Il film Rebellion – Un atto di guerra è un potente dramma d’azione e guerra del 2011, diretto e interpretato da Mathieu Kassovitz. La pellicola, disponibile per l’acquisto o il noleggio su piattaforme come Apple TV+ e Google Play, ricostruisce con estremo realismo i fatti realmente accaduti durante la crisi degli ostaggi di Ouvéa nel 1988. Il racconto si snoda attraverso i giorni di massima tensione tra il governo francese e gli indipendentisti Kanak in Nuova Caledonia, mettendo in luce il conflitto insanabile tra la ragion di Stato e l’etica umana. Il film è una denuncia verso le decisioni politiche prese durante i periodi elettorali, che spesso sacrificano la negoziazione in favore della forza bruta.

Regia, production e protagonisti del film Rebellion – Un atto di guerra

La regia è firmata da Mathieu Kassovitz, che per questo progetto ha ricoperto anche i ruoli di sceneggiatore, montatore e attore protagonista. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani con Benoît Jaubert, basandosi sul libro “La morale et l’action” di Philippe Legorjus. La produzione è interamente francese, realizzata dalla Nord-Ouest Films con il sostegno di France 2 Cinéma. Oltre a Kassovitz nel ruolo del capitano Legorjus, nel cast c’è la partecipazione di Iabe Lapacas nel ruolo del leader ribelle Alphonse Dianou, Sylvie Testud e Philippe Torreton, che contribuiscono a restituire la complessità umana di una tragedia collettiva.

Dove è stato girato?

Nonostante la storia sia ambientata in Nuova Caledonia, la produzione ha incontrato diverse resistenze locali per girare nei luoghi esatti del massacro. Per questo motivo, le riprese si sono spostate altrove per mantenere l’autenticità visiva:

Polinesia Francese : l’isola di Anaa è stata scelta come location principale per ricostruire il villaggio e le grotte di Ouvéa, grazie alla somiglianza morfologica e climatica.

: l’isola di Anaa è stata scelta come location principale per ricostruire il villaggio e le grotte di Ouvéa, grazie alla somiglianza morfologica e climatica. Nuova Caledonia : alcune riprese aeree e di paesaggio sono state effettuate nei territori originali per garantire la fedeltà geografica.

: alcune riprese aeree e di paesaggio sono state effettuate nei territori originali per garantire la fedeltà geografica. Francia: gli interni dei palazzi governativi e delle basi militari sono stati ricostruiti in studio a Parigi per enfatizzare il distacco tra i centri del potere e la giungla del Pacifico.

Trama del film Rebellion – Un atto di guerra

Aprile 1988, isola di Ouvéa. Un gruppo di militanti del Fronte di Liberazione Nazionale Kanak e Socialista (FLNKS) attacca un posto di gendarmeria, uccidendo quattro agenti e prendendone in ostaggio altri trenta, poi nascosti in una grotta isolata nella giungla. Il capitano Philippe Legorjus, comandante del GIGN (il Gruppo d’Intervento della Gendarmeria Nazionale), viene inviato sul posto per gestire la crisi. Legorjus è un esperto negoziatore che cerca immediatamente di stabilire un contatto umano con Alphonse Dianou, il capo dei ribelli. Il capitano comprende rapidamente che i Kanak non sono terroristi spietati, ma uomini spinti dalla disperazione che chiedono dignità e indipendenza per il proprio popolo.

Mentre Legorjus lavora freneticamente per trovare una soluzione pacifica che preveda il rilascio degli ostaggi in cambio di concessioni politiche, si scontra con la realtà di Parigi. In Francia sono in corso le elezioni presidenziali e i candidati, tra cui il presidente uscente Mitterrand e lo sfidante Chirac, vedono nella crisi di Ouvéa un’occasione per dimostrare la propria fermezza elettorale. Gli ordini che arrivano dal Ministero della Difesa diventano sempre più rigidi e bellicosi, ignorando i progressi fatti sul campo da Legorjus. Il capitano si ritrova schiacciato in un imbuto temporale: da una parte la fiducia che Dianou ripone in lui, dall’altra un esercito pronto a scatenare un’offensiva senza precedenti che non prevede prigionieri.

Spoiler finale: l’epilogo cruento

Attenzione spoiler: Nel finale del film, nonostante Legorjus sia quasi riuscito a convincere Dianou alla resa, l’esercito francese lancia l’Operazione Victor. L’assalto alla grotta è massiccio e brutale: l’uso di lanciafiamme e armi pesanti porta alla liberazione degli ostaggi, ma si trasforma in un’esecuzione sommaria per i rapitori. Alphonse Dianou viene ferito e lasciato morire senza cure, mentre altri ribelli vengono giustiziati dopo la resa. Legorjus assiste impotente al tradimento della sua parola data ai Kanak, schiacciato da un sistema politico che ha preferito il sangue al dialogo. Il film si chiude con il capitano che, profondamente segnato e disgustato dalla gestione della crisi, rassegna le dimissioni, decidendo di raccontare la verità su quello che è stato un vero e proprio atto di guerra contro i propri cittadini.

Cast completo del film Rebellion – Un atto di guerra

Di seguito l’elenco dei principali interpreti che hanno preso parte alla pellicola:

Mathieu Kassovitz : Philippe Legorjus

: Philippe Legorjus Iabe Lapacas : Alphonse Dianou

: Alphonse Dianou Malik Zidi : Chiro

: Chiro Alexandre Steiger : Thierry

: Thierry Daniel Martin : Generale Vidal

: Generale Vidal Philippe Torreton : Jean-Pierre

: Jean-Pierre Sylvie Testud : Catherine

: Catherine Jean-Philippe Puymartin : Ministro

: Ministro Jean-Claude Adelin: Comandante Lecoq

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