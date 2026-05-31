Va in onda questa sera in prima serata il nuovo attesissimo film per la televisione intitolato Meglio tardi che mai. La pellicola fa parte del celebre ciclo cinematografico di commedie sentimentali intitolato “Purché finisca bene”. Il film viene proposto su Rai 1. La serata promette di regalare molte emozioni, sorrisi e spunti di riflessione al pubblico a casa.

La narrazione si sviluppa con il consueto tono brillante che caratterizza le produzioni di questa fortunata serie televisiva. Questa proposta rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti delle storie di riscatto e dei sentimenti autentici.

Regia, produzione e protagonisti del film “Meglio tardi che mai”

Il film si sviluppa come un’opera diretta dal regista Giuseppe Curti. La produzione è interamente firmata da Pepito Produzioni in stretta collaborazione con Rai Fiction. Questa frizzante commedia sentimentale mette in scena una bella storia di riscatto e seconde opportunità. Le vicende vedono come protagonisti assoluti l’attore Lorenzo Richelmy e la bravissima attrice Marianna Lancellotti. I due interpreti principali sono affiancati da un cast d’eccezione che include la presenza di Chiara Cavaliere.

Where è stato girato?

Le riprese della pellicola televisiva si sono svolte interamente all’interno della suggestiva regione Veneto. In modo particolare la splendida cornice principale delle vicende è rappresentata dalla storica città di Bassano del Grappa. All’interno del territorio comunale è interamente ambientato il carcere femminile che ospita le protagoniste. I monumenti storici e le caratteristiche vie cittadine offrono uno sfondo visivo unico alla produzione. I paesaggi veneti esaltano l’atmosfera romantica e malinconica del racconto.

Trama del film “Meglio tardi che mai”

Al centro del racconto troviamo Marco, un brillante ma narcisista attore di successo. L’uomo si ritrova improvvisamente travolto da una pesantissima bufera mediatica a livello nazionale. Il problema nasce dopo aver insultato pubblicamente una sua collega sul set cinematografico. Per cercare di salvare la sua carriera artistica l’agente spinge il ragazzo ad accettare un incarico molto particolare. Il giovane deve tenere un laboratorio di teatro nella casa circondariale di Bassano del Grappa.

Proprio in questo luogo di reclusione Marco ritroverà inaspettatamente la cara zia Tina. La donna è un’assistente sociale dotata di un grandissimo buon senso quotidiano. Il protagonista incontra soprattutto Arianna, il grandissimo amore della sua giovinezza. La ragazza si trova attualmente detenuta ingiustamente a causa di una truffa aziendale. Tra le detenute e le guardie, come l’empatica Sonia, il teatro diventerà uno strumento fondamentale per ritrovare la propria identità.

Spoiler finale

Nel finale di questa commedia sentimentale le vicende delle detenute si intrecciano in modo profondo. Tra le paure di Fatima e la sofferenza di Irina lo spettacolo teatrale diventa il catalizzatore del cambiamento. Marco e Arianna riusciranno finalmente a fare chiarezza nei loro cuori innamorati. I due supereranno le insidie tese dal viscido avvocato Francesco. I protagonisti dimostreranno che per dirsi tutta la verità non è mai troppo tardi.

Cast completo del film “Meglio tardi che mai”

Il cast di questa produzione unisce volti noti della fiction italiana ad attori di grande spessore teatrale. Di seguito vi proponiamo l’elenco completo degli interpreti principali che animano la pellicola: