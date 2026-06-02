Il film Erano ragazzi in barca si presenta come un’opera cinematografica di stampo sportivo e biografico di grande impatto emotivo, con la regia di George Clooney, trasmesso in prima serata sul canale digitale Rai Movie. La narrazione ricostruisce fedelmente la straordinaria storia vera della squadra di canottaggio della prestigiosa Università di Washington che, superando ogni scetticismo iniziale, conquistò una leggendaria medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Di conseguenza, il pubblico assiste a un intenso racconto incentrato sul valore del sacrificio personale, sull’amicizia fraterna, sul riscatto sociale e sulla ferrea determinazione individuale, in un contesto storico complesso come quello dell’America del Nord pesantemente colpita dagli effetti economici devastanti della Grande Depressione.

Gli sceneggiatori hanno basato l’intera struttura narrativa sul celebre bestseller letterario intitolato The Boys in the Boat, scritto dall’autore Daniel James Brown dopo una meticolosa ricerca storica. Attraverso una sapiente ricostruzione delle ambientazioni dell’epoca, la pellicola mette in luce non soltanto l’aspetto puramente atletico della competizione, ma anche il dramma umano di una generazione di giovani universitari disposti a tutto pur di cambiare il proprio destino in un periodo di miseria diffusa negli Stati Uniti d’America.

Regia, produzione e protagonisti del film Erano ragazzi in barca

La direzione tecnica e artistica di questo importante progetto internazionale fa capo alla figura del noto cineasta premio Oscar George Clooney, il quale ha infuso nella pellicola uno stile classico e un ritmo avvincente. Per quanto riguarda la gestione dei ruoli principali sul set, la produzione ha selezionato un gruppo di talentuosi attori della scena cinematografica contemporanea. Di seguito si riportano i nomi dei principali interpreti della pellicola:

George Clooney (Regia)

(Regia) Callum Turner – Joe Rantz

– Joe Rantz Joel Edgerton – Al Ulbrickson

– Al Ulbrickson Jack Mulhern – Don Hume

Dove è stato girato?

La troupe cinematografica ha svolto le riprese principali in diverse suggestive località geografiche della terraferma britannica e all’interno di moderni complessi di produzione. Le aree geografiche includono:

il Regno Unito la città di Londra per gli sfondi urbani storici la caratteristica località di Henley-on-Thames, storicamente famosa nel mondo per le sue prestigiose regate remiere

la città di Berlino ricostruita in studio per ricreare fedelmente lo stadio olimpico tedesco

per ricreare fedelmente lo stadio olimpico tedesco numerose location lacustri e fluviali ideali per ospitare le complesse riprese acquatiche di canottaggio

Inoltre, l’ottimo lavoro della fotografia digitale ricrea perfettamente la cupa atmosfera sociale degli anni ’30, l’evidente durezza delle condizioni di vita della classe operaia durante la Grande Depressione e la fortissima tensione politica e sportiva che caratterizzò le storiche Olimpiadi del 1936 in Germania.

Trama del film Erano ragazzi in barca

Nel corso dei difficili anni della Grande Depressione economica in America, il giovane studente Joe Rantz vive una quotidianità segnata da enormi privazioni materiali, lottando ogni giorno per rimediare il denaro necessario per i pasti e per pagare le tasse del college. Pertanto, nel tentativo disperato di non interrompere il proprio percorso accademico, il ragazzo decide di iscriversi alle dure selezioni fisiche per entrare nella gloriosa squadra di canottaggio della propria università, considerata da sempre una delle più selettive e competitive dell’intero territorio nazionale.

In questo modo, Joe si unisce a un affiatato gruppo di coetanei provenienti dai ceti sociali più poveri della popolazione, composto principalmente da figli di operai, boscaioli e studenti privi di qualsiasi mezzo economico. A guidare questo gruppo di giovani talenti interviene l’esperto allenatore Al Ulbrickson, un uomo dal carattere rigido e severo ma dotato di una straordinaria visione strategica dello sport. Sotto la sua guida, la squadra affronta un percorso di crescita ricco di ostacoli ostici:

sessioni di allenamenti fisici massacranti nelle fredde acque americane

selezioni interne durissime che mettono a dura prova la resistenza psicologica

inevitabili rivalità personali tra i membri dell’equipaggio

pesanti condizioni economiche che limitano l’acquisto dei materiali tecnici

Tuttavia, la straordinaria forza di volontà dei giovani atleti permette al gruppo di superare ogni barriera sociale, fino a ottenere la clamorosa qualificazione ufficiale per le storiche Olimpiadi di Berlino del 1936, un evento sportivo organizzato in Europa sotto la stretta sorveglianza del regime nazista.

Spoiler finale

Una volta giunti sul campo di gara in Germania, i membri del team statunitense partono con gli sfavori del pronostico rispetto ai blasonati campioni delle nazioni europee. Inoltre, durante la decisiva giornata della finale, il fondamentale capovoga Don Hume accusa i sintomi di una forte febbre debilitante, ma sceglie ugualmente di salire a bordo della barca per non abbandonare i compagni. La gara si rivela subito complessa: i ragazzi della Washington compiono una partenza errata, ma grazie a un perfetto sincronismo di movimenti e alla straordinaria unione spirituale del gruppo recuperano preziose posizioni metro dopo metro. In un finale travolgente, il team americano supera sul traguardo le imbarcazioni della Germania e dell’Italia, conquistando la medaglia d’oro. Il film si conclude con un potente messaggio ideale, dimostrando come l’unione e il coraggio permettano di raggiungere l’impossibile anche a chi parte dal gradino più basso della società.

Cast completo del film Erano ragazzi in barca

La perfetta riuscita della pellicola si deve anche alla notevole alchimia professionale nata tra gli interpreti principali e gli attori secondari, bravi nel tratteggiare le diverse personalità dei giovani atleti della costa pacifica. Di seguito compare la lista ufficiale del cast artistico: