La riunione di condominio è un film commedia‑drammatica del 2025 diretto dal regista Santiago Requejo. Questa pellicola, trasmessa su Sky Cinema Uno, vanta un’ambientazione suggestiva situata interamente in un palazzo storico nel cuore pulsante di Madrid. Il racconto prende vita durante una banale assemblea condominiale, convocata inizialmente per discutere l’ammodernamento dell’ascensore, ma la situazione degenera in tempi rapidissimi. Il clima sereno svanisce quando emerge la notizia che un nuovo inquilino, affetto da problematiche di salute mentale, sta per prendere in affitto un appartamento nell’edificio.

Il lungometraggio affronta con tagliente ironia, un ritmo tipicamente teatrale e un forte impatto sociale il delicato tema del pregiudizio. Attraverso una scrittura brillante, la narrazione mette a nudo dinamiche umane universali e meschinità quotidiane. Il film trasforma un semplice incontro burocratico in uno specchio della società moderna, dove la paura dell’ignoto scatena reazioni incontrollate tra i residenti della capitale spagnola. La fluidità del racconto permette di passare dal sorriso alla riflessione amara, mantenendo alta la soglia di attenzione per tutta la durata della proiezione.

Regia, produzione e protagonisti del film La riunione di condominio

La direzione tecnica e artistica dell’opera appartiene a Santiago Requejo, il quale dimostra una grande maestria nel gestire spazi ristretti e dialoghi serrati. La sceneggiatura, frutto del lavoro sinergico tra Raúl Barranco, Javier Lorenzo e lo stesso Requejo, scava nelle nevrosi urbane con precisione chirurgica. La produzione è interamente spagnola, fattore che garantisce quel calore e quell’espressività tipica del cinema iberico contemporaneo, capace di trattare temi difficili con estrema naturalezza tra le mura di un condominio madrileno.

Il successo della pellicola risiede anche nelle interpretazioni di alto livello del gruppo attoriale. Tra gli interpreti principali spicca Raúl Fernández de Pablo, affiancato dalla carismatica Clara Lago e dal veterano Tito Valverde. Questi artisti danno vita a personaggi sfaccettati, che rappresentano i diversi archetipi della convivenza cittadina: dal vicino pignolo alla giovane idealista, fino al proprietario conservatore preoccupato solo della svalutazione del proprio immobile. La loro prova corale trasforma l’assemblea in un campo di battaglia emotivo estremamente credibile.

Location GEO: dove è stato girato?

La produzione sfrutta sapientemente l’architettura della capitale per amplificare il senso di realismo. Le riprese si sono svolte principalmente in:

Madrid , Spagna: la città non funge solo da sfondo, ma rappresenta il contesto metropolitano dove isolamento e vicinato si scontrano quotidianamente.

, Spagna: la città non funge solo da sfondo, ma rappresenta il contesto metropolitano dove isolamento e vicinato si scontrano quotidianamente. Interni condominiali reali : la scelta è ricaduta su veri appartamenti e scale di palazzi del centro, opportunamente adattati per facilitare le riprese.

: la scelta è ricaduta su veri appartamenti e scale di palazzi del centro, opportunamente adattati per facilitare le riprese. Location urbane circostanti: alcuni esterni restituiscono perfettamente l’atmosfera dei quartieri storici madrileni, dove la vita privata si intreccia inevitabilmente con quella degli altri abitanti della Comunità di Madrid.

Trama del film La riunione di condominio

All’interno di un palazzo signorile di Madrid, i residenti si riuniscono per discutere di spese ordinarie. L’assemblea sembra procedere tra le solite lamentele per la ripartizione dei costi e piccoli rancori personali che covano da anni tra una porta e l’altra. Tuttavia, l’annuncio imprevisto dell’arrivo di un nuovo inquilino con diagnosi psichiatrica trasforma la stanza in un vero e proprio scontro aperto. La notizia agisce come un catalizzatore, facendo esplodere tensioni latenti che superano di gran lunga la questione tecnica dell’ascensore.

I partecipanti palesano immediatamente le proprie posizioni ideologiche. Alcuni manifestano una paura irrazionale, temendo per la propria sicurezza, mentre altri tentano goffamente di difendere il diritto all’inclusione sociale. La discussione si accende in un crescendo di accuse e colpi di scena. In questo microcosmo sociale, il regista evidenzia quanto sia sottile il confine tra civiltà e intolleranza quando gli interessi personali finiscono sotto minaccia nella quotidianità di Madrid.

Ogni sequenza mette in luce fragilità umane e segreti inaspettati. Il film utilizza l’unità di luogo per enfatizzare la pressione psicologica sui personaggi, che non possono sfuggire al confronto. In tal modo, l’opera analizza temi attualissimi come la responsabilità collettiva e la difficoltà di costruire una comunità realmente aperta al diverso in un’epoca dominata dall’individualismo estremo e dalla diffidenza verso l’altro.

Spoiler finale e conclusioni

Nel finale travolgente, i condomini raggiungono un punto di non ritorno, dove le maschere cadono definitivamente. Proprio quando le posizioni sembrano inconciliabili, emerge un dettaglio informativo cruciale che ribalta completamente la percezione della realtà da parte del gruppo. Questa rivelazione costringe ciascuno dei presenti a fare i conti con la propria ipocrisia, dimostrando quanto i loro giudizi fossero radicati in stereotipi privi di fondamento concreto.

L’assemblea si conclude con una votazione finale dall’esito inaspettato, che lascia i personaggi e il pubblico in uno stato di profonda riflessione. Il messaggio conclusivo della pellicola è chiaro: il pericolo reale non risiede mai nel “diverso” che bussa alla porta, bensì nei muri invisibili costruiti dal pregiudizio all’interno delle nostre stesse menti. Il film termina con un’inquadratura simbolica che invita a riconsiderare il concetto di vicinato e di empatia reciproca tra i cittadini.

Cast completo del film La riunione di condominio

Il gruppo di interpreti fornisce una prova corale eccezionale, fondamentale per la riuscita di un’opera basata quasi interamente sulla parola e sull’espressività dei volti: