Il commissario Ricciardi quinta puntata Vipera, trama, cast, finale

Che Dio ci aiuti 6 torna con gli episodi Chi è senza peccato e Il regalo più bello. L’appuntamento con la settima puntata della serie è per questa sera giovedì 18 febbraio, in prima serata alle 21.25 su Rai 1.

La serie comedy ambientata nel convento più singolare della tv è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico).

Che Dio di aiuti 6 Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, finalmente Suor Angela era riuscita a scoprire la verità sul suo passato. La religiosa aveva cercato anche di riconciliarsi con Erasmo che però aveva detto chiaramente di non essere pronto a perdonarla.

Poi i riflettori erano stati puntati su Ginevra. La giovane si era allontanata dal convento per fare chiarezza sui propri sentimenti. Intanto Nico ed Erasmo erano stati costretti ad una difficile convivenza. Anche Monica aveva avuto bisogno di capire a che punto era davvero la sua relazione con Emiliano. E soprattutto ha finalmente deciso su quanto si aspetta da questo rapporto.

Che Dio ci aiuti 6 Chi è senza peccato? trama

Nel primo episodio dal titolo Chi è senza peccato? Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni, Ma il ragazzo è deciso a non arrendersi. E fa di tutto per andare fino in fondo alla questione che gli sta a cuore. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico. L’episodio si conclude con suor Angela che accoglie un giovane seminarista in convento.

Il regalo più bello, trama

A seguire nell’episodio Il regalo più bello, la frequentazione tra Primo ed Erasmo risveglia la gelosia di suor Angela. Nico si sente in colpa per quanto è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dallo stato di amicizia in cui è caduto il loro rapporto. E cerca di mostrargli i suoi sentimenti. Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra.

Che Dio di aiuti 6 il cast competo

Ecco il cast completo degli attori e dei rispettivi personaggi interpretati