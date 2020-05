La quarta puntata di Vivi e lascia vivere va in onda questa sera, giovedì 7 maggio, alle 21:25 su Rai 1. Negli episodi 5 e 6, intitolati L’amore e Il dubbio, la protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci si misura definitivamente con la fragilità della nuova vita e i segreti del passato. Con la regia di Pappi Corsicato in una produzione firmata da Rai Fiction e Andrea Barbagallo per Bibi Film TV.

Vivi e lascia vivere puntata 7 maggio – Trama serie tv e primi episodi



Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci) è la figura centrale di Vivi e lascia vivere. Cinquantacinque anni, napoletana, è forte e intraprendente, ma ha sacrificato le ambizioni per crescere da sola i tre figli. Il marito Renato (Antonio Gerardi) è un musicista che lavora sulle navi da crociera. Al contrario, non si è mai tirato indietro di fronte ai piaceri della vita, trascurando la famiglia.

Quando scompare a Tenerife, Laura va a cercarlo e scopre che ha una nuova famiglia. Renato chiede a lei e ai figli di dimenticarlo, perché intende cambiare vita. Allora, Laura torna a Napoli e racconta che Renato è morto in un incendio, omettendo della nuova famiglia. Nella seconda puntata, si scopre che Laura custodisce un altro segreto: l’incendio è avvenuto realmente e l’ha appiccato lei stessa, sebbene senza causare la morte di Renato.

I debiti lasciati dal marito e il licenziamento dalla mensa in cui lavora, fanno sprofondare Laura in una crisi dalla quale riemerge grazie al suo temperamento. Decide di aprire una piccola attività di street food che vende sartù di riso. Pur con qualche reticenza, la appoggiano l’amica Rosa (Bianca Nappi) e la cognata Marilù (Iaia Forte). Il supporto economico arriva da Toni (Massimo Ghini), un amore giovanile che rivede per mera coincidenza. Ora è un facoltoso imprenditore che possiede una catena di hotel di lusso e si muove in bilico tra affari leciti e illeciti.

I figli, però, sono scettici. Soprattutto Giada, ostile e rancorosa nei confronti di Laura: la ritiene responsabile delle sorti della famiglia e del padre, che adorava. Mentre, Nina (Carlotta Antonelli) – la più brillante, anche se finisce nei guai per furti di vestiti – è piuttosto fredda. Giovanni (Gianpiero De Concilio), sensibile e irrisolto, è preso dai tumulti della crescita, pur avendo un rapporto speciale con Laura.

Vivi e lascia vivere puntata 7 maggio – Trama episodio 5 L’amore



La puntata di Vivi e lascia vivere, in onda giovedì 7 maggio, si apre con l’epidosio 5, intitolato L’amore. L’attività di street food inizia a dare buoni frutti dopo una partenza stentata e Laura può allentare la tensione. Si avvicina sentimentalmente a Toni che ha ripreso a corteggiarla facendo di tutto per accreditarsi ai suoi occhi e a quelli dei ragazzi.

Dapprima, Laura ha reagito con prudente distacco. Ora, sembra non esserci più motivo di sottrarsi alle avances di un uomo cambiato rispetto ai torbidi trascorsi giovanili.

Intanto, Giada continua a lavorare come cubista in un night club. Ha iniziato in segreto per sostentarsi, poi lo ha confessato a Laura durante l’ennesimo litigio, oltre che a Nina e Giovanni. Gli impacci iniziali hanno lasciato il posto all’apprezzamento da parte dei clienti e di Luciano – il gestore del night – che la assume. Giada si invaghisce di lui.

La sua vita continua ad essere tormentata, ma la caparbietà con cui ha conquistato il lavoro e il denaro che ne ricava, le danno fiducia per i progetti futuri.

Almeno fin quando nel locale non avviene un fatto piuttosto grave che sconvolge i suoi piani e quelli di Laura.

Trama episodio 6 Il dubbio



L’episodio 6, Il dubbio, chiude la puntata di Vivi e lascia vivere in onda su Rai 1 giovedì 7 maggio. Dopo i problemi nel night club, Toni aiuta Giada a trovare un nuovo lavoro. Intercede per lei mostrandosi sempre più generoso con la famiglia di Ruggero, ma proprio i guai di Giada svelano il suo lato ancora tutt’altro che limpido.

Laura lo scopre e lo allontana. Tuttavia, non è facile gestire la situazione, sia per implicazioni sentimentali, sia perché Toni è suo socio. Inoltre, dopo aver saputo le ultime su Toni, le amiche che hanno sempre sostenuto il progetto di street food decidono di abbandonarlo, lasciandola sola. Così come fanno i figli, che vanno via di casa.

Giovanni è stato il primo a notare una pistola sotto la giacca di Toni, durante una cena offerta alla famiglia in uno dei suoi resort. Però, aveva promesso di mantenere il segreto. Ora è preso dal primo innamoramento della sua vita. Ha deciso di lasciare la pallanuoto – sport praticato da anni – per dedicarsi, rapito, al nuoto sincronizzato. Grazie alla nuova passione incontra la ragazza di cui si innamora.

Il colpo di scena, però, ruota di nuovo intorno a Giada. La ragazza scopre per caso che Laura potrebbe non aver detto la verità su quanto successo a Tenerife e inizia ad indagare per capire cosa nasconde la madre.

Laura, a questo punto, si trova in una situazione ancora più incresciosa e non può più tirarsi in dietro dalla resa dei conti con il passato.

La fiction girata a Napoli e la regia di Pappi Corsicato



La fiction Vivi e lascia vivere è girata a Napoli. Il regista partenopeo Pappi Corsicato ha raccontato in un’intervista concessa a maridacaterini.it di aver provato a restituire un’immagine diversa della città. Ha voluto giocare con colori e i piani di ripresa per allontanarsi dagli stereotipi narrativi con cui viene rappresentata di solito. In particolare, per quanto riguarda la collina di Posillipo.

Mentre, al personaggio di Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci) ha voluto ritagliare uno spazio che ne esaltasse la tenacia, la forza e la dignità. Avendo come punto di riferimento Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Vivi e lascia vivere cast completo e musiche – Attori, personaggi interpretati, sigla e colonna sonora

Il cast completo di Vivi e lascia vivere. Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi interpetati:

Elena Sofia Ricci – Laura Ruggero

– Laura Ruggero Massimo Ghini – Toni

– Toni Antonio Gerardi – Renato Ruggero

– Renato Ruggero Silvia Mazzieri – Giada Ruggero

– Giada Ruggero Carlotta Antonelli – Nina Ruggero

– Nina Ruggero Giampiero De Concilio – Giovanni

– Giovanni Teresa Saponangelo – Daniela



– Daniela Bianca Nappi – Rosa

– Rosa Iaia Forte – Marilù



– Marilù Orsetta De Rossi – Lorenza

– Lorenza Riccardo Maria Manera – Nicola

– Nicola Irene Casagrande – Sara

– Sara Emanuele Linfatti – Andrea

– Andrea Matteo Oscar Giuggioli – Luca

– Luca Riccardo Lombardo – Saverio

– Saverio Daniele Orlando – Dario

– Dario Massimo Nicolini – Matteo

Con la partecipazione di Alessandra Acciai, Giulia Elettra Gorietti, Cristina Donadio e Giulio Beranek.

A questo link, invece, la sigla e le musiche che fanno da colonna sonora alla fiction di Rai 1.