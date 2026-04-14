La programmazione di stasera in TV, mercoledì 15 aprile 2026, offre un ventaglio di proposte che spaziano dai grandi successi di Hollywood alle inchieste giornalistiche più seguite. Su Rai 1 l’appuntamento è con la comicità travolgente di Whoopi Goldberg, mentre Canale 5 punta sulla serialità internazionale. Gli appassionati di sport e informazione troveranno pane per i loro denti tra calcio europeo e approfondimenti politici in prima visione.

Stasera in TV mercoledì 15 aprile 2026, Rai

La Rai conferma una serata all’insegna dell’intrattenimento leggero e del servizio pubblico:

Rai 1 – Sister Act – Una svitata in abito da suora (21:30 – 23:25): l’intramontabile commedia musicale con Whoopi Goldberg nei panni di una cantante che si nasconde in un convento.

(21:30 – 23:25): l’intramontabile commedia musicale con Whoopi Goldberg nei panni di una cantante che si nasconde in un convento. Rai 2 – Stasera Tutto è Possibile (21:20 – 00:00): Stefano De Martino guida una serata di giochi e risate con ospiti del mondo dello spettacolo.

(21:20 – 00:00): Stefano De Martino guida una serata di giochi e risate con ospiti del mondo dello spettacolo. Rai 3 – Chi L’Ha Visto? (21:20 – 00:00): Federica Sciarelli torna con le inchieste sui casi di scomparsa e i misteri irrisolti della cronaca italiana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Dall’informazione politica allo sport internazionale, ecco il cuore della programmazione generalista:

Rete 4 – Realpolitik (21:33 – 00:57): debutto in Prima Tv per il nuovo programma di approfondimento politico e attualità.

(21:33 – 00:57): debutto in per il nuovo programma di approfondimento politico e attualità. Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:21): prosegue la seguitissima serie TV tra intrighi e sentimenti.

(21:21 – 22:21): prosegue la seguitissima serie TV tra intrighi e sentimenti. Italia 1 – Le Iene (21:15 – 01:27): servizi, inchieste e scherzi nello stile inconfondibile del programma cult di Mediaset.

(21:15 – 01:27): servizi, inchieste e scherzi nello stile inconfondibile del programma cult di Mediaset. TV8 – Europa League: Arsenal – Sporting Cp (21:00 – 23:00): grande calcio europeo in diretta per gli appassionati di sport.

(21:00 – 23:00): grande calcio europeo in diretta per gli appassionati di sport. La7 – La giusta distanza (21:15 – 23:30): dibattito e cronaca con l’approfondimento guidato da Denaro e Sodano.

(21:15 – 23:30): dibattito e cronaca con l’approfondimento guidato da Denaro e Sodano. Nove – Teresa Mannino: Sono nata il 23 (21:30): la comicità intelligente e solare dell’artista siciliana in uno dei suoi spettacoli più amati.

I film di questa sera in TV: le grandi firme

Una serata eccezionale per i cinefili, con capolavori storici e thriller adrenalinici:

Canale 20 – Il gladiatore (21:10): il kolossal di Ridley Scott con Russell Crowe che ha riscritto il genere storico.

(21:10): il kolossal di Ridley Scott con Russell Crowe che ha riscritto il genere storico. Iris – Red Dragon (21:14): il prequel de Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal Lecter.

(21:14): il prequel de Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal Lecter. Rai Movie – L’ombra di Stalin (21:10): la storia vera del giornalista Gareth Jones che denunciò l’Holodomor in Ucraina.

(21:10): la storia vera del giornalista Gareth Jones che denunciò l’Holodomor in Ucraina. Cielo – The Vanishing – Scomparsa (21:15): thriller psicologico teso e claustrofobico ambientato su un’isola remota.

(21:15): thriller psicologico teso e claustrofobico ambientato su un’isola remota. Canale 5 – Sole a catinelle (21:00): la travolgente comicità di Checco Zalone per una serata di puro relax.

I film su Sky mercoledì 15 aprile 2026

L’offerta Sky propone un mix bilanciato tra storie vere, animazione e drammi d’autore: