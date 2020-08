Stasera in Tv giovedì 13 agosto 2020. Italia 1 trasmette uno speciale de Le Iene dedicato a Nadia Toffa, scomparsa un anno fa. Mentre su Rai 2 è previsto il film thriller Riavrò mia figlia? Con Brianne Davis.

Stasera in Tv giovedì 13 agosto 2020 programmi reti generaliste

Stasera Canale 5, alle 21.20, ripropone lo show Zelig. Rivediamo la seconda puntata del popolare comic show andato in onda nel 2010 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Nel cast, tra gli altri, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico e Debora Villa.

Italia 1, alle 21.25, trasmette il programma di attualità Le Iene per Nadia. A distanza di un anno dalla morte di Nadia Toffa, le Iene vogliono ricordarla attraverso le sue inchieste, interviste e ricordi inediti.

Stasera in Tv giovedì 13 agosto 2020 I film sulle reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2016 L’uomo che sognava con le aquile, con Terence Hill. L’avvocato Rocco Ventura torna in Calabria, sua regione di origine, dopo la morte della moglie e del figlio. Qui si ritira ad un vita solitaria e si dedica alla produzione di formaggio. Ma l’arrivo di Giulia e di suo figlio stravolgerà la sua esistenza.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il thriller del 2020, Riavrò mia figlia? Con Brianne Davis. Sarah, incinta di 8 mesi, finisce in ospedale dopo un tragico incidente. E i medici la operano d’urgenza perché rischia di perdere la bambina. Ma quando si sveglia si accorge che la figlia è stato portata via dal marito con la complicità dell’ amante.

Infine Rete 4, alle 21.25, trasmette il film thriller dell 1987 Frantic, con Harrison Ford. Richard Walker si trova a Parigi con la moglie per motivi di lavoro. Mentre l’uomo è sotto la doccia, la coniuge viene rapita. Il motivo del sequestro è un accidentale scambio di valigie,in aeroporto, tra lui ed un pericoloso trafficante di droga.

I film trasmessi su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film thriller del 1997, Shadow program- Programma segreto con Linda Hamilton. Bobby, braccio destro del Presidente Americano, deve fuggire da un killer che ha intenzione di ucciderlo. Bobby chiederà aiuto ad Amanda, l’ex fidanzata.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1980 La moglie in bianco…l’amante al pepe con Lino Banfi. Secondo il testamento di suo nonno, il giovane Peppino potrà ottenere la sua eredità solo se diventerà padre entro l’anno. Ma i famigliari sono preoccupati per la scarsa virilità del ragazzo.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2016 Bastille Day, con Idris Elba. Un ladro ruba una borsa che contiene più di un portafoglio. Ma viene catturato dalla CIA. L’agente che si occupa del caso capisce che l’uomo è solo una pedina nella vasta rete di corruzione delle forze di polizia.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film thriller del 2017, L’amore criminale con Rosario Dawson. Tessa non riesce ad accettare che il matrimonio con David sia finito. E per tale ragione inizia a perseguitare Julia, la sua nuova compagna.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2016, Quel bravo ragazzo con Luigi Luciano. In punto di morte, un boss mafioso lascia le redini dell’organizzazione criminale al figlio. Ma il ragazzo è ingenuo e sprovveduto.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2019, A Tor Bella Monaca non piove mai con Antonia Liskova. Nel quartiere romano di periferia vivono due fratelli, in cerca di fortuna. Ma loro malgrado vengono coinvolti in una rapina ai danni della mafia cinese.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1997, Will Hunting- Genio ribelle con Matt Damon. Mit scopre che fra gli addetti alle pulizie dell’università c’è un vero genio della matematica. Lo aiuterà a coltivare il suo talento.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2019, Pet 2- vita da animali. Il terrier Max va in campagna con la sua padrona. Nel frattempo a New York la volpina Gidget sfida i gatti poco socievoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film fantastico del 2018, Venom con Tom Hardy. Il giornalista Eddie Brock porta alla luce gli esperimenti illegali del Dott. Drake. Durante le indagini però viene accidentalmente contaminato da un organismo alieno che lo trasforma in Venom.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2002, Confessioni di una mente pericolosa con Sam Rockwell. Il film narra la vera storia di Chuck Barris, nell’America degli anni Sessanta. Il produttore e conduttore televisivo era anche un killer che lavora per la Cia.