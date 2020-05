Stasera in Tv giovedì 14 maggio 2020. Su Rai 2 va in onda la prima puntata dello show Poco di tanto con Maurizio Battista. Rai 1 trasmette il settimo ed ottavo episodio della fiction Vivi e lascia vivere.

Stasera in Tv giovedì 14 maggio 2020 programmi reti generaliste

Rai 1,alle 21.25, trasmette la fiction Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci. Nel settimo episodio: Laura e Toni si sono lasciati. Ma quando lui ha un malore, lei va a fargli visita in ospedale. Intanto Nina conosce meglio Andrea, il ragazzo che abita nell’ appartamento in cui si è introdotta con le sue amiche.Giada torna a Napoli dopo una sconvolgente scoperta.

Nell’ ottavo episodio: i figli di Laura vanno via di casa perché esausti delle bugie della madre. Laura verrà sostenuta solo da Toni perchè, nel frattempo, anche le amiche le hanno voltato le spalle. Dovrà ammettere i propri errori e trovare la forza di reagire.

Su Rai 2,alle 21.25,va in onda lo show Poco di tanto. Maurizio Battista esplora in ogni appuntamento un decennio del nostro passato recente. Il comico ne analizza i cambiamenti sociopolitici ed antropologici. Sono tre le puntate previste e si inizia con gli Anni Sessanta. Ogni epoca viene rappresentata da un ospite.

Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio analizza le manovre economiche contenute nel Decreto Rilancio, approvato ieri dal Governo Conte. Inoltre il giornalista si occupa della Fase 2. I provvedimenti sulle riaperture delle attività stanno creando problemi non solo ai commercianti ma anche ai cittadini.

Stasera in Tv giovedì 14 maggio 2020 film sulle reti generaliste

Stasera su Rai 3,alle 21.25, va in onda il film thriller del 1998, Nemico pubblico con Will Smith. L’avvocato Robert Clayton Dean, possiede un video compromettente che documenta l’omicidio da Thomas Reynolds, un membro dei servizi segreti americani. Suo malgrado Dean si troverà al centro di un complotto. Ad aiutarlo ci sarà ex spia Edward Lyle.

Inoltre Canale 5 , alle 21.25,manda in onda il film del 2018 Una festa esagerata, di e con Vincenzo Salemme. Gennaro e Teresa vogliono organizzare una festa indimenticabile per la figlia che compie 18 anni. Ma pochi giorni prima dell’evento, la morte di un vicino cambierà i loro piani.

Infine Italia 1 , alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2013, Hunger games – La ragazza di fuoco, con Jennifer Lawrence. Reduci dal trionfo degli ultimi Hunger games, Katniss e Peta partono per un tour nei distretti. Mentre il Governo prepara la prossima edizione, i ragazzi si accorgono del malcontento dei cittadini i quali sono pronti a ribellarsi.

I film trasmessi su Nove Iris Paramount Cine34

NOVE, alle 21.00, manda in onda il film di commedia del 2001, Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez. La wedding planner Mary Fiore si innamora di un suo cliente che sta per convolare a nozze con la più ricca ereditiera della città.

Iris , alle 21.00, trasmette il film di avventura del 2006, Poseidon con Josh Lucas. Una nave da crociera in transito nell’ Oceano Atlantico si capovolge a causa di un’onda anomala. Fra i passeggeri che cercano di salvarsi c’è anche Dylan Johns, un abile giocatore d’azzardo.

Paramount Network, alle 21.10, manda in onda il film di commedia del 2008, La sposa fantasma. Kate perde la vita in un incidente nel giorno delle nozze. Il futuro marito, disperato, disperato si rivolge ad una medium.

Cine34, alle 21.00,trasmette il film giallo del 1972 di Luciano Ercoli, La morte accarezza a mezzanotte, con Susan Scott. La morte di una donna viene archiviata dalla polizia come suicidio. Ma Valentina, avvenente fotomodella, scopre la sconvolgente verità. L’assassino è sulle sue tracce per ucciderla.

Stasera in Tv I film su Premium

Premium Cinema, alle 21.15,trasmette il film azione del 2014 In the blood con Gina Carano. Il novello sposo di Ava, ex combattente dal passato oscuro, scompare durante il viaggio di nozze ai caraibi. La donna scoprirà che un violento criminale, cospira sulla sua isola di Paradiso.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15,è previsto il film di commedia del 2012, A proposito di Luke con Lou Taylor Pucci. Il giovane Luke affetto da un disturbo dello Spettro Autistico, vive in un mondo tutto suo. Ma sfidando i pregiudizi, riesce a trovare un lavoro e l’amore.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, manda in onda il film di commedia del 1995, I laureati di e con Leonardo Pieraccioni. Quattro trentenni fuori corso vivono a Firenze in un appartamento in cui condividono affetto e spese. Nonostante l’età sono ancora immaturi e senza serie prospettive per il futuro.

I film stasera su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film di commedia del 2019, Good boys con Brady Noon. Il giovanissimo Max, insieme agli amici, trascorre le giornate spiando le coppiette dal suo drone per imparare qualcosa sull’amore. Però un imprevisto li metterà nei guai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 ,è disponibile il film di drammatico del 2018 di Spike Lee, Blackkklansman con John David Washington. Colorado Spings accoglie con scetticismo Ron Stallworth, il primo detective di colore. L’uomo si farà valere nell’ indagine sul ku klux kan.

Sky Cinema Family, alle 21.15 ,manda in onda il film d’animazione del 2018, Asterix e il segreto della pozione magica. Panoramix vuole trovare un successore per insegnarli la formula segreta della pozione magica. Asterix e Obelix si mettono alla ricerca dell’eletto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014,The equalizer con Denzel Washington. Robert Mccall si ritira in solitudine dopo una brillante carriera nella Cia. Quando incontra una prostituzione russa sfruttata dal suo protettore, deciderà di aiutarla.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2000, The contender con John Allen. La senatrice Laine Hanson viene scelta dal Presidente per sostituire il defunto vice. Laine dovrà combattere contro maschilismo dei colleghi.