La programmazione di stasera in TV, mercoledì 15 aprile 2026, offre un ventaglio di proposte che spaziano dai grandi successi di Hollywood alle inchieste giornalistiche più seguite. Su Rai 1 l’appuntamento è con la comicità travolgente di Whoopi Goldberg, mentre Canale 5 punta sulla serialità internazionale. Gli appassionati di sport e informazione troveranno pane per i loro denti tra calcio europeo e approfondimenti politici in prima visione.
Stasera in TV mercoledì 15 aprile 2026, Rai
La Rai conferma una serata all’insegna dell’intrattenimento leggero e del servizio pubblico:
- Rai 1 – Sister Act – Una svitata in abito da suora (21:30 – 23:25): l’intramontabile commedia musicale con Whoopi Goldberg nei panni di una cantante che si nasconde in un convento.
- Rai 2 – Stasera Tutto è Possibile (21:20 – 00:00): Stefano De Martino guida una serata di giochi e risate con ospiti del mondo dello spettacolo.
- Rai 3 – Chi L’Ha Visto? (21:20 – 00:00): Federica Sciarelli torna con le inchieste sui casi di scomparsa e i misteri irrisolti della cronaca italiana.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Dall’informazione politica allo sport internazionale, ecco il cuore della programmazione generalista:
- Rete 4 – Realpolitik (21:33 – 00:57): debutto in Prima Tv per il nuovo programma di approfondimento politico e attualità.
- Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:21): prosegue la seguitissima serie TV tra intrighi e sentimenti.
- Italia 1 – Le Iene (21:15 – 01:27): servizi, inchieste e scherzi nello stile inconfondibile del programma cult di Mediaset.
- TV8 – Europa League: Arsenal – Sporting Cp (21:00 – 23:00): grande calcio europeo in diretta per gli appassionati di sport.
- La7 – La giusta distanza (21:15 – 23:30): dibattito e cronaca con l’approfondimento guidato da Denaro e Sodano.
- Nove – Teresa Mannino: Sono nata il 23 (21:30): la comicità intelligente e solare dell’artista siciliana in uno dei suoi spettacoli più amati.
I film di questa sera in TV: le grandi firme
Una serata eccezionale per i cinefili, con capolavori storici e thriller adrenalinici:
- Canale 20 – Il gladiatore (21:10): il kolossal di Ridley Scott con Russell Crowe che ha riscritto il genere storico.
- Iris – Red Dragon (21:14): il prequel de Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal Lecter.
- Rai Movie – L’ombra di Stalin (21:10): la storia vera del giornalista Gareth Jones che denunciò l’Holodomor in Ucraina.
- Cielo – The Vanishing – Scomparsa (21:15): thriller psicologico teso e claustrofobico ambientato su un’isola remota.
- Canale 5 – Sole a catinelle (21:00): la travolgente comicità di Checco Zalone per una serata di puro relax.
I film su Sky mercoledì 15 aprile 2026
L’offerta Sky propone un mix bilanciato tra storie vere, animazione e drammi d’autore:
- Sky Cinema Uno – Boston – Caccia all’uomo (21:15): la ricostruzione dell’attentato alla maratona del 2013 con Mark Wahlberg.
- Sky Cinema Sci-Fi – World War Z (21:15): Brad Pitt combatte contro una pandemia globale di zombie in un action mozzafiato.
- Sky Cinema Cult – Revolutionary Road (21:15): la drammatica crisi coniugale di una coppia negli anni ’50 interpretata da DiCaprio e Winslet.
- Sky Cinema Action – Fast & Furious 8 (21:15): adrenalina pura con Vin Diesel e Charlize Theron in una sfida globale.
- Sky Cinema Romance – Innamorarsi (21:00): l’incontro casuale tra De Niro e Meryl Streep in un classico del cinema sentimentale.
- Sky Cinema Family – Z La formica (21:00): capolavoro dell’animazione DreamWorks per una serata in famiglia.