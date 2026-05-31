Debutta in prima serata su Sky Cinema Uno il film commedia Come ti muovi sbagli. La pellicola racconta con delicatezza e ironia le peripezie quotidiane di un uomo comune. Il racconto si concentra sui piccoli grandi stravolgimenti che possono investire una famiglia all’improvviso.

La narrazione propone uno sguardo arguto e malinconico sulle relazioni intergenerazionali. Questa proposta televisiva si rivela ideale per chi ama le commedie italiane garbate e ricche di sfumature umane.

Regia, produzione e protagonisti del film “Come ti muovi sbagli”

La pellicola vede alla regia il maestro Gianni Di Gregorio. L’autore ha curato anche la sceneggiatura scritta insieme al professionista Marco Pettenello. Tra i produttori del lungometraggio figurano Bibi Film tv, Les Films du Poisson e Rai Cinema. I protagonisti principali sono interpretati dallo stesso Gianni Di Gregorio nel ruolo di un professore in pensione. Accanto a lui recitano star del calibro di Greta Scarano e dell’attore internazionale Tom Wlaschiha.

Where è stato girato?

Le riprese si sono svolte principalmente in Italia, paese di origine della produzione cinematografica insieme alla vicina Francia. Le ambientazioni principali valorizzano i caratteristici scorci urbani e residenziali italiani della penisola. Questi luoghi risultano perfetti per fare da sfondo alle vicende quotidiane del protagonista. I set ricreati mettono in luce la tipica atmosfera dei quartieri cittadini storici. La fotografia esalta la semplicità dei momenti domestici quotidiani.

Trama del film “Come ti muovi sbagli”

La trama si sviluppa attorno alla vita tranquilla e ordinata di un anziano professore in pensione. L’uomo gode attualmente di un’ottima stabilità economica nella sua abitazione. Il protagonista è circondato dall’affetto dei suoi storici amici di sempre e di una fidata compagna. Questa routine serena e collaudata viene però improvvisamente stravolta dall’arrivo della figlia Sofia. La donna si trova nel pieno di una profonda crisi matrimoniale.

La ragazza non giunge affatto da sola nella casa paterna. Sofia porta infatti con sé i suoi due figli ribelli di nome Tommaso e Antonio. I ragazzi romperanno definitivamente i vecchi equilibri della tranquilla casa del nonno. La convivenza forzata metterà a dura prova la pazienza del colto insegnante. I giovani porteranno una ventata di caos e di energia giovanile nelle stanze dell’appartamento.

Spoiler finale

Nel finale della commedia la convivenza ravvicinata costringerà tutti a fare i conti con l’imprevedibilità della vita. Nonostante le iniziali difficoltà relazionali, i litigi e il disordine, l’anziano insegnante imparerà ad accettare i mutamenti. Con l’aiuto del caro amico Helmut il protagonista comprenderà una lezione importante. L’affetto dei propri familiari costituisce la vera essenza dell’esistenza umana. L’uomo ritroverà così un nuovo e più maturo equilibrio domestico.

Cast completo del film “Come ti muovi sbagli”

Il cast di questa brillante produzione unisce volti amati della fiction a importanti caratteristi del nostro cinema. Di seguito vi proponiamo l’elenco completo degli attori principali e i rispettivi ruoli interpretati: