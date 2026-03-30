Il film Chaos Walking è un’opera di fantascienza del 2021 diretta da Doug Liman e basata sulla celebre trilogia letteraria di Patrick Ness. La storia trasporta lo spettatore in un futuro distopico sul pianeta Mondo Nuovo, dove una forza misteriosa chiamata “Rumore” rende i pensieri di ogni uomo udibili e visibili sotto forma di immagini fluttuanti. In questa società dominata dal caos mentale, la comparsa di una ragazza schiantatasi con la propria navicella spaziale rompe ogni equilibrio, dando il via a una fuga disperata per la sopravvivenza. La pellicola è disponibile per la visione domestica su piattaforme come Prime Video, offrendo un’esperienza visiva unica grazie alla rappresentazione grafica dei pensieri dei personaggi.

Regia, produzione e cast del film Chaos Walking

La regia è affidata a Doug Liman, autore esperto in pellicole d’azione e sci-fi come Edge of Tomorrow. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Patrick Ness insieme a Christopher Ford, garantendo una trasposizione fedele dello spirito del romanzo originale. La produzione è statunitense e canadese, frutto della collaborazione tra Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Quadrant Pictures. Il cast vanta nomi di richiamo internazionale: Tom Holland interpreta il giovane Todd Hewitt, mentre Daisy Ridley ricopre il ruolo della misteriosa Viola. Accanto a loro compaiono Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo e Nick Jonas, che contribuiscono a dare spessore ai conflitti della colonia di Prentisstown.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in territori capaci di evocare la natura selvaggia e inesplorata di un pianeta alieno:

Canada : i fitti boschi e le vallate del Québec hanno ospitato la maggior parte delle scene ambientate nella giungla di Mondo Nuovo.

: i fitti boschi e le vallate del Québec hanno ospitato la maggior parte delle scene ambientate nella giungla di Mondo Nuovo. Islanda : i paesaggi vulcanici e le distese incontaminate sono stati scelti per le sequenze più spettacolari e isolate.

: i paesaggi vulcanici e le distese incontaminate sono stati scelti per le sequenze più spettacolari e isolate. Set ricostruiti: la cittadina di Prentisstown è stata edificata scenograficamente per trasmettere il senso di isolamento e controllo tipico della comunità guidata dal sindaco Prentiss.

Trama del film Chaos Walking

Todd Hewitt è un adolescente cresciuto a Prentisstown, un villaggio composto esclusivamente da uomini dove il silenzio è un concetto sconosciuto. Ogni segreto è impossibile da mantenere, poiché il “Rumore” proietta costantemente i pensieri di tutti all’esterno. Todd è stato educato a credere che un virus abbia sterminato tutte le donne del pianeta, lasciando gli uomini condannati a questa cacofonia perenne. La sua realtà viene però stravolta quando, nel cuore della foresta, si imbatte in Viola, l’unica sopravvissuta di una spedizione di ricognizione spaziale. Viola è una “zona di silenzio” vivente: i suoi pensieri non sono udibili, una caratteristica che la rende un’anomalia pericolosa per il potere stabilito.

Il sindaco Prentiss, un uomo carismatico che ha imparato a manipolare il proprio Rumore per sottomettere gli altri, vede in Viola una minaccia alla propria autorità. Consapevole del pericolo che corre la ragazza, Todd decide di proteggerla e fuggire con lei attraverso territori ostili abitati dagli Spackle, i nativi del pianeta. Durante questo viaggio, il ragazzo scopre che la storia ufficiale di Prentisstown è basata su una bugia terribile e che la scomparsa delle donne ha origini molto più oscure di quanto gli sia mai stato raccontato. Insieme, i due giovani dovranno raggiungere un’antica stazione di trasmissione per inviare un segnale alla nave madre e salvare i futuri coloni.

Spoiler finale: lo scontro decisivo

Attenzione spoiler: Nel finale, Todd e Viola raggiungono i resti di una nave spaziale dove si consuma il confronto ultimo con il sindaco Prentiss. Il sindaco usa il suo Rumore per creare illusioni potenti, cercando di confondere Todd e convincerlo che l’unico modo per essere un “uomo vero” sia cedere alla violenza. Tuttavia, Todd impara a sfruttare il proprio Rumore non come un limite, ma come un’arma di distrazione. Grazie all’intervento decisivo di Viola, che utilizza la tecnologia della sua capsula per neutralizzare Prentiss, il sindaco viene sconfitto. Sebbene Todd rimanga gravemente ferito, l’arrivo della massiccia nave coloniale garantisce soccorso ai protagonisti. Il film si conclude con Todd che si risveglia sulla nave madre, circondato da una nuova società dove uomini e donne possono finalmente convivere, lasciandosi alle spalle il fanatismo di Prentisstown.

Cast completo del film Chaos Walking

Di seguito l’elenco dei principali interpreti della pellicola:

Tom Holland : Todd Hewitt

: Todd Hewitt Daisy Ridley : Viola Eade

: Viola Eade Mads Mikkelsen : Sindaco David Prentiss

: Sindaco David Prentiss Demián Bichir : Ben Moore

: Ben Moore Cynthia Erivo : Hildy

: Hildy Nick Jonas : Davy Prentiss Jr.

: Davy Prentiss Jr. Kurt Sutter : Cillian Boyd

: Cillian Boyd David Oyelowo : Aaron

: Aaron Óscar Jaenada: Speck

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