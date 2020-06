Stasera in Tv giovedì 11 giugno 2020. Su Rai 3 va in onda la prima puntata di Ogni cosa è illuminata con la conduzione di Camilla Raznovich. Rai 1 trasmette le repliche di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Su Rete 4 Paolo Del Debbio, nel talk Dritto e rovescio, intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Stasera in Tv giovedì 11 giugno 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, vanno in onda le repliche della serie Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio Il cuore in soffitta: Suor Angela scopre un terribile segreto su Ginevra, l’ ultima arrivata in convento. Nel frattempo Nico inizia una relazione con Maria. Ma solo successivamente scopre chi è realmente. Gabriele invece ha in serbo per Valentina una notizia importante. Nell’episodio Ultima occasione: Suor Angela si rende conto che Gabriele ha qualcosa da nascondere. E Valentina potrebbe essere in pericolo.

Rai 2, alle 21.25, manda in onda il documentario Senza respiro. Si tratta di un viaggio all’interno degli ospedali di Cremona, Piacenza, Bergamo e Codogno; i più colpiti dal Covid 19. In particolare medici ed infermieri raccontano le difficoltà che hanno dovuto affrontare nel periodo di emergenza sanitaria: dalla mancanza di posti in terapia intensiva al numero insufficiente di dispositivi di protezione. Diretto da Sasha Joelle Achilli, Senza respiro è il primo reportage prodotto dalla Rai Documentari in collaborazione con il gruppo di lavoro Petrolio Doc.

Rai3, alle 21.25, manda in onda la prima puntata della terza stagione di Ogni cosa è illuminata con Camilla Raznovich. La conduttrice, avvalendosi dell’aiuto di esperti, propone un’analisi sugli scenari futuri della nostra società; alla luce dei cambiamenti radicali imposti dell’emergenza sanitaria.

Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo del Debbio si occupa delle difficoltà economiche dei commercianti nella ripartenza post Covid 19. Inoltre il giornalista si confronta con Matteo Renzi sulle tensioni all’interno della maggioranza e dell’opposizione. E sulle incognite nella riapertura degli istituti scolastici.

Stasera in Tv giovedì 11 giugno film e telefilm sulle reti generaliste

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda il telefilm New Amsterdam. Dopo l’uso della sigaretta elettronica, un ragazzo riporta un grave danno ai polmoni. Max e Reynolds utilizzano una cura sperimentale per salvarlo. Successivamente Max si accorge che l’ospedale dimette i pazienti terminali per tenere bassa la percentuale di mortalità. E così decide di dedicarsi alle cure palliative creando un reparto apposito.

Stasera Italia 1, alle 21.25, trasmette il film di commedia del 2018 Din Don – Una parrocchia per due con Enzo Salvi. Donato ha fatto perdere un’ingente somma di denaro ad un boss che ora è sulle sue tracce. Decide così di trovare rifugio in una parrocchia fingendosi il nuovo aiutante del reverendo. All’ inizio le cose vanno male ma poi….

I film trasmessi su 20 Mediaset, Iris,Cine 34

20 Mediaset, alle 21.00, manda in onda il film fantascienza del 2015 Jupiter – il destino dell’universo con Channing Tatum. Alcuni alieni hanno intenzione di uccidere Jupiter Jones. Ma la giovane viene salvata da un guerriero interplanetario. L’uomo le farà delle importanti rivelazioni che cambieranno il loro futuro.

Inoltre su Iris, alle 21.00, è previsto il film d’azione del 2003, Hollywood omicide con Harrison Ford. A Los Angeles due detective si occupano di alcuni casi di omicidio nel mondo della musica rap. Le vittime erano dei musicisti in contrasto con la loro casa discografica.

Infine Cine34, alle 21.15, trasmette il film giallo del 1971 di Luciano Ercoli, Una lucertola con la pelle di donna con Jean Sorel e Florinda Bolkan. La moglie di un avvocato racconta al suo psicologo di aver fatto un incubo. Ha sognato di uccidere la vicina di casa. E quest’ultima pochi giorni dopo viene trovata morta.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, va in onda il film fantastico del 2014 Ex Machina con Domhnall Gleeson. Il giovane programmatore Caleb ha vinto un importante concorso scientifico. Ed ha l’opportunità di trascorrere sette giorni in una baita proprietà del CEO della società. Sul posto scopre che prenderà parte ad un importante esperimento.

Premium Cinema Energy, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2010, The town con Ben Affleck. Doug MacRay è il capo di una piccola banda di criminali. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando si innamora di un ostaggio durante una rapina in banca.

Infine su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2000, Prima che sia notte con Javier Bardem. Lo scrittore cubano Reinaldo Arenas, ormai malato di Aids, fa un bilancio della propria vita, partendo dalla carriera letteraria alle speranze di poter vedere Cuba libera.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda il film di commedia del 2018 Se son rose… con Leonardo Pieraccioni. Yolanda vuole che suo padre, un cinquantenne single, trovi finalmente una fidanzata. E decide di inviare un messaggio alla ex del genitore. Fortunatamente lei risponde e…

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2018, Wildlife con Carey Mulligan. Jerry perde la vita nell’ intento di domare un incendio. E così il figlio, dovendo crescere in fretta, si ritrova ad accudire la madre.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2010, The Karate Kid – La leggenda continua con Jaden Smith. Dopo la morte del padre, il giovanissimo Dre lascia l’America per trasferirsi in Cina. Nella nuova scuola deve affrontare un gruppetto di bulli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film d’azione del 2001 Kill The Irishman con Ray Stevenson. Il film ripercorre la storia di Danny Greene, un gangster italo irlandese che seminò il terrore negli anni Settanta attraverso attentati ed omicidi.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 1999, 88 mm- Delitto a luci rosse con Nicolas Cage. La vedova di un senatore contatta l’investigatore Welles per aiutarla a risolvere un mistero. Tra le scartoffie del marito ha trovato un filmato che mostra la tortura e la lenta morte di una donna.