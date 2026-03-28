In attesa del ritorno (al momento non in programma) sulla tv generalista, Diletta Leotta torna protagonista con Mamma Dilettante 5. Il podcast è proposto con sei nuovi appuntamenti, tutti dedicati alle donne ed alla genitorialità.

Mamma Dilettante 5, l’esordio della trasmissione avvenuto due anni fa

Mamma Dilettante è una realizzazione originale della società Dopcast. Il podcast e vodcast, dunque disponibile anche nella versione video, è curato con la collaborazione di Bamboom e Acqua Minerale San Benedetto.

La padrona di casa, come detto, è ancora una volta Diletta Leotta. Speaker radiofonica e volto di punta dell’approfondimento calcistico di DAZN, ha debuttato con la trasmissione due anni fa e, in circa 24 mesi, sono state realizzate già quattro stagioni.

Fra il ritorno delle Domande scomode e la novità Piene rase, Leotta intervista, in ogni puntata, un ospite, per cercare di capire ciò che accade veramente all’interno delle loro case.

L’ospite della prima puntata è Francesca Lollobrigida

Mamma Dilettante 5 è composta da un totale di sei episodi. Il primo è stato distribuito il 27 marzo scorso. I restanti sono resi disponibili con cadenza settimanale, nella giornata del martedì. È possibile seguire il podcast sulle varie piattaforme streaming. Inoltre, in versione vodcast, il programma è visibile anche su YouTube.

Durante la prima puntata di Mamma Dilettante 5 è accolta Francesca Lollobrigida, atleta del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare e vincitrice di 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Con lei è dato spazio alle difficoltà che ha affrontato per cercare di coniugare gli impegni quotidiani a quelli da atleta professionista.

Mamma Dilettante 5, gli altri ospiti

Nella seconda puntata di Mamma Dilettante, in uscita il 7 aprile, è accolta Bianca Balti. La top model parla di quanto la diagnosi della malattia abbia influito sulla sua vita personale e lavorativa. Sette giorni più tardi, Diletta Leotta intervista Fabrizio Romano, giornalista sportivo seguito da più di 42 milioni di follower ed alla ricerca dell’anima gemella.

La quarta puntata di Mamma Dilettante 5, proposta il 21 aprile, ha come protagonista Giulia De Lellis. Quest’ultima rivela in che modo ha raccontato la maternità sui social e come la vive nella realtà quotidiana, lontana dalle telecamere. Il penultimo appuntamento è dedicato a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. Insieme a Leotta parla dell’attesa per l’imminente partecipazione, come rappresentate dell’Italia, all’Eurovision Song Contest.

Infine, Mamma Dilettante 5 termina con Federica Masolin, giornalista sportiva oggi volto della Champions League ma che per anni ha girato il mondo come inviata ai paddock di Formula 1.