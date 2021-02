Stasera in Tv giovedì 4 febbraio 2021, I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 4 febbraio 2021. Su Italia 1 va in onda la terza puntata de La pupa e il secchione e viceversa. Rai Movie, invece, propone il film drammatico Destini incrociati, con Harrison Ford.

Stasera in Tv giovedì 4 febbraio 2021, Programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette l’undicesimo e il dodicesimo episodio di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci. Nell’episodio Il mio angelo Azzurra cerca di trovare la famiglia giusta per la piccola Penny. Suor Angela, invece, è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio. Nel frattempo Suor Costanza iscrive le coppie del convento ad una competizione di ballo in cui verranno giudicati da Stefano De Martino. Nell’episodio Segreti di famiglia Azzurra con il supporto di Suor Angela scopre il passato dello zio di Penny. Quest’ultima sceglie di assistere Erasmo, che è costretto a letto. La vicinanza fa riaffiorare in lei vecchi ricordi.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film azione del 2018, The equalizer 2- senza perdono con Denzel Washington. Susan Plummer, che lavora da molto tempo la Cia, rimane vittima di un agguanto ed uccisa brutalmente. Ma l’amico Robert McCall, ex agente segreto, vendicherà la sua morte.

Su Rai 3, alle 21,25, va in onda la prima puntata di Lui è peggio di me. Giorgio Panariello e Marco Giallini conducono un nuovo varietà in cui mescolano siparietti e monologhi. Ospiti Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Umberto Tozzi, Marracash, Mario Tozzi e Kasia Smutniak.

Stasera in Tv giovedì 4 febbraio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dell’incarico conferito a Mario Draghi, che ha il compito di formare un nuovo Governo. Focus anche sull’economia con le difficoltà di alcuni settori lavorativi, dal turismo alla ristorazione. Ospiti della puntata: Andrea Ruggieri, Giovanni Donzelli, Carmela Rozza e Antonio Maria Rinaldi.

Canale 5, alle 21.25, propone il film commedia del 2017, Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi. L’ex cassiera di periferia Monica ed il dirigente Giovanni si incontrano quando i rispettivi figli iniziano a frequentarsi. I due genitori sono molti diversi tra loro ma condividono il medesimo obiettivo: dividere i ragazzi.

Italia 1, alle 21.25, va in onda il terzo appuntamento con La Pupa e il secchione e viceversa con Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Dopo l’eliminazione della coppia Bartozzi-Laura, continuano le sfide tra le coppie rimaste in gara. Chi ottiene il voto più basso in classifica deve affrontare il Bagno di Cultura.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dell’attuale situazione politica, in particolare delle dimissioni del Premier Conte, dell’ipotesi tramontata di un Conte Ter e della possibilità per Mario Draghi di formare il nuovo governo.

NOVE, alle 21.25, manda in onda il film d’azione del 2004, King Arthur con Clive Owen. Artù, ufficiale di cavalleria dell’esercito romano, deve compiere un’ultima missione. Deve mettere in salvo dai nemici la famiglia di Marius Honorius, il più spietato perseguitore dei pagani.

I film stasera su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1999, Destini incrociati con Harrison Ford. William e Kay scoprono che i rispettivi coniugi, che hanno perso la vita in un incidente aereo, erano amanti. Inizialmente la notizia li sconvolge ma con il passare del tempo i due si innamorano.

Su Paramount Network, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2010, Letters to Juliet con Amanda Seyfried. L’americana Sophie si trova in vacanza a Verona. E trova casualmente la lettera d’amore scritta da una donna cinquanta anni prima. La giovane, affascinata dalla storia, rintraccia l’autrice della missiva. E la aiuta ad incontrare l’uomo di cui era innamorata.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2017, Renegades- commando d’assalto con J.K. Simmons. La squadra di Navy Seals, che si trova in missione in Bosnia durante la guerra, scopre l’esistenza di un tesoro dal valore inestimabile che i nazisti hanno nascosto sul fondo del lago. Vogliono recuperarlo e consegnarlo alla popolazione locale.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2013 Unbroken con Domhnall Gleeson. Il film racconta la storia vera dell’americano Louis Zamperini, atleta professionista di atletica e figlio di immigrati italiani. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola in aviazione. Ma durante un viaggio precipita in acqua e viene rapito dai giapponesi.

Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2010, La vita è una cosa meravigliosa con Enrico Brignano. Nella pellicola si intrecciano le storie del poliziotto Cesare fidanzato con una donna rumena di nome Dorina e del Presidente di cui gruppo bancario che si sente trascurato dalla moglie.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2019, Valhalla- al fianco degli dei con Cecilia Loffredo. Due giovani vichinghi partono da Migdar assieme a Thor e Loki per raggiungere Valhalla. Il loro compito è di salvarla dalla presenza minacciosa dai Jotnar e dal lupo Fenrir.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2016, A spasso con Bob, con Luke Treadaway. L’artista di strada James salva un gattino randagio. L’unione con il felino lo aiuterà a riavvicinarsi alla giovane Betty.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2013, Il regno dei bravi bambini, con Kira Fleysher. La piccola Sasha viene trasportata in una terra magica, dove vengono rieducati i bambini cattivi. Qui Sasha vivrà incredibili avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2018, Peppermint- l’angelo della vendetta con Jennifer Garner. Per via di un giudice corrotto assolve gli assassini dell’omicidio del marito e della figlia di Riley. La donna cinque anni dopo l’accaduto cercherà di farsi giustizia da sola.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2002, Ipotesi di reato con Ben Affleck. Doyle Gipson deve affrontare un’importante causa di divorzio in tribunale ma arriva in ritardo perché rimane coinvolto in un incidente con l’avvocato Banek. Il protagonista tenta di vendicare il torto subito.