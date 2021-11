Stasera in tv sabato 13 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv sabato 13 novembre 2021. Raitre manda in onda Sapiens – Un solo pianeta. Real Time invece trasmette il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 13 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Un’altra lunga serata, più di quattro ore, in compagnia dei ballerini vip scelti da Milly Carlucci per dare vita alla 16° edizione. Come sempre anche quest’anno gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Tra gli ultimi, la positività al Covid-19 di Mietta, rivelata al pubblico durante la seconda puntata.

Su Raitre, alle 21.45, la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta. Al via questa sera la nuova edizione del programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul nostro futuro cercando le risposte con accurate indagini sul campo. La scienza diventa così un racconto avvincente e spettacolare grazie alla narrazione di Mario Tozzi.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con La signorina Giulia. La tragedia in un atto unico, scritta nel 1888 dal drammaturgo svedese August Strindberg, affronta la doppia tematica dell’integrazione tra classi sociali e tra il genere maschile e femminile. Con Valter Malosti e Valeria Solarino.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Non è solo la qualità delle esibizioni a conquistare ogni sabato sera un quarto della platea televisiva, ma anche le reazioni dei giudici, che spesso finiscono per interagire sul palco con i talenti. Come Gerry Scotti, sempre pronto ad arruolare nuovi membri nella sua pittoresca scuderia.

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: G.P. di San Paolo F1. Dopo Silverstone e Monza si corre la terza Sprint Race (una gara della durata di 100 km che assegna dei punti ai primi tre classificati) e che determina la griglia del G.P. di domani. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono in lizza per il Mondiale.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Per Chrystal i problemi aumentano di giorno in giorno e deve essere aiutata dalla figlia perfino per fare la doccia. Il dottor Now cerca di aiutarla a risolvere i suoi traumi infantili e a farle cambiare il suo stile di vita. Ma è molto difficile.

I film di questa sera sabato 13 novembre

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Olivier Assayas, Il gioco delle coppie, con Juliette Binoche. L’editore Alain si rifiuta di pubblicare il nuovo romanzo dell’amico Leonard perché lo ritiene troppo banale. Ma la moglie di Alain, Selena, non è della stessa idea.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1977, di Lewis Gilbert, 007 – La spia che mi amava, con Roger Moore, Barbara Bach. Un folle milionario, Karl Stromberg, si impadronisce di due sommergibili nucleari, uno inglese e l’altro sovietico, per provocare una catastrofe e creare un nuovo mondo sommerso. L’agente segreto James Bond (Roger Moore) e la spia russa Anya (Barbara Bach) si alleano per impedirglielo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di John Williams, Sleepers, con Robert De Niro. New York, Anni 60. A causa di una bravata, quattro amici finiscono in riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di un secondino. Undici anni dopo, diventati adulti, decidono di vendicarsi.

Stasera in tv sabato 13 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici 2 – I crimini di Grindelwald, con Eddie Redmayne. Per contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente arruola l’ex studente Newt Scamandro. Ma quest’ultimo ignora i reali pericoli che lo attenderanno.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di A. Rahimi, Come pietra paziente, con Golshifteh Farahani. Afghanistan. In una misera abitazione sotto i bombardamenti, una giovane donna assiste il marito mujaeddhin, ferito e in coma. Nei soliloqui con lui si apre a confessioni e rivelazioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Nick Park, I primitivi. Durante l’Età della Pietra, il primitivo Dag vive nella foresta in sintonia con la sua bizzarra tribù. Ma un giorno un potente nemico minaccia il loro mondo: Dag farà di tutto per impedirglielo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Phil Volken, Extortion, con Eion Bailey, Bethany Joy Lenz. Il dottor Riley, in vacanza con la sua famiglia nei Caraibi, affitta un motoscafo. La barca, però, ha un guasto e il gruppo rimane bloccato su un’isola: un pescatore gli offre il suo aiuto.

