

Maddie Ziegler : Bones

: Bones Lana Condor : Princess

: Princess Lydia Leonard : Miss Thorna

: Miss Thorna Avantika : Grace

: Grace Millicent Simmonds : Chloe

: Chloe Iris Apatow : Zoe

: Zoe Uma Thurman : Devora Kasimer

: Devora Kasimer Tamás Hagyó : Autista del bus

: Autista del bus Julian Krenn: Yuri

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