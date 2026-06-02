Il film Matrimonio in Costa Rica (titolo originale A Costa Rican Wedding) si presenta come una commedia romantica brillante e avventurosa, proposta in prima serata sul canale televisivo TV8. La narrazione si sviluppa interamente all’interno di suggestive spiagge tropicali, giungle lussureggianti e scenari mozzafiato tipici dell’America Centrale. Nello specifico, il film racconta la storia di una damigella d’onore goffa e sfortunata. Quest’ultima, attraverso una serie di disastri, equivoci e un viaggio rocambolesco nella natura selvaggia del Paese, scopre il vero amore proprio quando meno se lo aspetta, trasformando una caotica trasferta internazionale in un’occasione di rinascita personale.

Regia, produzione e protagonisti del film Matrimonio in Costa Rica

La macchina organizzativa della pellicola si avvale di professionisti stimati nel settore dell’intrattenimento televisivo internazionale. La regia appartiene infatti a Colin Theys, autore noto per la sua abilità nel gestire i ritmi serrati delle commedie sentimentali. Inoltre, due importanti colossi dell’industria audiovisiva statunitense curano l’intera produzione:

Johnson Production Group

Hallmark Channel

Per quanto riguarda il comparto artistico, i produttori hanno affidato i ruoli principali a interpreti molto amati dal pubblico di Hollywood e delle serie televisive internazionali. L’elenco include infatti:

Rhiannon Fish – Emily

– Emily Christopher Russell – Ryan

– Ryan Brittany Carel – Phoebe

– Phoebe Cj Hammond – Jamal

– Jamal Kourtney George – Tyesha

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto di svolgere le riprese interamente in Costa Rica, sfruttando la varietà naturalistica della nazione centroamericana. Di conseguenza, i set principali includono:

le spiagge tropicali della costa pacifica

della costa pacifica le spettacolari cascate e foreste pluviali dell’entroterra

dell’entroterra i fitti sentieri nella giungla selvaggia

selvaggia i lussuosi resort e lodge immersi nella natura incontaminata

In aggiunta a ciò, la splendida fotografia esalta i colori vividi della vegetazione locale, i paesaggi incontaminati e l’autentica atmosfera della “pura vida”, un vero e proprio stile di vita tipico del Paese che contagia progressivamente tutti i membri del gruppo.

Trama del film Matrimonio in Costa Rica

La vicenda comincia quando Emily, una giovane infermiera che vive e lavora nella caotica città di Chicago, prende un volo per l’America Centrale. La ragazza ricopre il ruolo di damigella d’onore per la sua migliore amica Phoebe, la quale ha organizzato un suggestivo matrimonio sulla spiaggia. Phoebe e il fidanzato Jamal rappresentano da sempre il suo principale punto di riferimento affettivo, soprattutto dopo la dolorosa rottura con l’ex fidanzato Shane. Purtroppo, Emily continua a monitorare in modo ossessivo i profili social di quest’ultimo, alimentando la segreta speranza di poterlo riconquistare un giorno.

A causa del suo carattere impulsivo, la protagonista si dimostra estremamente incline ai disastri. L’imprevisto peggiore si verifica quando una simpatica ma dispettosa scimmia ruba il suo zaino personale. L’animale porta via non soltanto il telefono cellulare della giovane, ma soprattutto le preziose fedi nuziali destinate agli sposi. Per evitare il fallimento della cerimonia, Emily organizza immediatamente una missione disperata all’interno della giungla equatoriale allo scopo di recuperare i gioielli. Durante questa complessa avventura, la ragazza riceve il supporto logistico di Ryan, il cugino dello sposo. Il giovane risiede da tempo in Costa Rica e ha sempre mantenuto un rapporto conflittuale e ricco di incomprensioni con l’infermiera statunitense.

Tuttavia, il lungo cammino costringe i due ragazzi a collaborare stabilmente per superare una serie di prove fisiche. Pertanto, l’itinerario si arricchisce di:

divertenti disavventure sul percorso

incontri ravvicinati con gli animali selvatici della foresta

attraversamenti di sentieri impervi e scoscesi

confessioni inaspettate sulla propria vita privata

Grazie a questa vicinanza forzata, Emily e Ryan iniziano a conoscersi in modo autentico, scoprendo che dietro i vecchi rancori si nasconde in realtà una forte attrazione reciproca mai affrontata prima.

Spoiler finale

Al termine del viaggio ricco di ostacoli, Emily e Ryan rintracciano il nido della scimmia e recuperano sia lo zaino sia le fedi nuziali. Successivamente, il matrimonio di Phoebe e Jamal si celebra regolarmente attraverso una splendida cerimonia ecologica nel cuore della giungla. La sposa corona così il suo sogno d’amore lontano dalle rigide imposizioni della madre. Contemporaneamente, Emily comprende la necessità di archiviare definitivamente il passato, interrompendo ogni ricerca virtuale su Shane. L’esperienza vissuta con Ryan le mostra i valori che contano davvero nella vita. Di conseguenza, nell’emozionante scena finale, Emily e Ryan si scambiano un romantico bacio sotto una spettacolare cascata costaricana, inaugurando una nuova e felice storia d’amore.

Cast completo del film Matrimonio in Costa Rica

La forza della pellicola risiede anche nella grande intesa professionale tra gli attori principali e i caratteristi secondari, i quali compongono un mosaico variegato di personaggi divertenti. L’elenco ufficiale dei membri del cast include: