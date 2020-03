Chi vuol essere milionario diretta 4 marzo. Questa sera, su Canale 5, Gerry Scotti condurrà la sesta e ultima puntata di Chi vuol essere milionario. Appuntamento con l’ultimo atto dell’edizione 2020 alle 21:40 sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Chi vuol essere milionario diretta 4 marzo – Ultima puntata su Canale 5 con Laura Leonardi



L’ultima puntata di Chi vuol essere milionario riparte dalla scalata di Laura Leonardi da Carrara, protagonista nella serata di sette giorni fa. È arrivata sullo sgabello di fronte a Gerry Scotti dopo la delusione del 25enne romano Brenno Marani ed ha chiuso alla decima domanda, con due aiuti ancora a disposizione. Lo “Switch” e l’“Aiuto dell’esperto in studio”.

Ha dimostrato caparbietà e capacità di ragionamento in almeno due domande chiave. Sia al settimo che al nono ostacolo si è presa lunghi tempi di riflessione ed ha cambiato strada quando le sue stesse considerazioni non la convincevano. Difficile prevedere se potrà arrivare in fondo, ma la scalata riparte da condizioni senz’altro favorevoli.

Per Canale 5, sarebbe un bel finale, se l’edizione 2020 si chiudesse con una bella vincita. Era iniziata con la storica vittoria di Enrico Remigio, ma dopo l’exploit iniziale il quiz è stato avaro di emozioni e soddisfazioni per la rete, con gli ascolti che hanno arrancato puntata dopo puntata. Fino ai numeri deludenti di mercoledì scorso, con appena due milioni di telespettatori.

Non si sa se è dovuto a questi risultati il taglio delle puntate previste. A gennaio, Canale 5 aveva parlato di sette puntate complessive, salvo poi introdurre la diretta del 4 marzo come l’ultima stagionale. Nessun accenno ai motivi della riduzione. Da mercoledì prossimo, in ogni caso, la prima serata della rete sarà dedicata al Grande Fratello Vip 4, a sua volta spostato per schivare la concorrenza delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano.