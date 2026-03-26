Il film The Red Line è un thriller thailandese del 2026 disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. La pellicola affronta un tema molto attuale: le truffe telefoniche e digitali che colpiscono migliaia di persone ogni giorno. Il racconto si concentra sulla reazione di tre donne comuni che, dopo essere state raggirate, decidono di non restare a guardare e si mettono sulle tracce dell’organizzazione criminale che ha sottratto loro i risparmi di una vita. Il film unisce la tensione tipica del genere investigativo a una forte critica sociale verso un sistema che spesso non riesce a proteggere i cittadini più vulnerabili.

Regia, produzione e protagonisti del film The Red Line

La regia è affidata a Sitisiri Mongkolsiri, che lavora su una sceneggiatura scritta da Kongdej Jaturanrasmee e Tinnapat Banyatpiyapoj. La produzione è interamente thailandese, curata dalla Song Sound Production, e punta a raccontare con realismo le dinamiche del crimine organizzato nel Sud-est asiatico. Il progetto coinvolge un cast di attrici molto note in patria, tra cui Nittha Jirayungyurn, Esther Supreeleela e Chutima Maholakul, che interpretano le tre donne spinte dal desiderio di giustizia. Accanto a loro troviamo Todsapol Maisuk e Tonhon Tantivejakul, essenziali per lo sviluppo dei risvolti tecnici e informatici dell’indagine.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Thailandia, scegliendo ambientazioni che riflettono il contrasto tra la crescita economica e il sottobosco criminale:

Bangkok : la capitale è stata utilizzata per mostrare sia i quartieri residenziali delle vittime sia i moderni uffici che nascondono attività illecite.

: la capitale è stata utilizzata per mostrare sia i quartieri residenziali delle vittime sia i moderni uffici che nascondono attività illecite. Periferie urbane : qui sono stati ricostruiti i call center illegali, basi operative spartane dove i truffatori agiscono indisturbati.

: qui sono stati ricostruiti i call center illegali, basi operative spartane dove i truffatori agiscono indisturbati. Zone popolari: i mercati e le strade affollate fanno da sfondo a diverse sequenze di pedinamento, contribuendo a dare al film un tono verosimile e teso.

Trama del film The Red Line

Orn è una donna che ha lasciato la carriera nel marketing per dedicarsi alla famiglia come casalinga. La sua serenità svanisce quando riceve una telefonata che sembra provenire da un ente ufficiale: convinta di risolvere un problema burocratico, finisce nella trappola di una rete di truffatori che svuota completamente il conto bancario della sua famiglia. Disperata e consapevole che la polizia fatica a rintracciare i colpevoli dietro schermi e numeri criptati, Orn decide di agire per conto proprio. Durante le sue ricerche, scopre di non essere sola: incontra Fai, una fisioterapista che ha perso anni di faticosi risparmi, e Wawwow, una giovane venditrice online le cui nonne sono rimaste senza un soldo a causa dello stesso schema criminale.

Le tre donne, inizialmente estranee tra loro, formano un’alleanza basata sulla rabbia e sulla necessità di recuperare quanto tolto loro. Grazie all’aiuto di OJ, un giovane hacker che conosce bene i meccanismi della rete, iniziano a mappare il funzionamento dell’organizzazione. Scoprono che dietro le telefonate c’è Aood, un uomo spietato che coordina una vasta rete di operatori costretti a lavorare in condizioni di semi-schiavitù. La loro missione si sposta quindi dall’indagine all’azione: decidono di infiltrarsi fisicamente nei luoghi gestiti dalla banda per raccogliere le prove necessarie a inchiodare i vertici. Il percorso è pieno di ostacoli e rischi, poiché i criminali non esitano a ricorrere alla violenza quando sentono minacciati i propri profitti. Il film mostra non solo la caccia ai colpevoli, ma anche il legame di solidarietà che nasce tra le tre protagoniste mentre affrontano le proprie fragilità.

Spoiler finale: la conclusione della caccia

Attenzione spoiler: Nel finale del film, Orn, Fai e Wawwow riescono a localizzare il quartier generale di Aood. Grazie a un piano rischioso che coinvolge una finta consegna e l’uso di microspie, le tre donne riescono a registrare confessioni e dati bancari che collegano direttamente il capo dell’organizzazione ai furti digitali. Lo scontro finale avviene all’interno della base operativa, dove le protagoniste devono fuggire prima dell’arrivo dei sicari di Aood. Nonostante la paura, riescono a trasmettere i dati in tempo reale alla polizia, rendendo impossibile per i criminali cancellare le tracce. L’operazione porta all’arresto dell’intera banda. Il film termina con le tre donne che, pur non avendo recuperato immediatamente tutto il denaro, ritrovano la propria dignità e la consapevolezza che, unendo le forze, sono riuscite a smantellare un sistema che sembrava intoccabile.

Cast completo del film The Red Line

Di seguito i nomi degli attori che interpretano i personaggi principali della pellicola:

Nittha Jirayungyurn : Orn

: Orn Esther Supreeleela : Fai

: Fai Chutima Maholakul : Wawwow

: Wawwow Todsapol Maisuk : Aood

: Aood Tonhon Tantivejakul : OJ

: OJ Paowalee Pornpimon : Yui

: Yui Akarat Nimitchai : (personaggio confermato)

: (personaggio confermato) Nuttanan Kunpat: (personaggio confermato)

© Riproduzione Riservata

Ti piacerebbe scoprire altri thriller ambientati in Asia disponibili su Netflix o preferiresti approfondire la storia vera che ha ispirato questo film?