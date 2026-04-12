Domenica 12 aprile, su Rai 3, parte la nuova edizione di Report. Il programma di inchieste prende il via alle ore 20:30 circa.

Report 12 aprile, conduce Sigfrido Ranucci

Quella al via oggi è la seconda parte della 29esima edizione di Report, iniziata lo scorso ottobre e capace di ottenere ottimi dati di ascolti. Il format, infatti, ha toccato picchi superiori al milione e mezzo di telespettatori, con svariate puntate in grado di superare il 9% di share.

Al timone del programma di inchieste è confermato, ancora una volta, Sigfrido Ranucci. Per il giornalista si tratta della decima edizione da conduttore del programma, la nona che guida in solitaria.

Le puntate, trasmesse tutte le domeniche su Rai 3 dalle 20:30, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Si torna a parlare del Garante della Privacy

A Report del 12 aprile, il conduttore torna con nuove rivelazioni e documenti inediti sul caso del selfie tra Giorgia Meloni e il pentito Gioacchino Amico, ritenuto vicino al clan Senese in Lombardia. In esclusiva, la trasmissione promette testimonianze sulle visite dell’uomo a Montecitorio e su un presunto accredito personale. L’inviato Giorgio Mottola, invece, raccoglie le versioni di esponenti della politica e di presunti affiliati alla nuova cupola lombarda.

Un focus è proposto, poi, sul Garante della Privacy. Ranucci e la sua squadra mostrano nuovi elementi che sollevano dubbi sulla gestione dell’Autorità e sulla sua indipendenza da partiti e grandi piattaforme digitali. Un approfondimento è dedicato anche alle tessere Volare di Ita Airways, benefit concessi ai membri del Collegio e sulle loro modalità di assegnazione.

Report 12 aprile, l’inchiesta sulla Fondazione Taormina Arte

Durante Report di domenica 12 aprile si parla, in compagnia di Giulia Innocenzi, del settore avicolo. In Italia vengono allevati circa 500 milioni di polli l’anno. Molti di questi animali, tuttavia, sono selezionati per una crescita accelerata, procedura che comporta criticità sul piano del benessere animale. A testimoniare tale fatto vi sono delle immagini esclusive raccolte dalla giornalista.

Infine, nella prima puntata della nuova edizione si parla della Fondazione Taormina Arte. Come sostiene la trasmissione di inchieste, tale organizzazione è finanziata dalla regione siciliana. Report, parlando della Fondazione, si concentra sugli aumenti dei compensi ai vertici, oltre che sui fondi che sono stati destinati al Festival Tabouk. Una kermesse, quest’ultima, che è al centro di interrogativi in merito alle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche.