A Big Bold Beautiful Journey è un film del 2024 che fonde dramma e realismo magico, diretta dal visionario Kogonada e disponibile in streaming su Prime Video. La pellicola narra l’incontro fortuito tra David e Sarah, due anime erranti che si ritrovano catapultate in un’odissea metafisica. Attraverso l’uso di varchi temporali e portali simbolici, i protagonisti sono costretti a rivisitare i frammenti più significativi della loro esistenza, esplorando la sottile linea che separa il lutto dalla rinascita e la memoria dal desiderio di un nuovo inizio.

Il film si distingue per una fotografia eterea e una regia contemplativa, tipica dello stile di Kogonada, capace di trasformare un viaggio on the road in una profonda riflessione filosofica sulla connessione umana e sulla persistenza dei ricordi negli Stati Uniti contemporanei.

Regia, produzione e protagonisti del film A Big Bold Beautiful Journey

Dietro la macchina da presa siede Kogonada, acclamato per la sua capacità di catturare l’essenza emotiva degli spazi e dei silenzi. La sceneggiatura, originale e audace, è firmata da Seth Reiss. La produzione è interamente statunitense nella quale sono coinvolti attori di calibro mondiale: il pluripremiato Colin Farrell e l’iconica Margot Robbie regalano interpretazioni vibranti, affiancati da un cast d’eccezione che include Jennifer Grant e Hamish Linklater.

Location GEO: dove è stato girato?

Il film è stato girato principalmente negli Stati Uniti, alternando scenari naturali a ricostruzioni scenografiche complesse per enfatizzare il tono onirico della narrazione:

California : diverse sequenze urbane e costiere sono state girate nello stato dorato, offrendo sfondi suggestivi per il viaggio dei protagonisti.

: diverse sequenze urbane e costiere sono state girate nello stato dorato, offrendo sfondi suggestivi per il viaggio dei protagonisti. Ambienti ricostruiti : per rappresentare le “porte magiche” e i paesaggi della memoria, la produzione ha fatto ricorso a scenografie artistiche studiate nei minimi dettagli.

: per rappresentare le “porte magiche” e i paesaggi della memoria, la produzione ha fatto ricorso a scenografie artistiche studiate nei minimi dettagli. Set interni: utilizzati per i momenti di introspezione domestica, dove la luce gioca un ruolo fondamentale nel definire lo stato d’animo dei personaggi.

Trama del film A Big Bold Beautiful Journey

David è un uomo solitario che si mette in viaggio verso un matrimonio a bordo della sua vecchia auto. Durante il tragitto incontra Sarah, una donna che sembra condividere la sua stessa sensazione di smarrimento interiore. La vera svolta avviene quando il GPS dell’auto, animato da una voce misteriosa (interpretata vocalmente da Jodie Turner-Smith), smette di fornire semplici indicazioni stradali per iniziare a suggerire tappe attraverso “porte magiche” che si aprono lungo il percorso.

Questi passaggi non portano a destinazioni geografiche, ma a veri e propri momenti sospesi nel tempo: David e Sarah si ritrovano a osservare scene della propria infanzia, a rivivere traumi non risolti e a confrontarsi con versioni passate di se stessi. Quello che era iniziato come un semplice passaggio in auto diventa un’analisi psicologica profonda, dove la condivisione del dolore crea un legame indissolubile tra i due estranei. Il viaggio suggerito dal GPS diventa così una metafora della guarigione emotiva, necessaria per procedere verso la vita adulta e consapevole.

Spoiler finale: come finisce?

Nell’epilogo, David e Sarah giungono di fronte all’ultimo varco, il più difficile da attraversare. Dopo aver sviscerato i ricordi più amari, i due comprendono che la finalità del GPS non era quella di tenerli ancorati al passato, bensì di fornire loro gli strumenti per lasciarlo andare. Accettando le proprie fragilità, David e Sarah decidono di varcare insieme l’ultima porta, scegliendo di restare uniti non più per necessità, ma per amore. Il film termina con una scena carica di speranza, suggerendo che il futuro è una pagina bianca che i due inizieranno a scrivere insieme, finalmente liberi dai fantasmi di ieri.

Cast completo del film A Big Bold Beautiful Journey

Il film vanta un cast stellare che dà vita a personaggi reali e presenze oniriche: