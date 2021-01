Stasera in Tv giovedì 14 gennaio 2021, I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 14 gennaio 2021. Su Canale 5 va in onda la soap opera Daydreamer con Can Yaman. Rai Movie, invece, trasmette il film L’altra metà della storia Jim Broadbent.

Stasera in Tv giovedì 14 gennaio 2021 Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda la terza puntata della serie Che dio ci aiuti 6, con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’episodio Obbligo o verità Suor Angela è certa di essere legata al passato di Erasmo. Monica, nel frattempo, è convinta di essere malata ma Nico tende a sottovalutare i suoi sintomi. Nell’episodio Deja vù Suor Angela ed Erasmo cercano di ritrovare la madre di un neonato trovato in casa famiglia. Nico, invece, cerca di stare vicino a Monica.

Rai 2, alle 21:00, manda in onda l’incontro calcistico Atalanta- Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini guida i padroni di casa nella sfida contro la squadra sarda. La prossima settimana invece si affrontano Roma-Spezia e Lazio- Parma.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2017, Bye bye Germany con Moritz Bleibtreu. Francoforte, 1945. La guerra è finita ed un gruppo di amici ebrei sogna di andare negli Stati Uniti. Guidati dall’estroso David, inizieranno a vendere biancheria porta a porta. Ma l’uomo verrà accusato di aver collaborato con i nazisti.

Stasera in Tv giovedì 14 gennaio 2021 Programmi, film, Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda il programma di approfondimento politico e sociale, Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della Crisi di Governo e delle proteste dei commercianti per le restrizioni. Ospiti della puntata: il leader di Italia Viva Matteo Renzi ed il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda la soap opera Daydreamer con Can Yanam. Il discorso di Sinem per il lancio della campagna pubblicitaria conquista tutti i presenti. La ragazza però spera di parlare con Can ma un malore improvviso di Huma, la obbliga a lasciare il party. Successivamente Can rimprovera Sanem perché la ragazza non deve licenziarsi a causa della proposta di lavoro che ha ricevuto.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film commedia del 1990, Mamma ho perso l’aereo con Macaulay Culkin. Chicago. La famiglia Mccallister deve partire per Parigi. Nella fretta dei preparativi si dimentica Kevin, uno dei figli. Il ragazzino però non sente affatto la mancanza dei genitori e riesce a difendere il suo appartamento dall’irruzione di due ladri.

Stasera in Tv programmi La7, TV8

Su La7, alle 21.25, torna Piazzapulita con Corrado Formigli. Il giornalista si occupa della terza ondata del Covid, delle somministrazioni del vaccino e di alcune strutture ospedaliere in difficoltà. Tra gli ospiti Paolo Giordano, Aldo Cazzullo, Tito Boeri, Giulia Innocenzi, Antonio Padellaro.

Tv8, alle 21.25, trasmette il film thriller del 1994, Pulp fiction con Uma Thurman e John Travolta. Una coppia tenta una rapina che non andrà come previsto. Un pugile rinnega la sua promessa mentre un omicida si innamora della consorte del capo.

I film trasmessi su Rai Movie, La5

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2017, L’altra metà della storia, con Jim Broadbent. L’anziano Tony riceve il diario d’infanzia di un suo amico scomparso. Il riaffiorare dei ricordi, attraverso la lettura, lo porta a riflettere sulla sua esistenza.

Su La5, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2015, Quel mostro di suocera con Jennifer Lopez. La cameriera Charlie inizia una relazione con un affascinante medico. Ma l’incontro con l’inflessibile suocera scatenerà molte incomprensioni.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2015, San Andreas con Dwayne Johnson. Un sismologo scopre uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover. Ray Gaines, soccorritore dei vigili del fuoco, nota un picco magnetico a seguito di un forte terremoto.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2010, Hereafter con Matt Damon. Marie vive un’esperienza di pre-morte mentre George, operaio quarantenne, è in grado di parlare con i defunti. Marcus, invece, perde improvvisamente una persona a cui era legato. Le vite dei tre protagonisti sono destinate ad incrociarsi.

Premium Cinema 3,infine, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 1975, Lezioni private con Carrol Baker. Un ragazzo si invaghisce della propria insegnante di musica mentre il suo migliore amiche utilizza delle fotografie compromettenti della donna per ricattarla.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film horror del 2019, Letto numero 6, con Carolina Crescentini. La dottoressa Bianca trova lavoro in un ospedale psichiatrico dove deve svolgere i turni di notte. Ma non sa che dietro l’immagine rassicurante della struttura si nasconde in realtà un terrificante segreto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2015, Knight of cups con Christian Bale. Rick lavora come sceneggiatore e si divide tra Los Angeles e Las Vegas. E’ alla ricerca dell’amore ma ciò lo porta ad affrontare una serie di avventure con sei donne affascinanti.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2019, A spasso con Willy. Il giovanissimo Willy dopo la distruzione della sua navicella, si ritrova in un pianeta sconosciuto. In attesa dei soccorsi stringe amicizia con Buck, un robot.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film avventura del 2017, The adventures- gli avventurieri, con Qi Shu. I più abili ladri del mondo decidono di collaborare insieme per mettere a segno un grande colpo. Ma un astuto detective francese tenta di incastrarli.

Sky Cinema Suspance,infine, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2017, The crash-minaccia a Wall Street con Frank Grillo. Guy Clifton, ingaggiato dal Governo, recluta una squadra di truffatori. Il suo compito è di contrastare un attacco informatico che potrebbe far saltare l’intero sistema economico americano.