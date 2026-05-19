La pellicola cinematografica Cleaner si presenta come un adrenalinico action‑thriller ad altissima tensione, disponibile per tutti gli appassionati del genere in Italia sulla piattaforma di streaming Prime Video. Il famoso regista Martin Campbell dirige questa opera cinematografica, offrendo al pubblico una narrazione serrata che unisce un ritmo travolgente alla presenza di un’eroina d’azione straordinaria e fuori dagli schemi tradizionali. Per quanto riguarda la collocazione geografica della storia, le vicende si sviluppano interamente all’interno della Londra contemporanea, nel cuore del Regno Unito.
La trama principale si focalizza su un violento attacco terroristico che sconvolge un lussuoso gala organizzato da una potente compagnia energetica internazionale; l’evento si trasforma rapidamente in un sequestro di massa con ben 300 ostaggi in grave pericolo di vita. Di conseguenza, l’unica risorsa per sbloccare la situazione risiede nel coraggio di Joey Locke, una ex soldatessa d’élite che lavora come lavavetri, rimasta sospesa su un’impalcatura a 50 piani d’altezza proprio all’inizio dell’assalto.
Regia, produzione e protagonisti del film Cleaner
Il regista neozelandese Martin Campbell, celebre nel panorama mondiale per aver diretto successi internazionali del calibro di Casino Royale, firma la regia di questo lungometraggio. La struttura narrativa e i dialoghi dei personaggi prendono forma grazie alla collaborazione tra gli sceneggiatori Simon Uttley, Paul Andrew Williams e Matthew Orton, i quali costruiscono un perfetto meccanismo di suspense. Per quanto riguarda il cast artistico, la celebre attrice britannica Daisy Ridley interpreta la coraggiosa protagonista Joey Locke. Accanto a lei spiccano gli attori Matthew Tuck, nel ruolo del fragile fratello Michael, e il talentuoso Taz Skylar, affiancati da professionisti del cinema inglese come Rufus Jones e Lee Boardman, che offrono interpretazioni di grande spessore psicologico.
Dove è stato girato?
La produzione ha svolto le riprese principali nel Regno Unito, utilizzando i moderni spazi dei Winnersh Film Studios per la ricostruzione dei dettagli interni del grattacielo. Inoltre, la troupe ha effettuato numerose riprese esterne nella città di Londra, muovendosi tra i maestosi grattacieli del quartiere finanziario, i distretti urbani più moderni e le strade principali della City. I tecnici hanno inoltre realizzato complessi set verticali per garantire la massima sicurezza durante la registrazione delle spericolate sequenze in alta quota. L’estetica complessiva del film appare estremamente moderna e tecnologica; infatti, la fotografia predilige tonalità fredde, valorizzando le strutture in vetro, l’acciaio dei palazzi direzionali londinesi e gli spettacolari giochi di luci artificiali della notte.
Trama del film Cleaner
La sinossi ufficiale rivela che un gruppo di attivisti criminali dirotta un gala aziendale d’alta moda e prende in ostaggio 300 persone innocenti all’interno di un grattacielo londinese. Durante lo svolgimento della lussuosa festa annuale della compagnia energetica, un commando di ecoterroristi radicali fa irruzione nella struttura, sigillando immediatamente ogni via di fuga per i presenti. Tuttavia, un estremista fanatico assume il controllo della fazione, modificando i piani originari per trasformare l’azione dimostrativa in un brutale massacro di massa, utile a lanciare un terribile messaggio politico ai governi di tutto il mondo. In quel preciso istante, la giovane Joey Locke si trova all’esterno dell’edificio, sospesa su una piattaforma mobile per la pulizia dei vetri esterni.
La donna custodisce un passato militare doloroso ed esprime una motivazione personale fortissima, poiché i terroristi trattengono suo fratello autistico all’interno del salone principale. Di conseguenza, Joey si trasforma nell’unica speranza concreta per neutralizzare i criminali prima della scadenza dell’ultimatum. Per raggiungere questo obiettivo, l’ex soldatessa deve superare indenne ostacoli micidiali:
- disinnescare gli ordigni esplosivi posizionati lungo i pilastri portanti della struttura;
- eliminare silenziosamente le pattuglie di guardia dislocate nei corridoi bui;
- proteggere l’incolumità dei civili e di suo fratello Michael;
- affrontare il folle leader del commando in un duello finale senza esclusione di colpi.
La narrazione alterna abilmente i combattimenti corpo a corpo alle infiltrazioni verticali, sfruttando la conformazione del palazzo. La protagonista applica le sue conoscenze tattiche per muoversi tra impalcature esterne e condotti di aerazione, regalando momenti di pura adrenalina agli spettatori italiani sintonizzati da casa.
Spoiler finale
Nelle battute conclusive dell’action-thriller, Joey Locke riesce a penetrare nel cuore del centro direzionale e affronta direttamente l’estremista responsabile del piano di sterminio. Dopo una sequenza di scontri fisici ad altissimo impatto visivo, la ragazza elimina il pericolo, disinnesca le cariche e garantisce la salvezza di tutti gli ostaggi. Subito dopo, i reparti speciali della polizia britannica fanno irruzione nella struttura, prendendo il controllo della situazione. Il film si conclude con un momento intimo e commovente tra Joey e il fratello Michael, finalmente sani e salvi, mentre la città di Londra ritrova la sua consueta serenità quotidiana.
Cast completo del film Cleaner
L’elenco ufficiale comprende attori di rilievo internazionale e interpreti del cinema britannico, che contribuiscono a dare realismo alle vicende ambientate nel Regno Unito:
- Daisy Ridley interpreta la determinata protagonista Joey Locke;
- Poppy Townsend White assume il ruolo di Joey da bambina;
- Dudley Watts nei panni del piccolo Michael nei flashback;
- Calvin Warrington‑Heasman interpreta il padre di Joey;
- Andreea Diac assume il ruolo della madre della protagonista;
- Matthew Tuck interpreta il fratello Michael Locke;
- Kate Nichols nel ruolo dell’amministratrice della struttura assistenziale;
- Russell De Rozario interpreta il personaggio di Big Ron;
- Lee Boardman offre il volto al manager Gerald Milton;
- Stella Stocker assume il ruolo della dipendente Jennifer;
- Rufus Jones interpreta il ricco Geoffrey Milton;
- Sol E. Romero nei panni della coraggiosa Halina;
- Gavin Fleming interpreta lo specialista Derek;
- Taz Skylar assume il ruolo del giovane attivista Noah;
- Celine Arden nei panni della mediatrice Kate;
- Melissa Humler interpreta la giovane ostaggio Freya;
- Tom Balmont nel ruolo del coordinatore Maitre d’;
- Ben Essex interpreta l’agente speciale Hendrick.