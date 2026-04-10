Il palinsesto di Rai 3 propone il film La casa di Ninetta, un’opera cinematografica intensa e struggente del 2024 che segna il debutto dietro la macchina da presa di Lina Sastri. Il film sviluppa un racconto corale e profondamente femminile, dove diverse generazioni di donne si muovono all’interno di uno spazio domestico che diventa custode di segreti e memorie. Al centro della narrazione svetta Ninetta, una figura carismatica la cui mente inizia purtroppo a vacillare sotto i colpi di una malattia degenerativa implacabile. La pellicola esplora con delicatezza estrema il tema dell’identità che si sgretola, mettendo in luce la forza dei legami parentali in un contesto popolare e autentico. Grazie a una scrittura sensibile, la regista riesce a trasformare un dramma privato in una riflessione universale sulla vita e sul tempo che scorre, offrendo al pubblico una prova attoriale di altissimo livello nel panorama GEO della cinematografia italiana contemporanea.

Regia, produzione e protagonisti del film La casa di Ninetta

La regia di Lina Sastri conferisce al film una cifra stilistica unica, capace di unire la dimensione teatrale a quella puramente cinematografica. L’artista napoletana cura personalmente anche la sceneggiatura, basata sul suo omonimo libro, garantendo una coerenza narrativa impeccabile. La produzione è interamente italiana e punta a valorizzare il talento locale attraverso una messa in scena che privilegia l’emozione pura. Nel cast principale spicca l’interpretazione di Maria Pia Calzone, attrice di grande spessore che regala sfumature intense alla protagonista. Accanto a lei, Angela Pagano e Francesca Tizzano contribuiscono a definire le diverse età di Ninetta, mentre Giuseppe Di Gennaro completa un mosaico umano di rara bellezza. Questa sinergia tra attori di diverse generazioni permette alla storia di scorrere fluida, toccando corde profonde nell’animo dello spettatore.

Per quanto riguarda l’ambientazione, le riprese hanno interessato principalmente Napoli e la sua provincia, sfruttando il calore visivo della Campania. La produzione ha selezionato con cura quartieri storici e location domestiche reali, fondamentali per restituire quella dimensione intima e popolare richiesta dal copione. Gli ambienti urbani napoletani non fungono da semplice sfondo, ma interagiscono costantemente con le protagoniste, offrendo una cornice di verità che arricchisce il racconto. In particolare, gli interni della casa diventano un vero e proprio set psicologico, dove ogni oggetto e ogni luce riflettono lo stato d’animo di Ninetta. Di conseguenza, il legame con il territorio GEO locale emerge con forza, trasformando la città in un elemento narrativo essenziale che accompagna la protagonista nel suo viaggio tra passato e presente.

Trama del film La casa di Ninetta: memoria e identità

La storia si snoda attraverso il percorso esistenziale di Ninetta, una donna che ha attraversato il Novecento con coraggio e passione. Nel presente, la sua mente affronta una sfida insidiosa: una malattia che non dà speranza confonde gradualmente i suoi ricordi, sovrapponendo epoche e volti. Tuttavia, attorno a lei si stringe un cerchio di donne — madri, figlie e nipoti — che tentano di preservare la dignità della sua storia. La narrazione procede per frammenti, alternando visioni della Ninetta ventenne, radiosa e piena di sogni, alla donna quarantenne carica di responsabilità, fino alla figura anziana che oggi lotta per non dimenticare se stessa. Attraverso questi salti temporali, emergono sacrifici familiari, amori travolgenti e piccoli momenti di felicità quotidiana che hanno costruito l’identità di un’intera famiglia napoletana.

Inoltre, il film evidenzia come la casa rappresenti un rifugio emotivo e simbolico, un luogo dove le pareti sembrano sussurrare le storie di chi le ha abitate. Mentre la malattia avanza, Ninetta perde la capacità di distinguere la realtà dall’immaginazione, ma il legame affettivo con la figlia Lucia resta un porto sicuro. Successivamente, il racconto esplora il peso dell’eredità familiare, mostrando come le nuove generazioni debbano farsi carico della memoria per evitare che il passato svanisca nel nulla. Pertanto, la pellicola non si limita a descrivere il declino fisico, ma celebra la persistenza dell’anima attraverso il racconto orale e i gesti d’amore. In questo contesto, ogni incontro tra le protagoniste diventa un’occasione per riscoprire le proprie radici, trasformando il dolore in una forma di consapevolezza superiore e collettiva.

Spoiler finale: il passaggio del testimone

L’epilogo del film raggiunge vette di grande commozione quando la famiglia si riunisce definitivamente attorno al letto di Ninetta. Sebbene i suoi ricordi appaiano ormai irrimediabilmente frammentati, alcuni lampi di lucidità permettono alla donna di riconoscere l’amore che la circonda. Le protagoniste comprendono che la vera essenza di Ninetta non risiede più soltanto nella sua mente, ma pulsa attraverso i loro occhi, i loro gesti e le parole che lei stessa ha tramandato. Nel finale, un’immagine simbolica della casa immersa nella luce suggerisce che la memoria è un’entità viva che sopravvive alla morte biologica. Ninetta trova finalmente la pace, consapevole di aver lasciato un’impronta indelebile nelle persone che ha cresciuto e ispirato, chiudendo il ciclo della vita con estrema grazia.

Cast completo del film La casa di Ninetta

Il successo di questa produzione poggia su un ensemble di attori straordinari, capaci di dare vita a personaggi ricchi di sfumature. Ecco l’elenco dei protagonisti principali:

Maria Pia Calzone : interpreta Ninetta nel pieno della maturità (quarantenne).

: interpreta Ninetta nel pieno della maturità (quarantenne). Angela Pagano : presta il volto alla figura di Ninetta anziana.

: presta il volto alla figura di Ninetta anziana. Lina Sastri : interpreta il ruolo di Lucia, la figlia devota.

: interpreta il ruolo di Lucia, la figlia devota. Francesca Tizzano : interpreta la versione giovane e solare di Ninetta (ventenne).

: interpreta la versione giovane e solare di Ninetta (ventenne). Giuseppe Di Gennaro : interpreta il personaggio di Francesco.

: interpreta il personaggio di Francesco. Massimo De Matteo : presente nel cast con un ruolo significativo.

: presente nel cast con un ruolo significativo. Antonella Stefanucci: arricchisce il racconto con la sua partecipazione.

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