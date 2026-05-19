Martedì 19 maggio, dalle 15:00, si svolge la conferenza stampa, che seguiremo in diretta, di Africa Day 2026. Per celebrare la ricorrenza, nell’incontro sono illustrati i progetti editoriali di Rai Radio e di Rai Radio2, oltre che l’impegno di Amref (African Medical and Research Foundation) e Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

L’evento clou realizzato dalla Rai è il Concerto per l’Africa Day, trasmesso su Rai Radio2 il 25 maggio. Fra gli artisti che hanno aderito a tale appuntamento ci sono Fiorella Mannoia, Giobbe e Mirkoeilcane, Epoque, Kaze, Lina Simons, Chris Obey, Andrea Satta, Eddie Brock, Chiara Galiazzo, Senith, Matador Leo e Leo Gassmann.

Nel parterre di ospiti della diretta della conferenza stampa dell’Africa Day 2026 ci sono Marco Caputo e Giovanni Alibrandi, rispettivamente Direttore Rai Radio e Direttore Rai Radio2. Partecipano, poi, Enrico Giovannini (Direttore scientifico di Asvis) e Roberta Rughetti (Direttrice generale Amref Italia). Infine, ci sono Giobbe Covatta, testimonial Amref, e Sara Zambotti e Massimo Cirri, conduttori di Caterpillar e del Concerto del 25 maggio.