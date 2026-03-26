La serie argentina Amor Animal ha debuttato su Prime Video il 20 marzo 2026. Il racconto mescola i toni del dramma urbano a quelli della storia d’amore travagliata, inserendoli nel contesto della scena musicale trap di Buenos Aires. Al centro della vicenda troviamo il legame tra Kaia, una giovane artista emergente, e Nicolás, un ragazzo di estrazione sociale elevata che sta cercando di riprendersi dopo un periodo trascorso in una clinica psichiatrica. La serie è composta da 8 episodi che analizzano le difficoltà di un rapporto nato tra mondi opposti.

Amor Animal: regia, produzione e protagonisti

Il progetto nasce da un’idea di Sebastián Ortega ed è realizzato dalla casa di produzione Underground Producciones. La distribuzione globale è affidata a Prime Video, che punta su un racconto capace di unire il genere romance a forti conflitti sociali. Tra gli interpreti principali troviamo Valentina Zenere, Franco Masini e Tatu Glikman, quest’ultima nel ruolo della giovane rapper Kaia. Il tono della narrazione è crudo e moderno, focalizzato sulle dinamiche delle periferie e sulla contrapposizione tra diverse classi sociali.

Dove è girata la serie?

Le riprese si sono svolte interamente in Argentina, utilizzando luoghi reali per restituire l’atmosfera della storia:

Buenos Aires : la capitale argentina ospita gran parte delle scene, dai quartieri più eleganti a quelli popolari.

: la capitale argentina ospita gran parte delle scene, dai quartieri più eleganti a quelli popolari. Club e studi di registrazione : per le sequenze legate al mondo della trap sono stati scelti locali reali della scena underground.

: per le sequenze legate al mondo della trap sono stati scelti locali reali della scena underground. Zone residenziali: le ville e i quartieri borghesi sono stati utilizzati per rappresentare l’ambiente familiare da cui proviene Nicolás.

Queste ambientazioni servono a sottolineare visivamente la distanza tra i due protagonisti e gli ostacoli che devono affrontare per stare insieme.

Trama della serie tv “Amor Animal”

Kaia è una ragazza determinata che vive per la musica e spera di sfondare come cantante trap per cambiare il proprio destino. Durante una serata, incontra Nicolás, un giovane fragile che ha appena lasciato una struttura per la salute mentale. Nonostante appartengano a realtà completamente diverse e parlino linguaggi differenti, tra i due nasce un’attrazione immediata che si trasforma presto in un legame profondo. Tuttavia, la loro relazione non viene accettata dai rispettivi ambienti: da un lato la famiglia borghese di Nicolás teme l’influenza di Kaia, dall’altro le bande che controllano il quartiere della ragazza vedono il giovane come un estraneo pericoloso.

L’unione tra i due finisce per scatenare una violenta guerra tra gruppi rivali, portando alla luce segreti che entrambi avrebbero preferito mantenere nascosti. La trama si sviluppa attraverso una spirale di tensioni familiari e criminalità urbana, dove la musica trap funge da colonna sonora e mezzo di espressione per i protagonisti. Kaia e Nicolás si trovano così a dover scegliere tra la propria sicurezza e il desiderio di restare uniti, affrontando situazioni che mettono costantemente a rischio la loro incolumità. La serie esplora temi complessi come la salute mentale, le barriere sociali e le conseguenze delle scelte fatte in contesti di estrema violenza.

Spoiler finale: come si conclude la stagione

Attenzione spoiler: Negli episodi finali, il segreto che Kaia e Nicolás hanno cercato di proteggere viene svelato, diventando il motivo scatenante di uno scontro aperto tra le fazioni criminali della città. La situazione degenera rapidamente, portando a un confronto violento che coinvolge direttamente i protagonisti. L’ultima puntata si chiude con un momento di forte incertezza: Kaia e Nicolás si ritrovano in una condizione critica, inseguiti sia dalle autorità che dai propri nemici. Il finale non risolve tutti i conflitti ma termina con un cliffhanger, lasciando il destino dei due personaggi in sospeso e ponendo le basi per una probabile seconda stagione.

Cast completo della serie tv “Amor Animal”

Il progetto coinvolge un nutrito gruppo di attori argentini:

Valentina Zenere : Justina

: Justina Franco Masini : Nicolás

: Nicolás Tatu Glikman : Kaia

: Kaia Inés Estévez

Juan Sorini : Pedro

: Pedro Santiago Achaga : Santos

: Santos Olivia Nuss : Mika

: Mika Juan Cottet : Numa

: Numa Ariel Staltari

Evitta Luna : La Colo

: La Colo Julián Larquier Tellarini: Pisco

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