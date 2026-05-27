Indiana Jones e il Quadrante del Destino è il quinto capitolo della celebre saga d’avventura. Il film va in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola segna l’ultima avventura dello stimato archeologo interpretato da Harrison Ford. Il protagonista è ormai vicino alla pensione. Nonostante l’età, Indy viene trascinato in una nuova missione ricca di mistero e pericolo. L’opera mescola azione, nostalgia e un forte legame con il passato cinematografico.

Il lungometraggio riporta in scena personaggi storici della saga accanto a nuovi alleati. Il ritmo si mantiene serrato per tutta la durata del film.

Regia, produzione e protagonisti del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino

La regia di questo epico e spettacolare capitolo d’azione è firmata da James Mangold. Il cast principale unisce divi di Hollywood a grandi talenti europei. Troviamo il leggendario attore Harrison Ford nei panni dell’archeologo Indiana Jones. Accanto a lui recita l’attrice Phoebe Waller‑Bridge nel ruolo di Helena Shaw. Lo spietato antagonista Jürgen Voller è interpretato da Mads Mikkelsen, affiancato dall’attore Boyd Holbrook nel ruolo di Klaber.

Where it was shot?

Le riprese si sono svolte in diverse e suggestive location internazionali. La produzione ha scelto l’Italia per girare gli inseguimenti e le scene d’azione principali. I ciak italiani hanno coinvolto i sassi di Matera, la splendida Cefalù e la storica Siracusa. Nel Regno Unito la troupe ha lavorato nei celebri Pinewood Studios. Inoltre la città di Glasgow è stata interamente ricostruita per ricreare la New York degli anni ’60. Alcune sequenze desertiche sono state realizzate in Marocco tra le città di Fès e Ouarzazate. La bellissima fotografia alterna ambientazioni storiche a scenari esotici.

Trama del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Nel 1969 Indiana Jones vive una vita decisamente tranquilla a New York. Tutto cambia quando ricompare improvvisamente l’imprevedibile Helena Shaw. La ragazza è la brillante figlioccia di Indy. La giovane è alla disperata ricerca del leggendario Quadrante di Archimede. Questo antico e misterioso manufatto è in grado di alterare il corso del tempo.

Il prezioso oggetto è desiderato ardentemente anche dal crudele Jürgen Voller. L’uomo è un ex scienziato nazista che lavora per la NASA. Il criminale vuole usare il dispositivo per riscrivere il passato della Germania. Il suo piano è cambiare l’esito della Seconda Guerra Mondiale. Indy si ritrova così catapultato in una nuova avventura globale.

Il viaggio si sviluppa tra oscure catacombe e antichi templi dimenticati. L’archeologo affronta inseguimenti mozzafiato a bordo di vari mezzi. Questo percorso lo costringe a confrontarsi direttamente con il proprio passato. Infine l’uomo scopre verità sorprendenti sui reali poteri del Quadrante.

Spoiler finale

Il Quadrante si rivela un dispositivo in grado di aprire veri varchi temporali. Durante lo scontro finale Voller tenta di viaggiare fino al 1939. Tuttavia il calcolo della rotta si rivela completamente errato. Il varco conduce i personaggi nella Siracusa del 212 avanti Cristo. Il gruppo si ritrova nel bel mezzo del celebre assedio romano. Indy è ferito e affascinato dall’epoca storica studiata per tutta la vita. L’archeologo vorrebbe restare nel passato per sempre. Helena però lo riporta alla realtà e lo convince a tornare nel presente. Il film si chiude con Indy che ritrova la serenità affettiva.

Cast completo del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino