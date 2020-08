Stasera in Tv sabato 22 agosto. Raiuno ripropone la puntata di Una storia da cantare, dedicata a Mina. Mentre su Paramount Network è previsto il film di fantascienza del 2009 Star Trek – Il futuro ha inizio.

Stasera in Tv sabato 22 agosto 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Rivediamo la puntata in cui Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ripercorrono la storia di Mina, leggenda vivente della canzone italiana. Tra gli ospiti: Mietta, Arisa, Gino Paoli, Danilo Rea, Tosca, Simona Molinari, Nicky Nicolai, Stefano Bollani, Francesco Renga, Nina Zilli, Irene Grandi e Marco Masini.

Su Rai 5, alle 21.15, lo spettacolo Per te. La Compagnia Finzi Pasca è la protagonista di questo spettacolo delicato e commovente, dedicato alla memoria dell’artista canadese Julie Hamelin Finzi, co-fondatrice del Cirque Eloize, scomparsa nel 2016 a soli 44 anni.

Inoltre su Canale 5, alle 21.20, il varietà La sai l’ultima? Digital Edition. Proseguono le repliche della gara tra barzellettieri condotta da Ezio Greggio. Tra le novità introdotte nel meccanismo di gioco, la presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli), chiamati a raccontare un proprio cavallo di battaglia.

Invece su Nove, alle 21.25, Attacco al clan. Il magistrato antimafia Catello Maresca, dopo aver raccontato la cattura di Michele Zagaria, torna con “caccia ai Casalesi”. Due le puntate previste: la prima descrive l’operazione che portò alla cattura di Giuseppe Setola, detto “O’ pazze”.

Infine su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Dopo un infarto e la morte del suo grande amore in un incidente d’auto, Coliesa ha iniziato a mangiare per sfuggire alla realtà. Grazie alle figlie, le sue uniche ragioni di vita, riuscirà a imboccare la via della guarigione?

I film di questa sera sabato 22 agosto

Su Raitre, alle 20.30, il film western del 1971, di Sergio Leone, Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn. Messico, 1913. Il bandito Juan Miranda (Rod Steiger) si allea con l’esule irlandese John Mallory per rapinare la banca di Mesa Verde. Ma la rivoluzione infuria e i due compari finiranno per combattere al fianco dei ribelli guidati da Pancho Villa ed Emiliano Zapata.

Inoltre su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1997, di James L. Brooks, Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson, Helen Hunt. Melvin è uno scrittore misantropo, dal carattere insopportabile. La tenera amicizia con una cameriera, con seri problemi di famiglia, finirà per renderlo un uomo migliore.

Invece su La7, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Edward Norton. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane, accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini a luci rosse.

Infine su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1993, di Jane Campion, Lezioni di piano, con Holly Hunter. 1852. Una giovane vedova muta raggiunge, con la figlioletta e il suo inseparabile pianoforte, la selvaggia Nuova Zelanda per sposare un uomo che non conosce.

I film su 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film horror del 2000, di Guillermo Del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.

Inoltre su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2003, di J. McTiernan, Basic, con John Travolta. Un investigatore della narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.

Infine su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2009, di J.J. Abrams, Star Trek – Il futuro ha inizio, con Z. Quinto, Chris Pine. Il giovane capitano Kirk è alla sua prima missione a bordo dell’ enterprise. Deve affrontare Nero che intende distruggere tutti i pianeti della Federazione.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di Deon Taylor, La legge dei più forti, con Naomie Harris, Frank Grillo. Alicia, poliziotta alle prime armi, assiste casualmente all’ omicidio di un giovane spacciatore. Ma ben presto la donna capisce che il delitto è stato commesso da alcuni poliziotti corrotti.

infine su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, con T. Chalamet, E. Fanning. Innamorato di New York, Gatsby organizza un romantico fine settimana con Ashleigh, la sua ragazza, aspirante giornalista. Ma una serie di imprevisti sconvolge i suoi piani.