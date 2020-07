Stasera in Tv mercoledì 22 luglio. Rai 1 trasmette la seconda puntata di Superquark con Piero Angela. Mentre Federica Sciarelli conduce la penultima puntata di Chi l’ha visto?.

Stasera in Tv mercoledì 22 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il programma di approfondimento Superquark. In questa puntata Piero Angela si occupa delle eruzioni di Stromboli che richiama migliaia di turisti. E dell’Asia che ospita gli ambienti più differenti. Con il supporto Rossella Li Vigni, Angela spiega ai telespettatori come funziona la mammografia 3D.

Invece Rai 3, alle 21.20, manda in onda il penultimo appuntamento di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna sul caso di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto. I due ragazzi sono scomparsi nel 2014 e da allora non si hanno più notizie. Lavoravano nei pressi di Siracusa come badanti di un uomo anziano.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il telefilm Come sorelle con Ozge Ozacar. Sinas è stato accusato per l’omicidio di Tekin. Ma la polizia lo rilascia per assenza di prove. Nel frattempo Cahide scende a patti con Cemal. Lo sposerà solo se lascerà in pace le sue figlie. Azra e Cilem si incrociano in un ristorante. E Cilem le promette che gliela farà pagare.

Infine su Italia 1, alle 21.25, è previsto il telefilm Chicago Fire con Taylor Kinney. Chloe ha un incidente stradale e le sue condizioni sono molto gravi. Nel frattempo la relazione tra Severide e Stella inizia a vacillare. Invece Casey e Naomi riescono a scampare dall’incendio nell’appartamento di Matt.

Stasera in Tv mercoledì 22 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Rete 4, alle 21.25, trasmette il film azione del 2001 Ticker con Steven Seagal. Una banda criminale semina il terrore a San Francisco facendo esplodere numerose bombe. Il detective Nettles riesce ad arrestare una di loro. Ma il capobanda minaccia di dare il via ad una serie di attentati se la donna non viene liberata.

Su La7, alle 21.25, va in onda il film commedia del 1967 Il medico della mutua, con Alberto Sordi. Il professor Guido Tersilli si occupa della gestione della clinica privata Villa Celeste, convenzionata con la mutua. Le sue metodologie rivolte al solo risparmio, senza preoccuparsi della salute dei pazienti, suscita la rabbia dei colleghi.

I film trasmessi su La 5, Cine 34

La 5, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2003, Tre metri sopra il cielo, con Riccardo Scamarcio. La liceale Baby è una studentessa modello mentre Step è un ragazzo ribelle. I due sono completamente diversi ma finiranno per innamorarsi.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2002 Ma che colpa abbiamo noi di e con Carlo Verdone. Durante una terapia di gruppo, l’analista muore dinanzi ai suoi pazienti. Quest’ultimi rimasti senza una figura di riferimento, cercheranno di aiutarsi l’un l’altra.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film horror del 2019 La llorona – le lacrime del male, con Linda Cardellini. Los Angeles, 1973. Un’assistente sociale ignora l’avvertimento di una signora ispanica che riguarda le forze del male. La donna scopre che i suoi figli sono perseguitati da una donna uccisa in Messico molti anni prima.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film commedia del 1979 Oltre il giardino con Peter Sellers. Il giardiniere Chance dopo essere stato investito viene accolto da una ricca famiglia che si affeziona a lui.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2017 Terapia di coppia per amanti con Ambra Angiolini. Viviana e Modesto sono amanti. Entrambi sono sposati ed hanno figli. Ma la loro relazione è talmente tormentata che decidono di iniziare una terapia di coppia per salvare il loro rapporto.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019 Ma cosa ci dice il cervello? Con Paola Cortellesi. Giovanna è un agente segreto. Per non svelare la sua identità subisce vessazioni quotidiane. Ma durante una rimpatriata con ex compagni di scuola, dovrà reagire contro i prepotenti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2008, Il dubbio con Meryl Streep. Bronx, 1964. Padre Flynn insegna nella scuola cattolica ed è attratto da un giovane di colore. Sorella Asolysius, insospettita, comincia ad indagare sul loro rapporto.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2015, Top cat e i gatti combina guai. Top Cat organizza con Benny delle truffe per sbarcare il lunario. Un giorno studiano un piano per mettere a segno un colpo ai danni del coccodrillo Mr Big.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film spionaggio del 2006, Casino Royale con Daniel Craig. James Bond, dopo aver ottenuto la licenza di uccidere, si reca in missione alle Bahamas per ostacolare gli affari tra un banchiere ed un banda terroristica.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 1997 Scream 2 con David Arquette. Il film ispirato alla storia di Sidney riscuote grande successo nelle sale. Un killer mascherato decide di imitare l’assassino della pellicola, seminando il terrore in città.