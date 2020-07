Stasera in Tv giovedì 2 luglio.Su Rai3 Camila Raznovich conduce l’ultima puntata di Ogni cosa è illuminata. Mentre su Rai1 proseguono le repliche della serie Che Dio ci aiuti 5.

Stasera in Tv giovedì 2 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, sono previsti altri due episodi di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio Bruco o farfalla: Suor Angela, dopo la diatriba con un medico, fa tornare il sorriso alla piccola Eugenia, malata da tempo. Suor Costanza invece riesce finalmente a realizzare il suo sogno, partecipare a Ballando con le stelle. Nell’episodio Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare: Emma torna in convento mentre Suor Angela si occupa del segreto di due fidanzati, amici di Gabriele. Inoltre Emma vorrebbe parlare con Nico del bacio che si sono scambiati ma il ragazzo perde improvvisamente la vista. Valentina infine riprende a suonare la chitarra per far contenta la piccola Eugenia.

Infine Rai3,alle 21.20, trasmette la quarta puntata di Ogni cosa è illuminata con Camila Raznovich. La conduttrice con l’aiuto di ospiti cerca di analizzare lo scenario sul nostro prossimo futuro affrontando temi importanti come sostenibilità, cultura ed inclusione. Ospite fisso di questa edizione è Stefano Fresi, che racconta come gli attori hanno affrontato la quarantena.

Stasera in Tv giovedì 2 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Rete 4, alle 21.25, trasmette il film commedia del 1982 La casa stregata con Renato Pozzetto e Gloria Guida. Il bancario Giorgio Allegri si trasferisce nella capitale per lavoro. E porta con sé la fidanzata Candida e la suocera. Giorgio è felice di aver trovato una grande villa in affitto ad prezzo bassissimo. Ma ben presto scoprirà che l’immobile è abitato dai fantasmi.

Inoltre su Canale 5 , alle 21.25, va in onda il film commedia del 2017, 40 sono i nuovi 20 con Reese Witherspoon. Alice sta per compiere 40 anni e si è da poco separata dal marito. Una sera conosce tre giovani aspiranti registi. La situazione si complica quando con uno dei ragazzi nasce un forte feeling.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film d’azione del 2006 Fast and furious: Tokyo drift con Brian Tee. Fuggito dagli Usa per evitare guai con la giustizia, lo spericolato pilota di corse clandestine Sean Bosswell si trasferisce in Giappone. Ma anche qui riprende la sua attività automobilistica. Dovrà battere D.K. per riconquistare Neela.

I film trasmessi su Iris, RaiMovie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film d’azione del 1999, The corruptor- indagini a Chinatown con Mark Walhberg. L’agente Wallace ed un collega cinese si occupano della guerra tra le triadi. Dopo le prime incomprensioni, riusciranno a portare a termine il compito affidato.

Inoltre su RaiMovie , alle 21.00, è previsto il film thriller del 2010 The tourist con Jhonny Depp. Frank deve riprendersi da una relazione appena finita. Ma appena giunto in Europa perde la testa per una bellissima sconosciuta che presto lo coinvolgerà in un gioco molto pericoloso.

Infine Cine34, alle 21.10, trasmette il film di commedia di Carlo Vanzina del 1995 Selvaggi con Ezio Greggio. Un aereo precipita ed i passeggeri si ritrovano su un’isola deserta. Saranno costretti ad ingegnarsi per poter sopravvivere.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film d’azione del 2017 XXX – Il ritorno di Xander Cage con Vin Diesel.Un gruppo di letali mercenari è entrato in possesso di un’arma letale che potrebbe costituire una minaccia per l’umanità. Xander Cage, allora, decide entra in azione per fermare i criminali.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,va in onda il film di guerra del 2016, La battaglia di Hacksaw Ridge. Il film racconta la storia di Desmond T. Doss che ha vinto una medaglia d’onore nonostante si sia rifiutato di portare armi nella Seconda Guerra Mondiale per motivi religiosi.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film commedia del 1997, Tre uomini e una gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre impiegati vengono invitati ad un matrimonio fuori città. Durante il viaggio in macchina, nel quale devono prendersi cura di una gamba di legno, affronteranno una serie di disavventure.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,va in onda il film commedia del 2019 Cetto c’è senza dubbiamente con Antonio Albanese. Cetto si è trasferito in Germania ed ha ricominciato una nuova vita al fianco di un’altra compagna. Un giorno viene richiamato in Italia dalla Zia che lo ha cresciuto perché avrebbe un segreto di rivelargli prima di morire: Cetto è il figlio di un principe.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2019, Sorry we missed you con Kris Kitchen. Ricky ed Abby lavorano duramente per mantenere i due figli. Per cercare di migliorare le loro esistenze Ricky decide di mettersi in proprio avviando un’attività nel settore delle spedizioni.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film d’animazione del 2001 Shrek. L’orco Shrek libera Fiona, futura sposa del nobile Lord Ferquaad, dalle grinfie di un drago. Ad assisterlo nell’ impresa c’è Ciuchino, un asinello parlante.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film d’azione del 2017 Rendel Il vigilante con Kristofer Gummerus. Ramo accetta di lavorare nell’ organizzazione criminale guidata da Erola. La sua famiglia però viene uccisa dopo aver commesso degli errori. E così Ramo decide di meditare vendetta.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2015 Il segreto dei suoi occhi con Nicole Kidman. La figlia dell’agente dell’Fbi Jess viene trovata morta in un cassonetto. L’assassino viene individuato ma ben presto torna in libertà . Tredici anni dopo la sua morte, il detective Ray decide di riaprire le indagini.