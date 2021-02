Stasera in tv 1 marzo 2021. La serata di Rai 1 propone l’ultimo episodio de Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Su Rai 3 va in onda PresaDiretta con Riccardo Iacona, mentre la finale del GF Vip 5 è su Canale 5.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 1 marzo 2021 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.30 va in onda Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Stasera 1 marzo il sesto ed ultimo episodio della serie televisiva – intitolato In fondo al tuo cuore. La città di Napoli si prepara per la festa della Madonna del Carmine, nel torrido mese di luglio. Nel momento in cui famoso chirurgo cade dalla finestra del proprio ufficio, il Commissario Ricciardi inizia un’indagine che gli farà scoprire molto altro. Ad un passo dall’amore per Enrica, apprenderà una notizia straziante.

Rai 2 trasmette alle 21.20 il telefilm N.C.I.S. Nell’episodio della serie televisiva la squadra speciale al completo sarà alle prese con un nuovo caso da investigare.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda PresaDiretta, con Riccardo Iacona. La puntata di stasera si intitola Le Strade dell’odio, e ha perciò come focus l’odio diffuso nel Paese, nelle strade come anche online. L’episodio si articola su tre inchieste.

La prima racconta gli attacchi che gli operatori sanitari ricevono da parte dei negazionisti “No Covid”, tramite la testimonianza di Nicola De Giosa, infermiere presso il Policlinico di Bari. La seconda inchiesta indaga sul fenomeno della violenza privata e della diffamazione, episodi subiti quotidianamente da molte donne. La terza ed ultima inchiesta invece racconta le forme di antisemitismo online, in costante crescita.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Underworld. Il film del 2003 appartiene al genere horror-fantascientifico, ed è diretto da Len Wiseman. La pellicola descrive un mondo all’interno del quale vampiri e licantropi si trovano in un’eterna lotta. La pace potrà essere riportata solo da un umano, nelle cui vene scorre il sangue di entrambe le razze.

Rai 5 propone alle 21.15 L’Atlante che non c’è. Stasera in tv 1 marzo il terzo episodio della trasmissione, che ha l’obiettivo di far conoscere al telespettatore i luoghi della fiction italiana. Mentre la scorsa puntata era dedicata al percorso di Ulisse nella penisola italiana, questa sera il programma visita i luoghi immaginari descritti da Andrea Camilleri, nel Sud della Sicilia.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro cura la rubrica dedicata all’attualità politica ed economica, italiana ed internazionale. La puntata di questa sera indaga sulle misure anti-Covid 19 contenute nel primo Dpcm del Governo Draghi. Ospiti della puntata, il leader della Lega Matteo Salvini e il consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale Guido Bertolaso.

Stasera in tv 1 marzo, il “faccia a faccia” tra Nicola Porro e l’armatore Guido Grimaldi. Sono inoltre previsti gli interventi del giurista Carlo Nordio, del Garante dell’Infanzia della Regione Lazio Jacopo Marzetti, di Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Frank Cimini e di suor Anna Monia Alfieri.

Su Canale 5 alle 21.20 l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Va in onda in prima serata la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini decreta il vincitore del reality show, che si aggiudicherà la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro – metà del quale andrà in beneficenza.

Italia 1 propone alle 21.20 Brick Mansions. Il film del 2014 è diretto da Camille Delamarre, ed è un remake della pellicola Banlieue 13, prodotta anch’essa da Luc Besson. Il film rappresenta una delle ultime produzioni a cui ha preso parte Paul Walker, deceduto nel novembre 2013.

La vicenda è ambientata a Detroit: le autorità, incapaci di gestire l’alto tasso di criminalità della cittadina, confinano i malavitosi nel ghetto di Brick Mansions. All’interno delle spesse mura, l’unica legge in vigore è quella del branco – per la quale solo i più forti sopravvivono.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 Donnie Brasco. Il film cult del 1997 diretto da Mike Newell ha come interpreti Johnny Depp e Al Pacino. Ambientata nella New York di fine anni ’70, la pellicola ha come protagonista l’agente dell’FBI Joe Pistone, interpretato da Johnny Depp, il quale si infiltra negli ambienti della mafia newyorkese sotto la falsa identità di Donnie Brasco.

In questo modo, riesce a conquistare la fiducia e l’amicizia di “Lefty” Ruggiero (Al Pacino), membro della famiglia malavitosa Bonanno. Non conoscendo la sua vera identità, Lefty si affeziona a Donnie come un figlio.

Nove propone alle 21.25 Rocky V, quinto capitolo della saga di Rocky. Come i precedenti, il film del 1990 è scritto e interpretato da Sylvester Stallone. Rocky Balboa, in seguito ai trami celebrali subiti sul ring contro Ivan Drago, è costretto al ritiro dal pugilato. Per questo motivo, decide di allenare Tommy Gunn, giovane promessa del pugilato.

Real Time trasmette alle 21.20 Vite al limite. In questo episodio del reality estremo la narrazione segue la vita di Bethany, che a causa della sua condizione di obesità non è più in grado di lavorare. Decide pertanto di cambiare, nell’arco di tempo di un anno.

Stasera in tv 1 marzo 2021 – tutti i film in onda

Rai Movie propone alle 21.10 Joe Bass l’implacabile. Il film western del 1968 è diretto da Sydney Pollack ed interpretato da Burt Lancaster. Il protagonista è Joe Bass, un cacciatore che acquista uno schiavo di colore dal carattere spiritoso. La pellicola è infatti caratterizzata da una narrazione ricca di ironia.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: E all’improvviso fu amore. La protagonista del film è Julia che, in seguito alla telefonata della madre Laura, si reca in Cornovaglia, dove la attende una sorpresa. Sua madre desidera risposarsi e vuole che la figlia si occupi dei preparativi delle nozze.

Su Iris alle 21.00 va in onda Spartacus. Il film cult del 1960 è diretto da Stanley Kubrick, ispirato alla storia della vita di Spartaco (interpretato da Kirk Douglas), leader di una rivolta di schiavi. Accanto a Kirk Douglas, attori memorabili come Laurence Olivier, Jean Simmons e Peter Ustinov.

Stasera in tv 1 marzo – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 La mia banda suona il pop. Il film del 2020 diretto da Fausto Brizzi ha come protagonisti Tony, Lucky, Micky e Jerry, quattro ex componenti del gruppo musicale Popcorn. Il gruppo ha goduto di molta fama negli anni ’80, per poi essere dimenticati.

Tony si esibisce per matrimoni, Lucky gestisce un ferramenta, Micky ha un problema di alcolismo, e Jerry fa l’artista di strada. La situazione cambia nel momento in cui il loro manager li contatta per organizzare una réunion. Nel cast Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 The Karate Kid – La leggenda continua. Il film del 2010 ha come protagonista Dre Parker, interpretato da Jaden Smith. Dre è un ragazzino di Detroit che, in seguito alla morte del padre, è costretto a trasferirsi in Cina insieme a sua madre per motivi lavorativi. La differenza culturale gli impedisce di fare amicizia, se non con Mr. Han (interpretato da Jackie Chan), il responsabile della manutenzione del suo condominio. Dre scoprirà presto che il custode è in realtà un maestro di Kung Fu.